Javier Bardem logra la nominación en los Premios del Sindicato de Actores

El actor español logra la candidatura por 'Being the Ricardos' en los SAG Awards, uno de los gremios más importantes de cara a los Oscar. Amazon Prime Video

Cara y cruz en los Premios del Sindicato de Actores de Hollywood, uno de los gremios más importantes de cara a las nominaciones a los Oscar, ya que son los que contentran el mayor número de votantes de los premios de la Academia. La cara la ha dado Javier Bardem, que ha logrado la nominación como Mejor actor en una película dramática por su papel en Being the Ricardos, el filme de Aaron Sorkin para Amazon Prime Video donde da vida a Desi Arnaz. El español suma esta candidatura a la de los Globos de Oro y podría encarrilar una nueva candidatura a los Oscar.

Bardem se enfrentará a los dos favoritos, Will Smith y Benedict Cumberbatch, por El método Williams y El poder del perro. Las otras dos posiciones han ido a parar para Denzel Washington por Macbeth y Andrew Garfield por Tick, tick... boom!.

La cruz la ha dado, precisamente, su pareja, Penélope Cruz, que ha sido olvidada en la categoría de Mejor actriz en una película dramática. Es cierto que los SAG no suelen acordarse de las interpretaciones no habladas en inglés, pero si hubiera entrado hubiera sido una buena señal. No fue un buen día para Cruz, que por su papel en Madres Paralelas también se ha quedado fuera de la shortlist publicada por los Bafta.

La categoría de mejor actriz del sindicato de actores ha traído una de las sorpresas más grandes del día, ya que la gran favorita en la carrera por el Oscar, Kristen Stewart, ha sido ignorada. El quinteto candidato al premio lo conforman Jessica Chastain, por Los ojos de Tammy Faye; Olivia Colman, por The Lost Daughter; Lady Gaga, por La casa Gucci; Nicole Kidman, por Being the Ricardos y Jennifer Hudson, la sorpresa que entra por interpretar a Aretha Franklin en Respect.

El sindicato de actores no tiene premio a la Mejor película, por lo que siempre es interesante echar un vistazo a quiénes eligen cómo los mejores repartos del año. Su elección ha sido algo extraña, ya que a pesar de las tres nominaciones de El poder del perro, el filme de Jane Campion, no logra entrar entre las cinco finalistas, pero si lo consigue la principal favorita al Oscar, Belfast, y otras que parecían olvidados en esta carrera como CODA, No mires arriba, El método Williams o La Casa Gucci. Ni rastro tampoco del West Side Story de Spielberg o el Dune de Denis Villeneuve.

La película de Ridley Scott ha dado la campanada. A pesar de que la crítica ha destacado su labor en El último duelo, los premios parecen decantarse por su otro filme. Los actores han nominado a Gaga como Actriz, a su reparto y a Jared Leto como actor de reparto. La excéntrica interpretación del actor ha polarizado a todos, pero ahí está enfrentándose al reciente ganador del Globo de Oro, Kodi Smit-McPhee, por El poder del perro; a Ben Affleck, por The Bender Bar, a Bradley Cooper por su divertida interpretación en Licorice Pizza y a Troy Kotsur por CODA.

En la categoría de actriz de reparto también ha habido alguna sorpresa. Las tres favoritas repiten nominación. Ariana DeBose, por West Side Story (única candidatura del filme); Kirsten Dunst, por El poder del perro y Caitriona Balfe, por Belfast. Las otras dos plazas son para Ruth Negga, por Claroscuro, y Cate Blanchett, por El callejón de las almas perdidas. Dos intepretaciones maravillosas que merecían este reconocimiento y que han vencido a otras favoritas como Aunjanue Ellis, por El método Williams. Duro revés también para Ann Dowd que necesitaba este reconocimiento para comprobar si tenía opciones por Mass.

En series de televisión...

En las categorías televisivas la gran favorita no pódía se otra. Succession ha arrasado con cinco nominaciones. Mejor reparto, mejor actriz en una serie dramática para Sarah Snook, y trío de candidatos en las categorías de mejor actor. Jeremy Strong, Brian Cox y Kieran Culkin dejan pocas opciones a sus candidatos, que son Billy Crudup, por The Morning Show y Lee Jung-jae, por El juego del calamar. El sindicato de actores tampoco escapa al fenómeno de la temporada, y la serie de Netflix consigue cuatro nominaciones: Mejor reparto, mejor actor, mejor actriz para Jung Ho-yeon y mejor equipo de extras.

