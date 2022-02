'Super Pumped: La batalla por Uber' según Joseph Gordon-Lewitt, Kyle Chandler y Uma Thurman

Brian Koppelman y David Levien, creadores de Billions, cambian Wall Street por Silicon Valley en Super Pumped, la nueva serie de antología de Showtime que llega a España a través de Movistar Plus+. En cada temporada (está renovada por una segunda) contarán la historia de una gran marca tecnológica que haya cambiado el mundo empresarial, y en la primera, que se estrena el 3 de marzo, le toca el turno a La batalla por Uber.

Basada en el libro Super Pumped: The Battle for Uber, escrito por Mike Issac, periodista de tecnología de The New York Times, Koppelman y Levien cubrirán la creación y ascenso meteórico de Uber y las varias polémicas en las que se ha visto involucrada la compañía, hasta la salida de su fundador después de varios escándalos por acoso sexual, malas prácticas empresariales y el ambiente tóxico de la empresa que dirigía.

SERIES & MÁS tuvo la oportunidad de hablar con Joseph Gordon-Lewitt, Kyle Chandler y Uma Thurman, los tres protagonistas de la serie, que interpretan respectivamente a Travis Kalanick (fundador de Uber), Bill Gurley (inversor que apostó por la compañía) y Arianna Huffington (cofundadora de The Huffington Post y miembro de la junta directiva de Uber). Con ellos hablamos de cómo se prepararon para interpretar a personas reales, lo que más les sorprendió al conocer los detalles de la historia y qué es lo que más les gusta de los guiones de Koppelman y Levien.

'Super Pumped: La batalla por Uber' | Temporada 1 | Movistar+

¿Cómo se prepararon para interpretar estos personajes basados en personas reales?

Joseph Gordon-Lewitt: La principal fuente está en el libro Super Pumped de Mike Isaac, periodista del New York Times. Todo lo que se ve en la serie, por loco que parezca, ha sido confirmado por fuentes de primara mano. Yo soy un actor, no un periodista, así que mi trabajo es buscar la humanidad de mi personaje. No para defenderlo o justificar cualquiera de las cosas que ha hecho, sino para no demonizarlo simplemente, que sería el camino más fácil. No hablé con él, pero sí con muchas personas que trabajaron estrechamente con Travis. Gracias a ellas, aprendí un montón de cosas que son diferentes de lo que se ve en la prensa, porque además de sus decisiones cuestionables y su comportamiento poco ético también era importante capturar por qué la gente lo seguía. Por lo que me han contado, era realmente muy convincente, inspiraba a la gente a su alrededor, era divertido y tenía algo que atraía a las personas de distintas maneras.

Kyle Chandler: Además del libro, investigué mucho sobre Bill Gurley y siento que, moralmente, tengo una idea bastante buena de quién era. No sólo por la gente con la que hablé y que lo conoce, también por leer textos suyos, escucharlo hablar, por cómo creó su propio negocio, cómo lo dirige y su reputación. Cuando lo pones como contrapunto de un personaje Travis Kalanick las diferencias son bastante obvias. Ignorancia, codicia, sociopatía, no sé qué era, pero mi personaje siempre se preguntaba por qué Kalanick hacía lo que hacía. Obviamente, entiende las acciones, pero no las motivaciones. El duelo entre ellos fue muy divertido de interpretar. Creo que la gente se va a sorprender al descubrir la historia real.

Uma Thurman: Arianna Huffington ha sido parodiada muchas veces y por grandes comediantes. Estoy segura de que ella aprecia esos esfuerzos por caracterizarla porque es una persona muy segura de sí misma y muy inteligente. Una de las cosas que pensaba mientras la escuchaba y la estudiaba es que debía sentirse un poco sola porque siempre es la persona más inteligente en todas las habitaciones. Su vocabulario triplica el de cualquier persona de habla inglesa promedio. Y el inglés es solo uno de los varios idiomas que habla. Es una persona a la que respeto y tiene una historia personal increíble. Es ambiciosa y tiene corazón. Siento que es difícil hacerle justicia.

