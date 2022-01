Cómo 'And Just Like That' trajo la diversidad a 'Sexo en Nueva York' sin limitarse a rellenar cuotas. HBO Max

En 1998 una serie de HBO provocó una auténtica revolución en la forma en la que se hablaba de la mujer y el sexo en la televisión, el cine y los medios de comunicación. La comedia creada por Darren Star abrió una caja de Pandora que nunca más volvería a cerrarse. El mundo, sin embargo, es un lugar diferente al que retrató Sexo en Nueva York en las vísperas del cambio de milenio. Ya no es aceptable ni realista que en una serie ambientada en la ciudad más cosmopolita del planeta solo aparezcan personas blancas y normativas. Los productores y la cadena sabían que, si Carrie volvía, debía hacerlo dentro de las reglas del nuevo clima cultural. And Just Like That no podía abrazar simplemente lo estético para acallar las críticas que ya habían recibido otros fenómenos de la época, como Friends. El cambio tenía que ser real y no limitarse a cumplir cuotas.

A simple vista podría parecer que la serie se ha dedicado precisamente a eso. Sara Ramirez (Anatomía de Grey) interpreta a Che Diaz, una persona no binaria que llega para revolucionar el mundo de Miranda y obligar a Carrie, su empleada, adaptarse a los nuevos tiempos. Sarita Choudhury (Homeland) es Seema Patel, una agente inmobiliaria que contrata Carrie para que le ayude a cambiar de casa y que se acaba convirtiendo en su nueva amiga en el mundo post-Big. Nicole Ari Parker (Empire) da vida a Lisa Todd Wexley, una adinerada documentalista y filántropa que conoce a Charlotte en el exclusivo colegio de los hijos de ambas. Karen Pittman (The Morning Show) completa el grupo de fichajes como Nya Wallace, una profesora universitaria que obliga a Miranda a revisar sus prejuicios raciales.

Algunos detractores de And Just Like That han lamentado que el showrunner Michael Patrick King ha pecado no por defecto, contratando una única mujer racializada con la que evitar las críticas por la falta de diversidad, sino por todo lo contrario. Carrie, Miranda y Charlotte se han echado nuevas amigas y todas pertenecen, casualidades de la vida, a minorías infrarrepresentadas por Sexo en Nueva York. SERIES & MÁS ha hablado con Ramirez, Choudhury, Parker y Pittman para hablar de cómo han vivido en primera persona el salto a la diversidad de la histórica marca de HBO.

Sara Ramírez es Che Diaz.

“Michael Patrick King y Sarah Jessica Parker han sido muy claros a la hora de crear estos nuevos personajes. Está claro que no se está avanzando en materia de representación si nos limitamos a convertirlos en cuotas, ¿no?”, pregunta Ramirez, une referente en la lucha por la representación de la comunidad no binaria en el cine y la televisión. “Quería tener a alguien como Che en la serie porque es donde está el mundo ahora mismo. Con el resto de personajes queríamos reflejar un espectro más amplio de lo que está pasando en Nueva York”, añade King, showrunner y principal responsable creativo del universo de Sexo en Nueva York desde la tercera temporada de la serie. Nicole Ari Parker lo tiene claro: “Si la historia se ambienta en Nueva York, debería reflejar el Nueva York de hoy, al menos parcialmente. No creo que sea demasiado tarde y me alegro de que lo hayan hecho por fin”.

En el primer episodio de And Just Like That, Miranda tiene un encontronazo con una profesora del máster al que se ha apuntado tras abandonar su carrera como abogada de grandes empresas. La pelirroja confunde a Nya con una alumna más al pensar, instintivamente, que una profesora no llevaría rastas. Algunos críticos se han quejado de que no tiene sentido que Miranda no sepa cómo comportarse en presencia de una mujer negra, algo impropio del personaje interpretado por Cynthia Nixon. “Me gusta que la serie se ría de sí misma cuando muestra que incluso alguien como ella no sabe cómo moverse en este nuevo mundo más concienciado. Hay comedia, pero no se renuncia a que haya un trasfondo detrás”, defiende Choudhury.

Nicole Ari Parker es Lisa.

