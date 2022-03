'The Good Doctor': el creador David Shore reconoce que está pensando ya en el final y en un spin-off

En 2022 se cumplirán diez años del final de House, la icónica serie médica protagonizada por Hugh Laurie que cerraba sus puertas después de ocho temporadas de éxito. Su creador David Shore no estuvo demasiado tiempo alejado del popular género y actualmente está en emisión la quinta temporada de The Good Doctor, la historia de un médico autista que aprende a vivir, trabajar y amar en un hospital de California. AXN emite en exclusiva en España una serie que puede presumir de ser uno de los últimos grandes éxitos de la televisión en abierto en Estados Unidos. Tenemos buenas y malas noticias para los fans de la historia de Sean Murphy, el personaje interpretado por Freddie Highmore: Shore reconoce a SERIES & MÁS que está pensando ya en el final y en un posible spin-off de la ficción médica.

“No puedo darte ninguna idea ahora, pero sí que hemos estado pensando durante algún tiempo en el final de la serie, aunque este no vaya a llegar en un futuro cercano”, nos reconoce el showrunner de The Good Doctor durante una entrevista que será publicada cuando la serie vuelva a AXN con nuevos episodios el 19 de abril. “Nos gustaría seguir con la serie un tiempo y acabar dándole una despedida adecuada. Recuerdo que cuando comenzó House, estaba en un evento con los medios. Me preguntaron si sabía cómo terminaría la serie. Era la temporada 2 entonces y les dije: Sí. Una mañana, recibiré una llamada telefónica de la cadena y me dirán que los índices de audiencia han bajado y por eso la serie está cancelada. Así es como terminará”, bromea el productor y guionista. “Me dí cuenta de que por ellos iba a seguir con la serie mientras les hiciera ganar dinero. Pensé que no iba a ser una elección creativa. Terminó siendo una elección creativa. Se portaron bien conmigo, y espero que eso se repita esta vez”.

El 8º episodio de la 5ª temporada de 'The Good Doctor' se emitirá el 19 de abril en AXN.

Shore insiste en hacer una puntualización. “Odio cuando las series son juzgadas en función de su final. Esto es una serie y debe ser juzgada en su totalidad. Hay buenos finales, como hay malos finales. Creo que hay series que en realidad son un arco narrativo y ahí tiene sentido juzgar el final, pero creo que The Good Doctor es más la historia de una vida o de una parte de una vida. No es un relato con un comienzo, un medio y un final naturales, pero intentaremos crear uno”.

El showrunner admite además que ha habido conversaciones sobre la posibilidad de extender el universo de la serie con un spin-off. “Eso espero. Nada es definitivo, pero últimamente hemos hablado internamente sobre la posibilidad. No hay nada planeado específicamente aún, pero creo que sería realmente emocionante poder llevar a otra serie el corazón y el alma de The Good Doctor”.

AXN estrenará nuevos episodios de 'The Good Doctor' a partir del 19 de abril. Las cuatro primeras temporadas se pueden ver en Netflix y Amazon Prime Video. La última entrega solo está disponible en Movistar Plus+.

