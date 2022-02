Todas las series y películas originales que estrenará HBO Max a lo largo de 2022.

HBO Max estrenará a lo largo de 2022 en España más de 70 series, películas, documentales y especiales. Una larga lista en la que es fácil perderse con tantas novedades. Por ello, en SERIES & MÁS os traemos este exhaustivo repaso donde podrás conocer y encontrar todos los títulos anunciados para este año por la plataforma de streaming. Solo hemos incluido los que tenemos confirmados y esperamos ver en algún momento de 2022.

La Casa del Dragón, La Edad Dorada, Tokyo Vice, García!, The Last of Us, Love & Death, The Staircase, We Own This City o Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, son algunas de las grandes series que ha preparado HBO Max como grandes apuestas para este año, además de regresos muy esperados. En negrita podréis encontrar los títulos destacados según nuestra redacción.

Todos los estrenos de HBO Max en 2022

Harry Potter: Regreso a Hogwarts, especial (1 de enero)

The Righteous Gemstones, temporada 2 (9 de enero)

Euphoria , temporada 2 (10 de enero)

, temporada 2 (10 de enero) Peacemaker , temporada 1 (13 de enero)

, temporada 1 (13 de enero) My Mom, Your Dad, reality (13 de enero)

Somebody Somewhere, temporada 1 (16 de enero)

Moses Storm: White Trash, especial (20 de enero)

Onda Boa com Ivete, serie documental (20 de enero)

Júpiter, película (21 de enero)

Search Party, temporada 5 (22 de enero)

La Edad Dorada , temporada 1 (25 de enero)

, temporada 1 (25 de enero) The Fallout, película (27 de enero)

Búnker, temporada 1 (27 de enero)

Take Out with Lisa Ling, programa (27 de enero)

And Just Like That... El Documental, documental (3 de febrero)

40 Means Nothing, reality (3 de febrero)

Raised by Wolves, temporada 2 (4 de febrero)

La amiga estupenda, temporada 3 (7 de febrero)

About Last Night, programa (10 de febrero)

Kimi , película (10 de febrero)

, película (10 de febrero) The Girl Before, miniserie (10 de febrero)

Bilardo, el doctor del fútbol, serie documental (24 de febrero)

Las Bravas, temporada 1 (24 de febrero)

The Tourist , temporada 1 (3 de marzo)

, temporada 1 (3 de marzo) Minx, temporada 1 (17 de marzo)

Queen Stars, reality (22 de marzo)

Moonshot, película (24 de marzo)

Our Flag Means Death , temporada 1 (marzo)

, temporada 1 (marzo) The Thaw, temporada 1 (1 de abril)

Con fecha de estreno por confirmar

Jade Armor, temporada 2 (principios de año)

Tokyo Vice , temporada 1 (principios de año)

, temporada 1 (principios de año) The Flight Attendant , temporada 2 (mediados de año)

, temporada 2 (mediados de año) Westworld , temporada 4 (mediados de año)

, temporada 4 (mediados de año) Barrio Sesamo, temporada 52 (por confirmar)

Barry , temporada 3 (por confirmar)

, temporada 3 (por confirmar) Batwheels, temporada 3 (por confirmar)

The Big Brunch, reality (por confirmar)

A Black Lady Sketch Show, temporada 3 (por confirmar)

La casa del dragón , temporada 1 (por confirmar)

, temporada 1 (por confirmar) Did I Do That to the Holidays? A Steve Urkel Story, especial (por confirmar)

DMZ , miniserie (por confirmar)

, miniserie (por confirmar) Doom Patrol, temporada 4 (por confirmar)

Father of the Bride, película (por confirmar)

García! , temporada 1 (por confirmar)

, temporada 1 (por confirmar) Gossip Girl, temporada 2 (por confirmar)

Gremlins: Secrets of the Mogwai, temporada 1 (por confirmar)

Hacks , temporada 2 (por confirmar)

, temporada 2 (por confirmar) Harley Quinn, temporada 3 (por confirmar)

House Party, película (por confirmar)

Julia, temporada 1 (por confirmar)

The Last of Us , temporada 1 (por confirmar)

, temporada 1 (por confirmar) Legendary, temporada 3 (por confirmar)

Looney Tunes, especial (por confirmar)

Love & Death , temporada 1 (por confirmar)

, temporada 1 (por confirmar) La materia oscura , temporada 3 (por confirmar)

, temporada 3 (por confirmar) Merry Little Batman, especial (por confirmar)

Moonshot, película (por confirmar)

Naked Mole Rat Gets Dressed: The Rock Special, especial (por confirmar)

The Nevers, temporada 1, parte 2 (por confirmar)

Pennyworth, temporada 3 (por confirmar)

Pretty Little Liars: Original Sin, temporada 1 (por confirmar)

Scoob: Holiday Haunt, película (por confirmar)

S.M.A.S.H.! , temporada 1 (por confirmar)

, temporada 1 (por confirmar) The Staircase , temporada 1 (por confirmar)

, temporada 1 (por confirmar) Starstruck , temporada 2 (por confirmar)

, temporada 2 (por confirmar) The Time Traveler's Wife, temporada 1 (por confirmar)

Tiny Toons Looniversity, temporada 1 (por confirmar)

Total Drama Island, temporada 1 (por confirmar)

Unicorn: Warriors Eternal, temporada 1 (por confirmar)

Warrior , temporada 1 (por confirmar)

, temporada 1 (por confirmar) We Own This City , miniserie (por confirmar)

, miniserie (por confirmar) The White House Plumbers , miniserie (por confirmar)

, miniserie (por confirmar) The Winner, temporada 1 (por confirmar)

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty , temporada 1 (por confirmar)

, temporada 1 (por confirmar) Young Love, temporada 1 (por confirmar)

