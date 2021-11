Marie Reuther, la revelación de 'Kamikaze': "Pasaron cinco meses hasta que me dijeron que el papel era mío"

Marie Reuther reconoce no ser demasiado consciente de lo que se le viene encima. Cuando SERIES & MÁS se encuentra con ella para hablar de su fascinante personaje en Kamikaze, faltan cuatro días para el estreno de la primera serie danesa de HBO Max. “Es una locura”, reconoce la actriz nórdica a sus 25 años. “Voy a ver qué pasa y poco a poco me iré dando cuenta de lo que ha sucedido. Solo espero que le guste a la gente”. Las críticas apuntan a que puede respirar tranquila.

Reuther estaba a punto de graduarse en la Escuela Danesa de Artes Escénicas cuando vio un anuncio en la red buscando jóvenes actrices para un proyecto indeterminado. Entonces no lo sabía, pero la hermana del también actor Mads Reuther (una presencia recurrente en Kamikaze en forma de flashback o fantasía y popular por series como Algo que creer) acabaría interpretando a Julie, una chica de 18 años que se queda sola en una enorme casa vacía después de que sus ricos padres y su hermano mayor mueran en un accidente de avión. De ser una adolescente que aparentemente lo tenía todo, pasa a convertirse en un alma perdida que emprende un viaje por el mundo en busca de seguir los pasos de su familia… o encontrar un motivo para seguir adelante. Lo que llegue antes.

El rodaje en Canarias (el escenario para recrear varias de las localizaciones que la producción tuvo que abandonar por culpa del COVID-19), el largo proceso de casting, su look a lo Charlize Theron y su relación con la experiencia de volar son algunos de los temas que surgen en nuestra conversación con la nueva promesa de la ficción nórdica.

¿Cómo fue el proceso de llegar hasta Kamikaze?

La verdad es que vi una publicación de Facebook para un casting abierto. Mandé un vídeo de presentación en el que tenía que decir cómo me llamaba, mi edad y a qué me dedicaba. En ese momento de mi vida estaba todavía en la escuela de interpretación. Les gusté y me pidieron que hiciera una prueba. Y luego otra, otra, otra… creo que pasaron cinco meses hasta que me dijeron que el papel era mío. Tuve que hacer un monólogo de una página entera. Tenía que hablar directamente a cámara y hablar de qué cosas dejaría en herencia cuando yo misma muriese. Era una escena muy larga. También tuve que hacer las escenas del desierto. Fue un proceso largo y complicado. La última prueba fue un casting de tres horas en el que además me tuve que caracterizar y arreglarme como lo haría Julie para que pudieran ver si encajaba con el personaje.

Kamikaze está basada en una novela. ¿Te leíste el libro de Erlend Loe o preferiste limitarte a los guiones para quedarte con la visión del personaje de Johanne?

No, no. Me leí el libro muchas veces. Museum está escrito como si fuera un diario, así que te permite entrar en la mente de Julie. Me servía para saber cómo se relaciona con su mundo. Tomaba un montón de notas y pegaba post its cada vez que encontraba algo útil para el personaje. Me lo leí muchas, muchas veces y luego el guion otras tantas. Fue un regalo poder tener un material adicional con el que poder trabajar.

Antes de Kamikaze, solo habías actuado en algunos cortometrajes y pequeños papeles en otras series. ¿Sentiste la presión de ser la cara de una historia donde todo gira alrededor de ti?

Por supuesto. Sentí mucha responsabilidad porque estoy en todas las escenas. Era muchísimo trabajo y como era mi primer papel importante desconocía gran parte del proceso técnico. No sabía cómo colocarme en una marca ni siquiera. Era muy nueva en todo. He aprendido mucho en este proyecto sobre la forma de rodar, pero también sobre interpretación. Ha sido un desafío muy difícil, pero maravilloso.

Marie Reuther pasó más de un mes en España rodando la ficción de HBO Max.

¿Cómo fue el rodaje en las islas Canarias?

Me encantó rodar en Canarias. Podía ir a la playa después de trabajar e ir a cenar a tapas. Fue genial. La geografía es espectacular, con todas esas montañas. Es un lugar bellísimo que se podía explorar por todas partes. Nunca había estado en Canarias y me lo pasé muy bien con todo el equipo español. Estábamos en Gran Canaria sobre todo, pero también en Fuerteventura. Estuvimos en total algo más de un mes. No pudimos ir a México por culpa del COVID, así que lo hicimos aquí.

Al personaje le van las experiencias intensas. ¿Con qué parte del rodaje disfrutaste más tú?

Disfruté mucho del proceso de rodar el sexto episodio, el que tiene lugar en México. Nos lo pasamos en grande. Me lo pasé muy bien con Roberto García Suárez, que interpreta a ChavoXXX. Creo que es un episodio muy loco con una energía muy salvaje. También me gustó rodar toda la parte del desierto, porque el escenario es precioso y es un proceso más físico al tener que trabajar con la arena y con el sol. Me pareció algo muy auténtico, una de esas experiencias que solo aparecen una vez en la vida.

El proyecto exigía que te rapases el pelo. ¿Tuviste reservas con esa parte del personaje?

Cuando me dieron el papel, me dijeron que afeitarme la cabeza era parte del proceso. En cualquier otra situación no lo habría hecho, pero era una oportunidad divertida y permitía que el personaje evolucionara mucho. Se vuelve más dura, vulnerable y emocional. Creo que vemos a Julie de otra forma y ayuda a llevar al personaje a otro sitio. Cuando llegó el momento fue un alivio en realidad, porque sabía desde hace mucho tiempo que tenía que hacerlo y por fin había acabado con ello. Me quedé mucho más tranquila.

Julie y ChavoXXX viven una relación explosiva con fecha de caducidad.

Julie es un personaje muy intenso. ¿Te sientes identificado con ella en algo?

Me siento identificada con ella porque cuando pierde a toda su familia, Julie se encierra en su propia burbuja. En cierto modo deja de ser parte del mundo. Siente que sus amigos y seres más cercanos no la entienden, así que los aleja de sí misma. Esta decisión de meterse en su propia burbuja es algo con lo que me puedo sentir reflejada. Cuando tengo un mal día, siento que la gente no me entiende.

Volar se convierte en algo traumático para Julie. ¿Ha cambiado tu relación con esa experiencia después de hacer Kamikaze?

No tengo ningún problema con volar. He estado en España muchas veces a lo largo de mi vida, por ejemplo, y he estado en muchos aviones. Nunca me ha dado miedo, pero ahora cada vez que me subo a un avión pienso en Kamikaze, en la familia de Julie y me fijo más en las guías de seguridad que hay en los aviones. Se ha convertido en un lugar especial para mí ahora.

Esta serie va a cambiar tu carrera y tu vida. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro?

No hay ningún proyecto o personaje específico que quiera hacer, pero me gustan estas historias universales, que pueden parecer muy serias pero que también tengan un elemento divertido y ligero en ella, casi hasta grotesco. Hace que no sea algo unidimensional, lo puedes experimentar e interpretar de muchas formas. Me gustaría seguir haciendo personajes y series así.

Los cuatro primeros episodios de 'Kamikaze' se pueden ver ya en HBO Max. Los cuatro restantes se estrenarán los dos próximos domingos.