“Gracias a Dios que hay varias mujeres de color esta vez”, reconoce la actriz. “Ya era hora y ellos mismos sabían que ya era hora. Me gusta cómo lo han hecho. Una cosa es saber que quieres ser inclusivo y otra hacerlo”. Parker, su compañera de reparto, celebra que And Just Like That parta del arquetipo para presentar a los nuevos fichajes de la serie: una persona latina, una mujer hindú y dos negras. “No hay que borrar esa parte de los personajes, pero creo que debemos trascenderla”. Para Ramirez, el objetivo de la serie debería ser crear “seres humanos multidimensionales que tengan sus propias vidas, sus dramas, su comedia y su propio viaje”.

En 2015, años antes de convertirse en una de las estrellas más importantes de su generación, Zendaya fue objeto de burla de una periodista italiana, Giuliana Rancic, que consideraba que las rastas no eran un look adecuado para llevar en la alfombra de los Oscar. La elocuente defensa de la actriz fue el primero de sus muchos momentos virales. En 2021, unas rastas vuelven a ocupar el centro de una discusión cultural. “Creo que es importante hablar de cosas así”, reconoce Karen Pittman. “Los productores y los guionistas decidieron abordar la falta de diversidad en la serie original”.

Karen Pittman es Nya.

Para la actriz de The Morning Show, otra serie que se vio obligada a cambiar sus tramas para adaptarse a las problemáticas actuales, las cosas han cambiado después de los asesinatos de George Floyd y Brianna Taylor a manos de la policía. “Ahora uno de mis objetivos como mujer afroamericana es intentar encontrar la manera de hablar de forma constructiva de los desafíos que tiene la gente con la piel como yo. Es importante para mí, pero también creo que la historia no puede limitarse a dar elecciones. Hay que crear una historia que atraiga a la audiencia y les atrape. El mayor pecado sería hacer algo aburrido”.

Si Nya es una profesora universitaria que se siente frustrada por los problemas que tiene con su marido para tener hijos, Lisa es una documentalista, filántropa, madre y esposa de un banquero. “Los guionistas han sido inteligentes al hacer que hubiera una sola mujer negra en la serie. Hay todo tipo de mujeres en nuestra comunidad y no puedes limitarlo a un personaje”, insiste Nicole Ari Parker.

Para dar forma a su personaje, la exmodelo se inspiró en mujeres que conocía, “ricas, afroamericanas y ciudadanas del mundo que no son adineradas solo por sus maridos, son mujeres muy ambiciosas que trabajaron en grandes empresas cuando eran jóvenes y fueron inteligentes con sus inversiones”. Durante meses se especuló con que Parker había sido la escogida para reemplazar el hueco dejado por la decisión de Kim Cattrall de no aparecer en And Just Like That. “Eso es imposible. ¿Por qué le pondrías esa presión a una actriz? Samantha es irremplazable. No creo que fuera nunca el objetivo”, resuelve, risueña, en referencia al otro gran elefante en la habitación que debía abordar la continuación de Sexo en Nueva York: la ausencia de Samantha Jones.

Sarita Choudhury es Seema.

La diversidad racial no es el único paso adelante de And Just Like That. La serie de HBO Max es una de las pocas ficciones de vocación generalista que han decidido explorar la vida de las mujeres cuando superan los 50. “Estar rodeado de mujeres de mi edad fue algo catártico”, admite Choudhury. “Son las seis de la mañana, estás sentada en la silla de maquillaje, tienes un aspecto desastroso y miras al lado y ves que el resto de la gente está en tus mismas circunstancias. Nunca había tenido esa experiencia. Cuando estás en una serie, a menudo estás solo con otra mujer en el set”.

La actriz británica de orígenes hindúes interpreta a Seema, una mujer que en apariencia lo tiene todo (un buen trabajo, dinero, personalidad) y que, a pesar de todo, todavía no ha encontrado el amor. “Hemos visto todo tipo de series y películas sobre chicas solteras de 30 años. La cultura pop nos ha enseñado cómo se supone que hay que comportarse, pero no hay nada que te guíe cuando eres una mujer de 50. No hay referencias”, lamenta la intérprete de Nieva en Benidorm.

Personas no binarias y racializadas, mujeres con problemas de fertilidad, madres y esposas construidas a sí mismas y solteras de mediana edad que, según las reglas del sistema, ya deberían haber encontrado el amor. And Just Like That es un paso adelante a la visión reduccionista que a veces daba Sexo en Nueva York de la experiencia femenina. Para Michael Patrick King, “era lo que teníamos que hacer, pero no solo porque fuera lo correcto, sino porque es emocionante”.

'And Just Like That' está disponible en exclusiva en HBO Max.

