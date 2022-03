Los estrenos de series más esperados en marzo de 2022.

Haced acopio de palomitas en el mes de marzo, porque viene con muchas novedades en las principales plataformas de streaming, especialmente, en Netflix, Disney+, Movistar Plus+, HBO Max y Apple TV+. Entre las citas destacadas en la agenda de estrenos de este mes, tenemos tres series basadas en hechos reales (una deportiva, una tecnológica y otra de piratas), dos esperados regresos, una épica saga familiar coreana y la nueva serie de superhéroes de Marvel Studios. Estas son las siete series a las que hay que seguirles la pista en las próximas semanas

'Nuestra bandera significa muerte' (HBO Max)

Fecha de estreno: 3 de marzo

Después de cambiar la vida aparentemente encantadora de un caballero por la de un bucanero bravucón, Stede (Rhys Darby) se convierte en el capitán del barco pirata Revenge. Luchando por ganarse el respeto de su tripulación potencialmente amotinada, su suerte cambia después de un fatídico encuentro con el infame Capitán Barbanegra (Taika Waititi). Stede y la tripulación intentan armar su barco y sobrevivir a la vida en altamar.

Ambientada en 1717, la serie está ligeramente inspirada en la historia real de Stede Bonnet, un aristócrata que en media de la crisis de la mediana edad decide abandonar su vida de privilegio para convertirse en pirata. Taika Waititi dirige el piloto, los episodios 2, 3 y 4 están dirigidos por el español Nacho Vigalondo.

'Super Pumped: La batalla por Uber' (Movistar Plus+)

'Super Pumped: La batalla por Uber' | Temporada 1 | Movistar+

Fecha de estreno: 3 de marzo

Escrita por los creadores de Billions, Brian Koppelman y David Levien, junto a Beth Schacter (Soundtrack), esta antología de Showtime se centrará en cada temporada en una gran historia que haya marcado el mundo empresarial. La primera será el caso Uber, uno de los gigantes de Silicon Valley, para la que se han basado en el éxito de ventas La batalla de Uber de Mike Isaac, periodista de The New York Times.

Con Joseph Gordon-Lewitt, Uma Thurman y Kyle Chandler liderando el reparto, además de analizar el ascenso y el consecuente descenso a los infiernos de la marca, también conoceremos a fondo cómo ha afectado la economía mundial.

'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers' (HBO Max)

'Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers' | Tráiler | HBO Max

Fecha de estreno: 7 de marzo

Miniserie inspirada en Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s, un libro de Jeff Pearlman sobre la vida profesional y personal de Los Angeles Lakers de la década de 1980, una de las dinastías más veneradas y dominantes del deporte. Un equipo que definió una era.

El reparto incluye a John C. Reilly como Jerry Buss, Quincy Isaiah como Magic Johnson, Adrien Brody como Pat Riley, Gaby Hoffmann como Claire Rothman, Jason Segel como Paul Westhead, Julianne Nicholson como Cranny McKinn y Sally Field como Jessie Buss, entre otros. Rodney Barnes, Max Borenstein y Rebecca Bertuch son los guionistas, y Adam McKay se ha encargado de dirigir el primer episodio

'La Unidad' T2 (Movistar Plus+)

Fecha de estreno: 18 de marzo

El thriller creado por Dani de la Torre y Alberto Marini mantendrá en esta entrega el ambicioso nivel de producción que caracterizó a la anterior, pero irá un paso más allá en la historia de estos héroes anónimos, pues los miembros de La Unidad se enfrentan a una situación sin precedentes cuando una operación los convierte en objetivo de los terroristas, mientras tratan de averiguar si hay un topo en el equipo liderado por Carla.

La Unidad continúa teniendo al frente a la comisaria Carla Torres, interpretada por Nathalie Poza y a Marian Álvarez como la agente Miriam. La hija de la pareja formada por Carla y Marcos, Lúa, interpretada por la joven actriz Alba Bersabé, será una de las grandes protagonistas de esta segunda temporada, en la que también se incorporan Frances Orella, Pepo Oliva, Fran Cantos y Aroa Rodríguez.

'Los Bridgerton' T2 (Netflix)

Fecha de estreno: 25 de marzo

La continuación de Los Bridgerton estará inspirada en El vizconde que me amó, la segunda de las novelas del universo romántico creado por la novelista Julia Quinn. Los rumores de Lady Whistledown seguirán muy presentes para contar la apasionada historia de amor de Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey, Crashing), el soltero más codiciado de la temporada en la alta sociedad victoriana.

Simone Ashley y Charithra Chandran son las encargadas de interpretar a las hermanas Kate y Edwina Sharma. Ashley es Olivia en Sex Education, otro de los grandes fenómenos de Netflix. Shelley Conn (La princesa Pondicherry en la adaptación que Tim Burton hizo de Charlie y la fábrica de chocolate) será la madre de las hermanas.

'Pachinko' (Apple TV+)

'Pachinko' | Tráiler | Apple TV+

Fecha de estreno: 25 de marzo

Basada en la aclamada novela superventas homónima, esta historia épica en escala e íntima en tono comienza con un amor prohibido, y va creciendo hasta convertirse en una saga arrolladora que viaja entre Corea, Japón y los Estados Unidos para contar una historia inolvidable de guerra y paz, amor y pérdida, triunfo y ajuste de cuentas.

Abordando temas universales como la familia, el amor, el triunfo, el destino y la resiliencia, la serie retrata las esperanzas y los sueños de una familia coreana de migrantes a través de cuatro generaciones, que dejan atrás su patria en una lucha inagotable para sobrevivir y prosperar. La historia comienza en Corea del Sur a principios del siglo XX, y está contada a través de los ojos de la singular matriarca, Sunja (la actriz ganadora del Oscar Youn Yuh Jung). "Pachinko" entrelaza su historia con la de su nieto, Solomon, en la década de 1980.

'Caballero Luna' (Disney+)

'Caballero Luna' | Tráiler | Disney+

Fecha de estreno: 30 de marzo

Cuando Steven Grant, un amable empleado de una tienda de regalos sufre pérdidas de memoria y experimenta recuerdos de otra vida, descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y que comparte cuerpo con el mercenario Marc Spector. A medida que los enemigos de Steven/Marc van convergiendo, deberá lidiar con sus identidades mientras se sumerge en un misterio letal que habita entre los poderosos dioses de Egipto.

La serie está protagonizada por Oscar Isaac, Ethan Hawke y May Calamawy. Mohamed Diab y el equipo de Justin Benson y Aaron Moorhead han dirigido los episodios. Jeremy Slater es el guionista principal y Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater y Oscar Isaac son los productores ejecutivos.

