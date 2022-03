Oscar 2022 a la Mejor Actriz Secundaria: nominadas, favorita y lo que debes saber de la categoría.

Ariana DeBose está decidida a hacer historia. Si cumple los pronósticos y acaba siendo nombrada como la Mejor Actriz Secundaria del año, la Anita del West Side Story de Steven Spielberg se convertirá en el tercer personaje que recibe el Oscar en más de una ocasión. La heredera de Rita Moreno seguiría así los pasos de Vito Corleone (interpretado por Marlon Brando y Robert De Niro en El padrino y El padrino. Parte II) y el Joker (al que dieron vida Heath Ledger y Joaquin Phoenix en El caballero oscuro y Joker). DeBose también pasaría a los libros de historia como la primera intérprete abiertamente queer en ganar la esatuilla. Jodie Foster y Kevin Spacey fueron reconocidos cuando todavía quedaban muchos años para salir del armario público. El mismo 27 de marzo, por cierto, Kristen Stewart podría repetir la jugada en la categoría de Mejor Actriz Protagonista.

El resto de aspirantes para sustituir a la surcoreana Youn Yuh-jung incluye a una antigua ganadora de la categoría (Judi Dench), una de las actrices revelación de los últimos años (Jessie Buckley), una superviviente a la maldición de los niños prodigio que nunca había sido nominada (Kirsten Dunst) y una robaescenas que saca otro de uno de los arquetipos favoritos de los votantes: la esposa leal (Anjuane Ellis).

2021 fue una de las carreras recientes con más candidatas viables en la categoría femenina de reparto. La gran ausente de las nominaciones fue Caítriona Balfe (la madre coraje de Belfast que vio como su compañera de reparto la adelantaba en el último momento) y Marlee Matlin (la primera intérprete sorda en ganar el Oscar hace 36 años fue incapaz de materializar el amor de los actores por CODA). También se quedaron fuera Ruth Negga (espléndida en Claroscuro como una mujer biracial que decide hacerse pasar por blanca en la América de 1920), Ann Dowd (víctima de Mass, una película que pasó desapercibida entre los votantes), Cate Blanchett (más mujer fatal que nunca en El callejón de las almas perdidas) y Rita Moreno (pasándole el legado de Anita a Ariana DeBose e interpretando a un emotivo personaje que no existía en la película de 1961).

A continuación, repasamos, de más a menos opciones de ganar el Oscar, el estado de la carrera en la categoría de Mejor Actriz Secundaria.

1. Ariana DeBose por 'West Side Story'

Ariana DeBose en 'West Side Story'.

Hay papeles que resultan irresistibles para los votantes, como la Effie White de Dreamgirls o la Anita de West Side Story, independientemente de si se interpretan en una película o sobre las tablas de un escenario. Ariana DeBose canta, baila y lo da todo dramáticamente como la eterna robaescenas de un clásico atemporal que ha encontrado una nueva vida de la mano de Steven Spielberg. Antes de ser elegida por el director, participó en el concurso de televisión So you think you can dance? y apareció en numerosos musicales de Broadway, desde Pippin a Hamilton. West Side Story es su segunda película, tras debutar en el musical de Netflix The Prom.

DeBose ha ganado el Globo de Oro y el Sindicato de Actores, presentó el Saturday Night Live siendo prácticamente una desconocida (y salió airosa de un reto que no todos los aspirantes al Oscar son capaces de sacar adelante cada año) y tiene tres narrativas a su favor. Sería la primera intérprete queer en ganar el Oscar después de salir del armario, el primer reconocimiento a una actriz afrolatina y posiblemente el único premio de la noche para el primer musical de Spielberg. Por encima de todo, su Anita es una de esas interpretaciones que se adueñan de la película cada vez que aparece en escena. ¿No se crearon para eso las categorías de reparto?

2. Kirsten Dunst por 'El poder del perro'

Kirsten Dunst en 'El poder del perro'.

Es increíble que la primera Mary Jane Watson del cine no haya sido nominada nunca antes por películas como Entrevista con el vampiro, Melancolía (premio a la mejor interpretación en el Festival de Cannes) o sus colaboraciones con Sofia Coppola como Las vírgenes suicidas, María Antonieta o La seducción. Kirsten Dunst ha trabajado con toda la industria desde sus primeros años como actriz infantil, pero a veces solo hace falta el papel adecuado para llegar a los premios. Rose Gordon es esa oportunidad, una madre preocupada con problemas en el alcohol que espera que un cariñoso vaquero que acaba de conocer sea su segunda oportunidad en la vida. A pesar de lo jugoso del personaje, la interpretación de Dunst está por encima de un guion de El poder del perro que parece olvidarse de ella según avanza la película.

