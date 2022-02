Todas las series y películas originales que estrenará Netflix a lo largo de 2022.

Agárrense. A día de hoy, ya conocemos más de 170 series, películas, documentales, programas y especiales que estrenará Netflix a lo largo del 2022. Con una lista de novedades tan numerosa solo en la plataforma del gigante rojo, y que irá actualizándose conforme vaya vanzando el año, es muy complicado saber y escoger lo que hay que ver. Por ello, desde SERIES & MÁS, hacemos un repaso exhaustivo a lo que le depara al catálogo este año, recopilando todos los títulos anunciados. Entre ellos incluimos los que tienen fecha de estreno confirmada y también todos aquellos que esperamos ver en algún momento de 2022.

Películas como Puñales por la espalda 2, Blonde, The Killer o The Grey Man, y series como ¿Quién es Anna?, el spin-off Vikingos: Valhalla, The Sandman o Cabinets of Curiosities, son algunas de las grandes apuestas de la plataforma para este año, además de los esperados regresos de grandes series como Ozark, Stranger Things o The Crown. En negrita encontraréis los títulos destacados según nuestra redacción.

Todos los estrenos de Netflix en 2022

Rebelde, temporada 1 (5 de enero)

El páramo , película (6 de enero)

, película (6 de enero) Madre/Androide, película (7 de enero)

Cheer, temporada 2 (12 de enero)

After Life, temporada 3 (13 de enero)

La periodista, temporada 1 (13 de enero)

La casa, película (14 de enero)

Estos ojos negros, temporada 1 (14 de enero)

Archivo 81, temporada 1 (14 de enero)

Quién maneja los hilos: Tras la pista de los mayores impostores, serie documental (18 de enero)

El marginal, temporada 4 (19 de enero)

Jugando con fuego, temporada 3 (19 de enero)

La divina gula, serie documental (19 de enero)

Medianoche en Asia: Comer. Bailar. Soñar, serie documental (20 de enero)

Ozark , temporada 4 (21 de enero)

, temporada 4 (21 de enero) Múnich en vísperas de una guerra, película (21 de enero)

Summer Heat, temporada 1 (21 de enero)

Neymar: El caos perfecto, serie documental (25 de enero)

The Sinner , temporada 4 (26 de enero)

, temporada 4 (26 de enero) La elegida, temporada 1 (27 de enero)

¡Menuda encerrona! Misterioso asesinato en Sicilia, temporada 1 (27 de enero)

Soy Georgina, temporada 1 (27 de enero)

El regreso de la espía, temporada 1 (28 de enero)

Jonathan Van Ness despierta tu curiosidad, reality show (28 de enero)

Estamos muertos, temporada 1 (28 de enero)

Jóvenes en órbita, temporada 1 (28 de enero)

Feria: La luz más oscura, temporada 1 (28 de enero)

La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana, miniserie (28 de enero)

Educar a un superhéroe, temporada 2 (1 de febrero)

Oscuro deseo, temporada 1 (2 de febrero)

El timador de Tinder, documental (2 de febrero)

Murderville, temporada 1 (3 de febrero)

En busca de Ola, temporada 1 (3 de febrero)

Dulces magnolias, temporada 2 (4 de febrero)

Love Is Blind: Japan, temporada 1 (8 de febrero)

The Big Shot Game Show, temporada 1 (9 de febrero)

(Des)encanto, parte 4 (9 de febrero)

A la caza del asesino, temporada 2 (9 de febrero)

¿Quién es Anna? , miniserie (11 de febrero)

, miniserie (11 de febrero) Bigbug, película (11 de febrero)

Love Is Blind, temporada 2 (11 de febrero)

Toy Boy, temporada 2 (11 de febrero)

Fidelidad, temporada 1 (14 de febrero)

Como peces dorados, temporada 1 (14 de febrero)

Ridley Jones, la guardiana del museo, temporada 3 (15 de febrero)

Swap Shop, temporada 2 (16 de febrero)

Jeen-yuhs: Una trilogía de Kanye West, serie documental (16 de febrero)

Secrets of Summer, temporada 1 (16 de febrero)

El joven Wallander: Killer's Shadow, temporada 1 (17 de febrero)

Space Force, temporada 2 (18 de febrero)

La matanza de Texas, película (18 de febrero)

Alguien está mintiendo, temporada 1 (18 de febrero)

¡La serie de Cuphead!, temporada 1 (18 de febrero)

Madres paralelas , película (18 de febrero)

, película (18 de febrero) Bubba Wallace: Un piloto de raza, serie documental (22 de febrero)

Vikingos: Valhalla , temporada 1 (25 de febrero)

, temporada 1 (25 de febrero) Tribunal de menores, temporada 1 (25 de febrero)

De vuelta a los 15, temporada 1 (25 de febrero)

Fame Game, temporada 1 (25 de febrero)

The Guardians of Justice, temporada 1 (1 de marzo)

Savage Rhythm, temporada 1 (2 de marzo)

El peor compañero de piso imaginable, serie documental (1 de marzo)

He-Man y los Masters del Universo, temporada 2 (3 de marzo)

