Oscar 2022 al Mejor Actor Secundario: nominados, favorito y lo que debes saber de la categoría.

En los Oscar de 2021 la única de las categorías interpretativas que parecía cerrada antes de que empezara la ceremonia era Mejor Actor Secundario, donde Daniel Kaluuya fue reconocido por su extraordinaria interpretación como Fred Hampton, el líder de las Panteras Negras, en Judas y el mesías negro. Este año la batalla se presenta algo más abierta, con Kodi Smit-McPhee (El poder del perro) premiado en los Globos de Oro y Troy Kotsur (CODA) en el Sindicato de Actores. El 27 de marzo saldremos de dudas en la ceremonia presentada por Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall.

Acompañando a Smit-McPhee y Kotsur están tres de los actores de carácter más trabajadores del Hollywood del siglo XXI: Jesse Plemons, Ciaran Hinds y el ya premiado en esta categoría J.K. Simmons. Por el camino se quedaron Ben Affleck y Jared Leto (nominados doblemente en los Globos de Oro y en el SAG), Jamie Dornan (desplazado por su padre en la ficción en Belfast) y Bradley Cooper (el robaescenas de Licorice Pizza que sin embargo sí acabó sumando una nueva candidatura como productor de El callejón de las almas perdidas).

A continuación, repasamos, de más a menos opciones de ganar el Oscar, el estado de la carrera en la categoría de Mejor Actor Secundario.

1. Troy Kotsur por CODA

Troy Kotsur en 'CODA'.

Los dos premios a CODA en la gala del Sindicato de Actores confirman a la película de Apple TV+ (estrenada en España en cines por Tripictures) como el fenómeno popular que ya apuntó maneras desde su triunfal presentación en el Festival de Sundance hace ya más de un año. Troy Kotsur tiene la mejor escena de lucimiento de todos los aspirantes de la categoría: el momento en el que Frank Rossi, sordo, le pide a su hija adolescente que comparta con él su talento para la música. Es una de esas inolvidables que podrían darle el segundo Oscar en la historia de los premios de la Academia para un intérprete sordo. El primero fue precisamente para su esposa en la ficción, Marlee Matlin, hace ya más de treinta años por su trabajo en Hijos de un dios menor.

El actor de 53 años apela a una irresistible combinación de sensibilidad y rudeza para elevar un personaje arquetípico que es un bombón en manos del actor adecuado. Es el caso de Kotsur, otro de esos veteranos sumidos en la eterna búsqueda de oportunidades para las minorías infrarrepresentadas en el cine. Sería injusto hacer de menos la meritoria labor del carismático François Damiens en La familia Bèlier, pero la sutil y carismática interpretación del padre de CODA es el perfecto recordatorio de por qué es importante que un actor sordo interpretar a un personaje en la película de Sian Heder.

2. Kodi Smit-McPhee por El poder del perro

Kodi Smit-McPhee en 'El poder del perro'.

El australiano solo era un niño cuando aguantó de tú a tú con Viggo Mortensen el reto de llevar a la pantalla La carretera, la aclamada novela Cormac McCarthy. Poco después volvería a brillar en Déjame entrar, el remake estadounidense de la película de culto sueca sobre un vampiro adolescente. Con solo 25 años, Kodi Smit-McPhee ha conquistado a la crítica con su interpretación como Peter, el amanerado hijo que está dispuesto a todo por proteger a su madre, una mujer alcohólica que empieza a ser atormentada por el hermano de su nuevo marido. La cerebral pero arrolladora interpretación del actor en El poder del perro ha recibido una treintena de premios, incluyendo el Globo de Oro.

Smit-McPhee llegará con opciones a la noche de los Oscar, pero tiene varios factores que juegan en contra de su premio. En el siglo de historia de los premios, solo un actor se ha llevado la estatuilla dorada a casa siendo más joven que él. Timothy Hutton, la revelación de Gente corriente, no había cumplido los 21 años al ser nombrado el mejor actor secundario de 1980. La juventud en los hombres ha sido históricamente un obstáculo para la victoria en las Oscar. El otro problema es su gran rival: Troy Kotsur tiene un personaje mucho más emocional en una película, CODA, que no parece tener opciones de rascar premio en otras categorías. Pese a todo, la mejor opción del wéstern de Jane Campion por ganar un premio interpretativo pasa, a priori, por esta categoría.

3. Ciaran Hinds por Belfast

Ciaran Hinds en 'Belfast'.

El abuelo cascarrabias de Belfast es la clase de interpretación que a los Oscar les encanta reconocer en la categoría de Mejor Actor Secundario. Con menos de 12 minutos de pantalla, la interpretación de Ciaran Hinds es la más corta de las aspirantes al Oscar de este año. Los votantes no han sido capaces de resistirse al verdadero corazón de la película de Kenneth Branagh: los entrañables abuelos que interpretan Judi Dench y un eterno actor de carácter que nunca había sido reconocido por la Academia hasta ahora. Buceando en la vasta filmografía del actor de 69 años destacan títulos como El topo, Silencio, Pozos de ambición y Munich.

Su extraña ausencia en los premios del Sindicato de Actores y su falta general de reconocimientos juegan en contra de un posible premio que en realidad serviría para engordar el palmarés de una de las favoritas para ganar el Oscar a la mejor película. A estas alturas de la carrera sería un milagro si el veterano Hinds se acaba llevando la estatuilla dorada. Lejos de Kotsur y Smit-McPhee, el resto de nominados están condenados a ser los convidados de piedra del quinteto.

4. Jesse Plemons por El poder del perro

Jesse Plemons y Kirsten Dunst, pareja en la ficción y la vida real.

Su compañero Smit-McPhee le robó toda la atención en los meses previos a las nominaciones. Jesse Plemons parecía ser consciente de que su personaje era el menos impactante de El poder del perro y prefirió que fueran sus compañeros de reparto los que acaparen la campaña promocional, incluyendo a su mujer en la vida real, Kirsten Dunst. La pareja pasa a formar parte del exclusivo grupo de los cinco matrimonios de Hollywood que han estado nominados al Oscar, un club en el que también están los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem.

Era cuestión de tiempo que Plemons recibiera el beneplácito de la Academia. Forjado como actor en la serie Friday Night Lights, durante la última década ha trabajado con directores como Adam McKay, Steven Spielberg y Paul Thomas Anderson, entre otros. Este año protagonizará junto a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro en Killers of the Flower Moon, lo nuevo de Martin Scorsese. Es muy factible que el actor, que todavía no ha cumplido los 34 años, acabe ganando el Oscar tarde o temprano. Su sensible pero poco llamativa interpretación en la película de Netflix como un vaquero que solo quiere tener una vida tranquila junto a su nueva mujer marca el inicio de su relación con los votantes, pero el premio tendrá que esperar.

5. J.K. Simmons por Being the Ricardos

J. K. Simmons en 'Being the Ricardos'.

J. K. Simmons fue la mayor sorpresa de las categorías interpretativas en la 94.ª edición de los Oscar. El actor interpreta en Being the Ricardos a William Frawley, uno de los actores que acompañaban a Lucille Ball y Desi Arnaz en la mítica sitcom Te quiero, Lucy. Simmons se ha ganado a pulso su posición como uno de los actores de carácter más respetados de su generación gracias a películas como Juno, Palm Springs y la saga Spider-Man. Su nominación, como dice el tópico, es premio.

Ganará: Troy Kotsur por CODA

Podría ganar: Kodi Smit-McPhee por El poder del perro

Debería ganar: Troy Kotsur por CODA