Históricamente la Academia ha demostrado su debilidad por los personajes de alcohólicos. Atención: Nicolas Cage, Humphrey Bogart, Elizabeth Taylor, John Wayne, Jessica Lange, Jeff Bridges, Frank Sinatra, Gig Young, James Coburn y Ray Miland son algunos de los actores que se llevaron el premio a casa por cogerse más de una cogorza en la gran pantalla. Dunst tiene a su favor la inexperiencia de DeBose y la narrativa de que ya era hora de que la Academia la reconociera de una vez tras 30 años en la industria. Desgraciadamente, es muy posible que la recompensa a la actriz se quede en eso: una bienvenida al club.

3. Aunjanue Ellis por 'El método Williams'

Aunjanue Ellis en 'El método Williams'.

Los biopics no son la única debilidad de los votantes de la Academia. A la Academia le encanta premiar a actrices que interpretan el mito de la mujer leal que aguanta al lado de un hombre a menudo tan genial como complicado. Marcia Gay Harden, Jennifer Connelly, Alicia Vikander y Viola Davis son las últimas ganadoras de la categoría femenina de reparto que encajan con ese arquetipo. Este año la única que encaja en ese molde es Aunjane Ellis, la encargada de interpretar a esa santa que aguanta los aires de grandeza y la cabezonería de Richard Williams en El método Williams.

La actriz, nominada también este año en los Emmy gracias a Territorio Lovecraft, tiene uno de los mejores Oscar clips del año: la escena en la que la madre de Venus y Serena planta cara a su controlador marido y le pone los puntos sobre las íes en la cocina. El ninguneo a Ellis en el Sindicato de Actores es el único pero de una trayectoria impecable por la temporada de premios. En 2018 Regina King fue capaz de resarcirse del ninguneo en los SAG y ganar el Oscar. ¿Podrá hacerlo la compañera de reparto de Will Smith, favorito en la categoría protagonista? Difícil.

4. Judi Dench por 'Belfast'

Judi Dench en 'Belfast'.

La moraleja de estas nominaciones es que nunca debes apostar en contra de Judi Dench, especialmente si forma parte del reparto de una seria candidata a ganar Mejor Película como Belfast. Todos los precursores dejaron pasar el entrañable trabajo de la dama de la interpretación como la abuela melancólica e ingeniosa que se resiste a abandonar el único hogar que ha conocido.

La oscarizada actriz de Shakespeare in love ha desafiado al edadismo de la industria del cine como nunca antes. En 2023 se cumplirán 25 años de su nominación por Su majestad Mrs. Brown. Que Dench haya alcanzado 8 candidaturas cuando la primera no llegó hasta pasados los 60 es simplemente extraordinario (solo Meryl Streep, Katharine Hepburn y Bette Davis han sido finalistas más veces entre las actrices). A pesar de su impresionante bagaje, un segundo Oscar por la película de Kenneth Branagh es prácticamente imposible.

5. Jessie Buckley por 'The Lost Daughter'

Jessie Buckley por 'The Lost Daughter'.

Una de las debilidades de la rama de actores de la Academia es rescatar interpretaciones que han sido ignoradas en la temporada de premios y que, curiosamente, tienden a ir de la mano de un compañero de reparto más famoso que ellos nominado en las categorías protagonistas. Fue el caso de Maggie Gyllenhaal en Un corazón rebelde (la pareja en la ficción de Jeff Bridges), Jonah Hill en El lobo de Wall Street (acompañante de Leonardo DiCaprio), Leslie Manville en El hilo invisible (compañera de duelos dialécticos de Daniel Day-Lewis), Tom Hardy en El renacido (el perseguidor en la ficción de, de nuevo, DiCaprio) y ahora Jessie Buckley en La hija oscura, en la que da vida a una versión más joven de la “mala madre” que interpreta Olivia Colman en la primera película como directora de, precisamente, Maggie Gyllenhaal.

La revelación de Wild Rose y Estoy pensando en dejarlo no parece tener opciones de victoria, pero esta primera nominación es el inicio de una relación con la Academia que, sospechamos, no ha hecho más que empezar.

Ganará: Ariana DeBose por West Side Story

Podría ganar: Kirsten Dunst por El poder del perro

Debería ganar: Ariana DeBose por West Side Story

Debería haber estado nominada: Caítriona Balfe por Belfast o Ruth Negga por Passing

También te puede interesar...

• Oscar 2022 a la Mejor Película Documental: nominadas, favorita y lo que debes saber de la categoría

• Oscar 2022 a la Mejor Película de Animación: nominadas, favorita y lo que debes saber de la categoría

• Por qué en los Oscar no debería votar Twitter, ni ‘Spider-Man’ necesita que le regalen premios

Sigue los temas que te interesan