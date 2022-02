Oscar 2022 a la Mejor Película de Animación: nominadas, favorita y lo que debes saber de la categoría

Un año más Disney vuelve a partir como favorita para hacerse con el Oscar a la Mejor Película de Animación. Ya sea a través de su marca Pixar o la vieja guardia de Disney Animation Studios, la empresa fundada por Walt Disney ha salido como ganadora en 14 de los 20 años que se ha reconocido al cine de animación en los premios de la Academia. Encanto, Raya y el último dragón y Luca representarán en esta ocasión a la compañía, con el documental de animación danés Flee y la adquisición de Netflix Los Mitchell contra las máquinas plantando resistencia en la retaguardia. El 27 de marzo descubriremos qué película sigue los pasos de Soul, la última triunfadora en la categoría.

A continuación, repasamos, de más a menos opciones de ganar el Oscar, el estado de la carrera en la categoría de Mejor Película de Animación.

1. 'Encanto'

Sobre el papel, Encanto es la rival a batir. La película dirigida por Jared Bush, Byron Howard y Charise Castro Smith se convirtió en un fenómeno gracias a su salto a Disney+ y el arrollador éxito de la banda sonora compuesta por las canciones de Lin-Manuel Miranda y la partitura de Germaine Franco. La canción No se habla de Bruno es el primer número 1 en Estados para una canción de una película de Disney desde Un mundo ideal, de Aladdin, hace tres décadas. Encanto es, junto a Flee, la única de las nominadas que tiene nominaciones en otras categorías (Mejor Canción, para Dos oruguitas, y Mejor Música Original). La recepción crítica de la película no ha sido tan entusiasta como la de algunas de sus rivales, pero la Academia puede querer reconocer la popularidad de una película que funciona como una carta de amor a Colombia y como una poderosa reflexión sobre la familia y lo que se espera de nosotros.

SERIES & MÁS dijo de ella: “Su excelente banda sonora que la convierte en un musical que apuesta por los ritmos latinos con gracia, acierto y mucha magia. Puede que Encanto no sea una de las obras maestras de Disney. Al final su apuesta por el amor familiar ya la habíamos visto antes y no hay grandes novedades, pero sí que es una de las que confirman que están en la buena dirección cuando al mirar a otras culturas no se instaura el simple postureo, sino que consiguen trasladar parte de la historia y del imaginario popular de un sitio y contagiar su magia”.

2. 'Los Mitchell contra las máquinas'

'Los Mitchell contra las máquinas' | Tráiler | Netflix

Christopher Miller y Phil Lord ya saben lo que es ganar el Oscar como productores de una película de animación gracias a Spider-Man: Un nuevo Universo. En esta ocasión contarán con el apoyo de la campaña promocional de Netflix, que compró la película a Sony ante la incertidumbre de la distribución en salas para el cine familiar. Los Mitchell contra las máquinas tiene la ventaja de que sus rivales son una diminuta película danesa que a priori tiene mejores opciones en otras categorías y un gigante llamado Disney que tiene tres películas en la carrera. La división de votos y la estupenda recepción de esta comedia sobre la familia y la tecnología podrían provocar un adelantamiento en el último momento.

SERIES & MÁS dijo de ella: “Esta joya de la animación no es solo una de las mejores películas de Netflix en 2021, sino un nuevo paso adelante para dos maestros de la animación moderna: Phil Lord y Chris Miller. Aunque la reflexión sobre nuestra relación con la tecnología y la posible deshumanización a la que nos exponemos funcione sea algo previsible, es el sentido del humor, la espectacular animación con estilo pop-up y, por encima de todo, el amor y el ingenio que desprenden sus personajes los que hacen de Los Mitchell contra las máquinas es más que recomendable para todos los públicos”.

