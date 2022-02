Sindicato de Actores de Hollywood: Javier Bardem homenajea a su madre en una noche de sorpresas

La carrera al Oscar se despeja después de la celebración de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG), el primer gran evento público de la industria del cine en Hollywood en el último año. En las categorías de cine CODA, Will Smith y Jessica Chastain han sido los grandes triunfadores, mientras que la gloria en las categorías televisivas se ha repartido principalmente entre Succession, Ted Lasso y El juego de calamar, la primera producción televisiva rodada en un idioma ajeno al inglés que triunfa en unos premios con tres décadas de existencia a sus espaldas. Javier Bardem fue el único nominado español y, a pesar de no llevarse el premio por su trabajo en Being the Ricardos, protagonizó un emocionante momento en los primeros minutos de la ceremonia.

“Mis abuelos Rafael y Matilde fueron cómicos, la palabra que usamos para llamar a los actores en España. Pilar Bardem, mi querida madre, fue una de las actrices más brillantes de su generación. Ella trasladó su amor y el respeto por la profesión a sus hijos. Mi hermano Carlos y mi hermana Mónica trabajan como actores hoy en día. Me llamo Javier Bardem y soy actor”, proclamó el actor durante la clásica presentación con la que empiezan cada año los premios del Sindicato de Actores. En todas las ediciones alguno de los invitados mira a cámara, cuenta algún recuerdo de sus primeros pasos en la profesión y acaba con la ya icónica coletilla “my name is… and I’m an actor”. Este año Elle Fanning, nominada por The Great, y Nicholas Braun, miembro del premiado reparto de Succession, también compartieron viejas memorias sobre su llegada a la interpretación.

Las dos supuestas favoritas para hacerse con el Oscar a la Mejor Película de 2021 salieron derrotadas anoche. El poder del perro vio como Benedict Cumberbatch, Kodi Smit-McPhee y Kirsten Dunst caían derrotados contra Will Smith, Troy Kotsur y Ariana DeBose, respectivamente. El wéstern de Jane Campion ni siquiera estaba en el quinteto de finalistas del premio al mejor reparto, un reconocimiento que se le escapó a su gran rival Belfast y que acabó en las manos de CODA. La mayor sorpresa de la noche fue el triunfo de Jessica Chastain: la categoría femenina protagonista está muy abierta y con el respaldo de sus compañeros de profesión la protagonista de Los ojos de Tammy Faye está más cerca que nunca de su primera estatuilla dorada.

Cuatro de los actores de 'CODA', el mejor reparto del año en una película.

El remake de la francesa La familia Bélier fue la única película que acabó la noche con más de un premio y consiguió la ovación de los asistentes cuando sus actores, mayoritariamente sordos, agradecieron el reconocimiento a esta historia sobre la hija oyente de una familia en la que todos sus miembros menos ella nacieron sordos. La mayor ovación de la noche, sin embargo, llegó en la entrega a Helen Mirren de un premio en reconocimiento a toda su carrera. Desde casa Kate Winslet y en el escenario Cate Blanchett presentaron la estatuilla a la ganadora del Oscar por The Queen.

En las categorías de televisión, la serie surcoreana El juego del calamar volvió a recordarnos que su fenómeno no entiende de fronteras y dos de sus protagonistas (Lee jung-jae y Jung Ho-Yeon) recibieron el premio a los mejores intérpretes de una serie dramática en detrimento de los grandes favoritos, Succession. La producción de HBO al menos se llevó el premio al mejor reparto de una serie dramática. En el resto de premios televisivos se volvieron a imponer los sospechosos habituales: los actores de Ted Lasso y Hacks en las categorías de comedia y Kate Winslet y Michael Keaton en las de serie limitada.

Todos los premios del Sindicato de Actores (SAG)

Mejor actor (cine): Will Smith por El método Williams

Mejor actriz (cine): Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye

Mejor actor secundario (cine): Troy Kotsur por CODA

Mejor actriz secundaria (cine): Ariana DeBose por West Side Story

Mejor reparto (cine): CODA

Mejor equipo de especialistas (cine): Sin tiempo para morir

Mejor actor de drama (televisión): Lee jung-jae por El juego del calamar

Mejor actriz de drama (televisión): Jung Ho-Yeon por El juego del calamar

Mejor reparto de drama (televisión): Succession

Mejor actor de comedia (televisión): Jason Sudeikis por Ted Lasso

Mejor actriz de comedia (televisión): Jean Smart por Hacks

Mejor reparto de comedia (televisión): Ted Lasso

Mejor actor de tv movie o serie limitada (televisión): Michael Keaton por Dopesick

Mejor actriz de tv movie o serie limitada (televisión): Kate Winslet por Mare of Easttown

Mejor equipo de especialistas (televisión): El juego del calamar

