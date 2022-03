Crítica: 'Super Pumped: La batalla por Uber' es 'El lobo de Wall Street' con diálogos estilo 'Billions'.

En Super Pumped: La batalla por Uber, Travis Kalanick es parte Jordan Belfort y parte Bobby Axelrod, cambiando Wall Street por Silicon Valley, y con el mismísimo Quentin Tarantino haciendo de narrador para explicar conceptos al espectador, como si fuera La gran apuesta de Adam McKay. El posible exceso de referencias en esta introducción solo se debe a que he querido ser fiel al estilo de la serie, pues escrita por los creadores de Billions.

Los diálogos extravagantes repletos de referencias musicales, literarias o cinematográficas y a todo tipo de figuras reales actuales e históricas es marca de la casa de Brian Koppelman y David Levien. Puede que la mitad ni las olamos, pero salen a un ritmo frenético de las bocas de sus cultos y elocuentes protagonistas, como una creación de la mente de Sorkin, pero más modernos, divertidos y muy cínicos.

Para muestra, un par de botones. En un momento del primer episodio, un personaje mezcla a Gorbachov, Bill Gates y Alexander Hamilton en una misma frase para decir que el poder es algo fluido. Hay anécdotas sobre LeBron James o Michael Eisner, una animación de videojuego para una lucha cuerpo a cuerpo contra Bill de Blasio o, guiños divertidos, como contratar a Fred Armisen como un funcionario de Portland. Ese es el nivel. Y el flujo es constante.

'Super Pumped: La batalla por Uber', la serie antológica de Showtime para Movistar+. Movistar+

La alusión constante a la cultura popular puede ser algo entretenido o agotador. Depende del día o lo perdidos que nos haga sentir si no pillamos exactamente la relación que se quiere establecer, independientemente de que conozcamos las referencias exactas o no. Pero lo que puede acusar fatiga en la serie es lo predispuestos que estemos a entrar a una nueva historia de antihéroes dispuestos a comerse el mundo.

Estas narrativas de ambición protagonizadas por hombres que se consideran hechos a sí mismos y luchan contra el sistema suelen funcionar bien dramáticamente y son entretenidas. Sin embargo, en el caso concreto de Uber, sabiendo lo que sabemos sobre los comportamientos tóxicos de su cultura empresarial y las denuncias por acoso sexual, que fueron ignoradas o silenciadas y, en ambos casos, permitidas dentro de la compañía y por parte de los conductores, puede que sea un entretenimiento del que decidamos prescindir. Sobre todo, porque es el tipo de historias reales que se pueden leer en la Wikipedia o en el libro de Mike Isaac en el que se basa.

Uma Thurman, Josep Gordon-Lewitt y Kyle Chandler protagonizan 'Super Pumped: La batalla por Uber'

Si esa no es una razón en contra en ningún caso, las interrupciones inexplicables de Quentin Tarantino os hacen gracia, y os interesan las historias de ascenso y caída de este tipo de gurús, podréis disfrutar de muchos duelos dialécticos, una gran banda sonora y un elenco espectacular. A Joseph Gordon-Lewitt lo acompañan Kyle Chandler, Elisabeth Sue, Noah Weisberg, Kerry Bishé y Uma Thurman (aunque no aparece en los dos primeros episodios). Después de dos episodios, el personaje de Bishé, que está siempre fantástica, ha capturado mi atención. Si continúo viendo la serie será solo porque su personaje en este mundo pos-Halt and Catch Fire tiene muchísimo potencial.

Los nuevos episodios de 'Super Pumped: La batalla por Uber' están disponibles los jueves en Movistar Plus+.

También te puede interesar...

• Los estrenos de series más esperados en marzo de 2022

• David Shore, creador de 'The Good Doctor', reconoce que está pensando ya en el final y en un spin-off

• Así es 'acontra+', la primera plataforma de streaming que incluye una entrada de cine

Sigue los temas que te interesan