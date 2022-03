El Festival de Málaga anuncia la programación completa para su 25ª edición.

Quedan poco más de dos semanas para que arranque el 25 Festival de Málaga, un evento que este año se celebrará del 18 al 27 de marzo consolidado y que aspira a recuperar la normalidad tras dos años marcados por la pandemia y las restricciones del coronavirus. Código Emperador de Jorge Coira inaugurará el Festival, que clausurará Llenos de gracia de Roberto Bueso, fuera de concurso. El plato fuerte será Alcarràs, de Carla Simón, flamante Oso de Oro del Festival de Berlín y que en su premiere española se verá fuera de competición.

La Sección Oficial incluirá 21 películas (13 españolas y ocho latinoamericanas) 19 de ellas a concurso. A las ya anunciadas Canallas, de Dani Guzmán; La maniobra de la tortuga, de Juan Miguel del Castillo; Las niñas de cristal, de Jota Linares y Llegaron de noche, de Imanol Uribe, se suman las españolas: El test, de Dani de la Orden; Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa; La cima, de Ibón Cormenzana; Mi vacío y yo, de Adrián Silvestre; Nosaltres no ens matarem amb pistoles (Nosotras no nos mataremos con pistolas), de María Ripoll, y La voluntaria, de Nely Reguera.

Respecto a la participación de películas latinoamericanas, el Festival de Málaga ha seleccionado The Gigantes de Beatriz Sanchís (México y EEUU); A Mäe (La madre), de Cristiano Burlán (Brasil); Lo invisible, de Javier Andrade (Ecuador y Francia); Utama, de Alejandro Loayza Grisi (Bolivia, Uruguay y Francia), película ganadora del Premio del Jurado del Festival de Sundance; Mensajes privados, de Matías Bizé (Chile); Almost in Love(Ámame), de Leonardo Brzezicki (Argentina); Cadejo Blanco, de Justin Lerner (Guatemala) y Libre, de Natural Arpajou (Argentina).

Primer clip de 'Alcarràs', de Carla Simón | Versión original subtitulada al inglés

La Sección Oficial del 25 Festival de Málaga se completará con esos pases especiales fuera de competición, con las españolas Sin ti no puedo, de Chus Gutiérrez; Camera Café, de Ernesto Sevilla; La piel en llamas, de David Martín Porras; Sinjar, de Ana Bofarull; Toscana, de Pau Durà; y Héroes de barrio, de Ángeles Reiné.

En esta 25 edición el jurado de la Sección Oficial a concurso estará formado el director Manuel Gutiérrez Aragón (presidente); la actriz mexicana Cecilia Suárez; la actriz española Marta Nieto; el escritor Javier Cercas y el director del Festival de Cine de Lima (Perú), Marco Muhletaler.

El festival estrenará este año una nueva sección titulada '+Málaga, Premieres Internacionales'. En la ciudad andaluza se podrán ver por primera en España títulos como Un nuevo mundo, de Stephane Brizé (Francia); Aquí me río yo, de Mario Martone (Italia); Las cartas de amor no existen, de Jérôme Bonnell (Francia); Promesas en París, de Thomas Kruithof (Francia); Mentes maravillosas, de Bernard Campan y Alexandre Jollien, (Francia) y El arma del engaño, de John Madden (Reino Unido).

Las series también tendrán su hueco en el certamen. En la sección Pantalla TV se podrán ver 800 metros, Chicos, Ser o no ser, Cucut, Heridas, Días mejores y Rapa, el plato fuerte de la edición.

