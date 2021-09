El plan de Nacho Cano en Madrid: un teatro en una pirámide azteca y un musical de Hernán Cortés

Noticias relacionadas Madrid cede a Nacho Cano por 4 años el solar del gran teatro que nunca levantó José Luis Moreno

Madrid contará en 2022 con una pirámide azteca de 30 metros de altura que tendrá en su interior un teatro con más de 1.300 butacas en el que se representará un musical de Hernán Cortés, el conquistador del imperio azteca, que será "de grandísima calidad".

La pirámide se construirá en un solar propiedad del Ayuntamiento de Madrid situado en la avenida Machupichu, en el distrito de Hortaleza, que se le ha cedido durante cuatro años al artista Nacho Cano por un canon anual de 450.000 euros.

La parcela, de 19.000 metros cuadrados, contará no sólo con esta pirámide de 7.500 metros cuadrados de planta, también con un macroparking para 400 coches que tendrá una superfie de otros 1.000 metros cuadrados, según informa este jueves El periódico de Hortaleza.

La pirámide, que albergará en su interior el Teatro Malinche, comenzará a construirse a partir de noviembre y se prevé que las obras se prolonguen durante un periodo de entre nueve y diez meses, por lo que podría estar listo en el segundo semestre de 2022. La inversión asciende a 11,5 millones de euros, ocho de los cuales se dedicarán a la construcción del teatro.

"Viene a perder dinero"

Este megaproyecto cultural de Nacho Cano ha sido esta semana protagonista del pleno de la Junta de Distrito de Hortaleza. En él, el concejal presidente de los distritos de Latina y Horataleza, Alberto Serrano, de Ciudadanos, contó que hace "ocho o nueve meses" alguien contactó con él "por si puedo recibir a Nacho Cano".

"Fui a su casa y pensé que esto tenía que ser una cámara oculta. Y aparece un señor que tenía pinta de Nacho Cano, me sorprendió que era bajito", explicaba Serrano en el pleno ante el resto de concejales. Tras pasar por "varias habitaciones", aparecen abogados y arquitectos. "Lo que me cuentan es que Nacho Cano viene a perder dinero a Hortaleza, que lleva más de 10 años con este proyecto. Tenía muy buena pinta todo pero no tengo ni idea de esto, la verdad", continúa.

Serrano cuenta además que en el teatro también está previsto una "zona de catering" de comida mexicana. "Mi aportación es que pongan un plato de jamón extremeño", añade con sorna. Nacho Cano también proyectará una escuela de canto.

Le preguntan si puede recibir a Nacho Cano. Le llevan a su casa. Le ‘sientan en un sitio’ y aparecen abogados y arquitectos para contarle que Nacho Cano viene a Hortaleza a perder dinero. Le suena todo un poco raro, y recomienda que pongan jamón.



#PlenoHortaleza pic.twitter.com/bn9jnwmyAK — Marcos Manzanero (@MarcosMManza) September 16, 2021

El solar de José Luis Moreno

El solar en el que se contruirá el proyecto de Nacho Cano es el mismo en el que el productor José Luis Moreno tenía previsto edificar el Coliseo de las Tres Culturas, el "más ambicioso proyecto cultural jamás llevado a cabo en la capital" según sus palabras.

El acuerdo entre Moreno y el Ayuntamiento de Madrid se firmó por un periodo de 75 años, lejíimos del acuerdo de Nacho Cano, que tiene la concensión durante cuatro. Transcurrido el plazo de cuatro años, si surge cualquier necesidad por parte del Consistorio, podrá no darle la autorización al artista

Esta iniciativa, en la que el productor estaba dispuesto a invertir 164 millones de euros y que fue firmado en 2002 por el entonces alcalde José María Álvarez del Manzano, estaba apadrinada por la soprano Montserrat Caballé. Ella se convertiría en su directora general y artística, mientras que su hermano y agente Carlos Caballé aceptó incorporarse como asesor.

La idea de José Luis Moreno era construir un gran centro cultural y comercial de 121.000 metros cuadrados, que albergaría tres teatros: uno de ópera y ballet, otro de comedia y otro para musicales.

El edificio también iba a contar con un Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, salas de exposiciones, una escuela de arte dramático y un conservatorio de música, que formaría su propia orquesta filarmónica con 200 músicos para dar prestigio a la ciudad de Madrid.

Sigue los temas que te interesan