3. 'Flee'

Tráiler de 'Flee', nominada a tres Oscar

En los 20 años de historia del Oscar a la Mejor Película de Animación, solo una película de habla no inglesa se ha llevado el premio: El viaje de Chihiro. La película de Jonas Poher Rasmussen no tiene el prestigio del Studio Ghibli y Hayao Miyazaki y su mejor baza para llevarse una estatuilla dorada es la categoría de Mejor Película Documental. Sin embargo, la internacionalización de la Academia en últimos años y la etiqueta de película importante que acompaña a la producción danesa desde su aclamada presentación en el Festival de Sundance hace más de año puede hacer de Flee una rival aún más correosa de lo que parece a simple vista.

SERIES & MÁS dice de ella: "Flee es una impactante película que utiliza a su antojo las posibilidades de las técnicas de la animación y el documental para contar la inspiradora y triste historia de Amín, un refugiado afgano que comparte por primera vez con el mundo su devastadora travesía desde las calles de Kabul hasta Copenhague. Su camino a la libertad (para ser, amar y vivir) tiene un peaje a pagar que el fascinante sujeto transmite de forma precisa y dolorosa. La propuesta de Jonas Poher Rasmussen sirve al mismo tiempo para encapsular la experiencia universal de los refugiados y para elevar la historia de un hombre que solo quiera encontrar un hogar".

4. 'Luca'

'Luca' | Tráiler | Disney+

Apostar en contra de Pixar en los Oscar es deporte de riesgo. El estudio comandado entonces por John Lasseter y ahora por Pete Docter ha ganado 11 veces en esta categoría. Solo Cars, Monstruos S.A. y Los increíbles 2 perdieron después de recibir la nominación. La etiqueta de “Pixar menor” y la dura competencia interna con Encanto juegan en contra de las opciones de la película. De nuevo, apostar en contra de Pixar puede ser un error garrafal.

SERIES & MÁS dijo de ella: “Sería injusto despachar Luca enumerando sólo sus defectos, como su argumento con ecos a La Sirenita y el escaso impacto de Italia en la película. Técnicamente Pixar vuelve a demostrar que están en otro nivel. Las escenas en las que saltan del mar a la superficie convirtiéndose en humanos y monstruos son un prodigio. También es una película que hace de su inocencia y de su sencillez su mejor arma, que rezuma encanto, con un final emocionante y un diseño de personajes que desprenden ternura. Dan Romer vuelve a demostrar su gusto y su capacidad de poner música a la infancia. Luca es un Pixar menor, sí. También es una más que competente película de animación que ya quisieran para sí muchos estudios que sólo producen con el piloto automático”.

5. 'Raya y el último dragón'

'Raya y el último dragón' | Tráiler | Disney+

Raya y el último dragón es la candidata peor situada para hacerse con el Oscar el próximo 27 de marzo. Disney está apostando más por las opciones de Encanto, una película que ha tenido más éxito, que se ha estrenado recientemente y que cuenta con opciones en otras categorías. Su victoria sería una de las más sorprendentes de la edición.

SERIES & MÁS dijo de ella: “Una película que visualmente es un caramelo, pero que narrativamente se hace algo repetitiva, con una estructura que a veces recuerda a un videojuego, ya que Raya tendrá que ir pasando ‘pantallas’ y viajando por diferentes escenarios hasta llegar al enemigo final. Una película divertida, con unos set pieces de acción trepidantes y bien construidos, con un enfoque más adulto, pero que se queda un pasito atrás en su historia y en ese mensaje final tan simplón que nos dice que tenemos que confiar en los demás. Raya se merecía algo más en ese sentido, aunque se agradece que el estudio empiece a parir otras protagonistas para sus clásicos. Es un paso adelante, y bienvenido sea”.

Ganará: Encanto

Podría ganar: Los Mitchell contra las máquinas o Flee

Debería ganar: Flee o Los Mitchell contra las máquinas

Debería haber estado nominada: Los académicos acertaron con el quinteto, pero La cumbre de los dioses seria una nominada más que digna.