Joseph Gordon-Lewitt y Kyle Chandler son socios en 'Super Pumped: La batalla por Uber'

¿Qué cree que le atrajo a Bill Gurley de Travis Kalanick?

Kyle Chandler: Una de las pasiones de Bill Gurley era encontrar a un joven con una idea brillante para permitirle llevarla a cabo. Según mi percepción, no se trataba solo del dinero, las ideas en sí o el éxito, sino de la relación humana. Con Travis, al principio de la serie veía la oportunidad de realizar su sueño y a la vez darle un beneficio a la sociedad; además de ganar unos 100 millones de dólares, que no está nada mal. Ese es el juego que juega. Nunca he hablado con Bill Gurley y en público él no habla mucho de su relación con Travis, así que no lo sé a ciencia cierta, pero conforme avanza su relación profesional, llega a un punto en el que se pregunta si puede hacer la vista gorda ante lo que está sucediendo y mantener su brújula moral intacta. Así es como interpreté este personaje.

¿Qué aprendió sobre el mundo de Silicon Valley rodando la serie?

Uma Thurman: Aprendí que el mundo de la tecnología se parece mucho a una película de la mafia con sus luchas de poder. Interpretando a Arianna Huffington comprobé una vez más que se juzga con más facilidad a las mujeres en posiciones de poder que a su contraparte masculina. Que cualquier mujer inteligente, ambiciosa y poderosa siempre es vista como manipuladora. Si un hombre está en situación de poder se espera que sea manipulador, porque forma parte del juego, pero cuando es una mujer en esa misma posición todos sospechan de sus acciones. Como mujer interpretando a una mujer de negocios en la vida real me tomé eso muy en serio.

¿Qué fue lo que más le sorprendió al conocer los detalles reales de la historia de Uber?

Joseph Gordon-Lewitt: Una de las cosas que más me sorprendió al leer el libro fue que Uber incumplió la ley gran escala. Sabía que había algo cuestionable sucediendo detrás de bambalinas, pero no que no solo decidieron que no iban a respetar la ley, sino que directamente construyeron un software que los ayudaba a evitar la aplicación de la misma. No sabía que habían ido tan lejos. Ya lo veréis en la serie.

¿Qué fue lo que más les gustó de los guiones de Brian Koppelman y David Levien?

Joseph Gordon-Lewitt: Son grandes guionistas. Saben de televisión, de cine, de música, arte y muchas otras cosas, pero lo que más aman son los buenos diálogos. Como actor, eso es un placer. Lo visual es fundamental, pero no hay tantos guionistas que estén realmente enamorados del lenguaje. Hacen fuegos artificiales con las palabras y eso es muy divertido de interpretar.

Uma Thurman: Hicieron un trabajo fantástico explorando el material desde el punto de vista de algunas mujeres relevantes en la historia. Creo que los personajes femeninos en la serie son excepcionalmente fuertes. Había muchas mujeres en la sala de guionistas, lo cual fue importante dados algunos temas críticos sobre la cultura tóxica que se respiraba en Uber. La serie te muestra las entrañas de la marca.

Uma Thurman como Arianna Huffington en 'Super Pumped: La batalla por Uber'.

¿Dónde dibuja la serie la línea entre ser fieles a la historia y la fatiga que puede sentir el espectador ante narrativas de masculinidad tóxica?

Joseph Gordon-Lewitt: Brian y David son realmente buenos haciendo series entretenidas y con personajes que amas y odias al mismo tiempo. En este caso tuvimos presente lo que preguntas y decidimos que vale la pena retratar comportamientos cuestionables siempre y cuando se muestren también las consecuencias. Además, sirve para poner algunos interesantes temas de conversación sobre la mesa.

¿Con qué esperan que se quede el espectador al ver la serie?

Kyle Chandler: Espero que la serie no sólo les entretenga, que es de lo que se tratan las series, porque no esto no es un documental, pero también que despierte su curiosidad y les haga cuestionarse algunas cosas y querer ser más vigilantes con la tecnología.

'Super Pumped: La batalla por Uber' se estrena en Movistar Plus+ el 3 de marzo.