Making Fun, temporada 1 (4 de marzo)

¿Sabes quién es?, temporada 1 (4 de marzo)

Queer Eye: Alemania, reality (9 de marzo)

Recursos Humanos, temporada 1 (18 de marzo)

Alessandro Cattelan: Una pregunta muy simple, reality (18 de marzo)

Humoristas en París, temporada 1 (18 de marzo)

Los Bridgerton , temporada 2 (25 de marzo)

, temporada 2 (25 de marzo) Pálpito, temporada 1 (6 de abril)

Tiger & Bunny, temporada 2 (8 de abril)

Ultraman, temporada 2 (14 de abril)

Anatomía de un escándalo , temporada 1 (15 de abril)

, temporada 1 (15 de abril) ¿Quién mató a Sara?, temporada 3 (1 de junio)

Con fecha de estreno por confirmar

Big Tree City, temporada 1 (primavera)

The Creature Cases, temporada 1 (primavera)

Man vs. Bee, temporada 1 (primavera)

Power Rangers, temporada 29 (primavera)

Bullsh*t The Game Show, reality (verano)

Stranger Things , temporada (verano)

, temporada (verano) Kakegurui Twin, temporada 1 (agosto)

My Little Pony, temporada 1 (septiembre)

The Crown , temporada 5 (noviembre)

, temporada 5 (noviembre) 1899, temporada 1

The Accidental Narco, temporada 1

Alice in Borderland, temporada 2

Animal, temporada 2

Army of the Dead: Lost Vegas, temporada 1

A Sogra que te Pariu, temporada 1

Axis Mundi, temporada 1

El baile de las luciérnagas, temporada 2

Bastard!!, temporada 1

Battle Kitty, temporada 1

Black Knight, temporada 1

Bee and PuppyCat, temporada 2

Bendo, temporada 1

Borgen , temporada 4

, temporada 4 Breathe, temporada 1

CoComelon Lane, temporada 1

Cyberpunk: Edgerunners, temporada 1

Daniel Spellbound, temporada 1

Dead End: Paranormal Park, temporada 1

Deepa & Anoop, temporada 1

Devil in Ohio, miniserie

Diamonds, temporada 1

Dirty Lines, temporada 1

Echoes, miniserie

Elise Schaap, temporada 1

The Empress, temporada 1

Entergalactic, temporada 1

Entrapped, temporada 1

Exception, temporada 1

The Fabulous, temporada 1

First Kill, temporada 1

First Love, temporada 1

Florida Man, temporada 1

From Scratch, miniserie

Ghost in the Shell: SAC_2045, temporada 2

Glitch, temporada 1

God's Favorite Idiot, temporada 1

Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities , temporada 1

, temporada 1 Hard Cell, temporada 1

Heartbreak High, temporada 1

Heart of Invictus, serie documental

Heartstopper, temporada 1

He's Expecting, temporada 1

Hold Tight, temporada 1

I Am a Stalker, temporada 1

The Imperfects, temporada 1

Jigsaw, temporada 1

Ken and Kenny, temporada 1

Kleo, temporada 1

Le monde de demain, temporada 1

The Lincoln Lawyer, temporada 1

Locke & Key, temporada 3

Lockwood & Co., temporada 1

Lost Ollie, temporada 1

Love to Hate You, temporada 1

The Lying Life of Adults, temporada 1

Magic: The Gathering, temporada 1

The Makanai: Cooking for the Maiko House, temporada 1

Mama K's Team 4, temporada 1

The Midnight Club, temporada 1

Money Heist Korea - Joint Economic Area , temporada 1

, temporada 1 Monster: The Jeffrey Dahmer Story, miniserie

Octonauts: Above & Beyond, temporada 2

Olhar Indiscreto, temporada 1

Painkiller, miniserie

The Playlist, temporada 1

Predators, serie documental

The Queen, temporada 1

Queen of the Scene, temporada 1

Queer Eye: Brazil, reality

Remarriage & Desires, temporada 1

Resident Evil, temporada 1

Rilakkuma's Theme Park Adventure, temporada 1

The Sandman, temporada 1

The Seven Lives of Lea, temporada 1

Sonic Prime, temporada 1

Só se for por amor, temporada 1

The Sound of Magic, temporada 1

Spriggan, temporada 1

Super Giant Robot Brothers, temporada 1

Thermae Romae Novae, temporada 1

Totenfrau, temporada 1

Trico, temporada 1

The Umbrella Academy, temporada 3

Vampire in the Garden, temporada 1

The Watcher, miniserie

Wednesday , temporada 1

, temporada 1 White Stork, temporada 1

The Witcher: Blood Origin, miniserie

También te puede interesar...

• Tatiana Huezo ('Noche de fuego'): “Hay tanta violencia en México que ha permeado la realidad de todo el país”

• Así es 'Murderville', la parodia de asesinatos con Will Arnett y otras estrellas que estrena Netflix

• 'A través de mi ventana', el 'Cincuenta sombras de Grey' adolescente de Netflix, según sus protagonistas

Sigue los temas que te interesan