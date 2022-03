El Festival de Cannes declara a las delegaciones rusas como no bienvenidas en su próxima edición. Gtres

El Festival de Cine de Cannes se ha pronunciado sobre la invasión de Rusia en Ucrania y ha anunciado que "no aceptará a las delegaciones rusas" este año. El certamen de cine celebrado en Francia no se une al boicot al cine ruso, convocado por la Academia de Cine de Ucrania y que más tarde ha respaldado la Academia de Cine Europeo no aceptar películas rusas en los Premios del Cine Europeo en 2022.

Cannes expresó su solidaridad con Ucrania en un comunicado, diciendo que "no recibirá delegaciones oficiales rusas ni aceptará la presencia de nadie vinculado al gobierno ruso" en el festival de este año. También añadió que "esto cambiaría en caso de que la guerra de asalto termine en condiciones que satisfagan al pueblo ucraniano". El festival elogió además "el coraje de todos aquellos en Rusia que se han arriesgado a protestar contra el asalto y la invasión de Ucrania", donde hay artistas y cineastas "que nunca han dejado de luchar contra el régimen contemporáneo".

El mundo del cine continúa expresando su repulsa a la guerra, y estas sanciones culturales también se pueden ver en otras celebraciones como el Festival de Cine de Glasgow, que recientemente ha retirado dos títulos rusos de su programa de este mes. Por su parte, el de Estocolmo ha optado por no proyectar ninguna película financiada por el estado ruso a menos que la situación mejore y el Festival de Locarno también ha dicho que no se unirá al boicot.

Este es el comunicado del Festival de Cannes al completo:

"Dado que el mundo se ha visto afectado por una fuerte crisis en la que una parte de Europa se encuentra en estado de guerra, el Festival de Cannes desea extender todo su apoyo al pueblo de Ucrania y a todos los que se encuentran en su territorio.

Por modesto que sea, unimos nuestras voces a las de quienes se oponen a esta situación inaceptable y denuncian la actitud de Rusia y sus líderes.

Nuestros pensamientos están en particular con los artistas y profesionales de la industria cinematográfica ucranianos, así como con sus familias, cuyas vidas corren peligro. Están aquellos a los que nunca hemos conocido, y aquellos a los que conocemos y les hemos dado la bienvenida a Cannes, que vinieron con obras que dicen mucho sobre la historia y el presente de Ucrania.

Durante el invierno de 2022, el Festival de Cannes comenzó su fase de preparación y, a menos que la guerra de asalto termine en condiciones que satisfagan al pueblo ucraniano, se ha decidido que no recibiremos delegaciones oficiales rusas ni aceptaremos la presencia de ninguna persona vinculada al gobierno del país.

Aun así, nos gustaría elogiar el coraje de todos aquellos en Rusia que se han arriesgado a protestar contra el asalto y la invasión de Ucrania. Entre ellos se encuentran artistas y profesionales del cine que nunca han dejado de luchar contra el régimen contemporáneo, los que no pueden ser asociados con estas acciones insoportables, y los que están bombardeando Ucrania.

Fiel a su historia que comenzó en 1939 en resistencia a la dictadura fascista y nazi, el Festival de Cannes siempre estará al servicio de los artistas y profesionales de la industria que alzan la voz para denunciar la violencia, la represión y las injusticias, con el objetivo principal de defender la paz y la libertad".