La segunda temporada de The Morning Show se reivindica en los SAG tras las malas críticas. Tres nominaciones: reparto, actor y actriz para Jennifer Anniston. A estas tres series se unen El cuento de la criada y Yellowstone, una de las sorpresas del año que consigue esta importante candidatura. En comedia la favorita es, también, la que se esperaba, Ted Lasso. Con cinco candidaturas no deja espacio a sus competidoras. Mejor reparto en una serie de comedia, dos nominaciones en Mejor actor de comedia (Jason Sudeikis y Brett Goldstein) y otro doblete en Mejor actriz (Juno Temple y Hannah Waddingham).

Ted Lasso se verá las caras con Sólo asesinatos en el edificio (una de las agradables sorpresas de la temporada seriéfila), The Great, El método Kominski y Hacks, cuya protagonista Jean Smart, hace doblete en las nominaciones. Opta al premio a la Mejor actriz de comedia por esta serie de HBO Max, y al de Mejor actriz en una TV Movie o miniserie por Mare of Easttown, la favorita en sus categorías, ya que también ha logrado colar entre los finalistas a Evan Peters como mejor actor, Kate Winslet como Mejor actriz.

Lista completa de todos los nominados

CINE

Mejor reparto en película

'Belfast' (Focus Features)

'CODA: El sonido del silencio' (Apple TV+)

'No mires arriba' (Netflix)

'La casa Gucci' (Metro-Goldwyn-Mayer)

'El método Williams' (Warner Bros.)





Mejor actriz principal en película

Jessica Chastain ('Los ojos de Tammy Faye')

Olivia Colman ('The Lost Daughter')

Lady Gaga ('La casa Gucci')

Jennifer Hudson ('Respect')

Nicole Kidman ('Being the Ricardos')





Mejor actor principal en película

Javier Bardem ('Being the Ricardos')

Benedict Cumberbatch ('El poder del perro')

Andrew Garfield ('tick, tick...Boom!')

Will Smith ('El método Williams')

Denzel Washington ('Macbeth')





Mejor actriz de reparto en película

Ben Affleck ('The Tender Bar')

Bradley Cooper ('Licorice Pizza')

Troy Kotsur ('CODA: El sonido del silencio')

Jared Leto ('La casa Gucci')

Kodi Smit-McPhee ('El poder del perro')





Mejor actor de reparto en película

Caitriona Balfe ('Belfast')

Cate Blanchett ('El callejón de las almas perdidas')

Ariana DeBose ('West Side Story')

Kirsten Dunst ('El poder del perro')

Ruth Negga ('Claroscuro')





Mejor equipo de especialistas de acción en película

'Viuda Negra' (Walt Disney Pictures)

'Dune' (Warner Bros.)

'Matrix Resurrections' (Warner Bros.)

'Sin tiempo para morir' (Metro-Goldwyn-Mayer)

'Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos' (Walt Disney Pictures)





SERIES

Mejor reparto en serie de drama

'The Handmaid’s Tale' (Hulu)

'The Morning Show' (Apple TV+)

'El juego del calamar' (Netflix)

'Succession' (HBO)

'Yellowstone' (Paramount)





Mejor reparto en serie de comedia

'The Great' (Hulu)

'Hacks' (HBO Max)

'El método Kominsky' (Netflix)

'Solo asesinatos en el edificio' (Hulu)

'Ted Lasso' (Apple TV+)





Mejor actriz en serie de drama

Jennifer Aniston ('The Morning Show')

Jung Ho-yeon ('El juego del calamar')

Elisabeth Moss ('The Handmaid's Tale')

Sarah Snook ('Succession')

Reese Withersoon ('The Morning Show')





Mejor actor en serie de drama

Brian Cox ('Succession')

Billy Crudup ('The Morning Show')

Kieran Culkin ('Succession')

Lee Jung-jae ('El juego del calamar')

Jeremy Strong ('Succession')





Mejor actriz en serie de comedia

Elle Fanning ('The Great')

Sandra Oh ('La directora')

Jean Smart ('Hacks')

Juno Temple (Ted Lasso')

Hannah Waddingham ('Ted Lasso')





Mejor actor en serie de comedia

Michael Douglas ('El método Kominski')

Brett Goldstein ('Ted Lasso')

Steve Martin ('Solo asesinatos en el edificio')

Martin Short ('Solo asesinatos en el edificio')

Jason Sudeikis ('Ted Lasso')





Mejor actriz en serie limitida o tv movie

Jennifer Coolidge ('The White Lotus')

Cynthia Erivo ('Genius: Aretha')

Margaret Qualley ('La asistenta')

Jean Smart ('Mare of Easttown')

Kate Winslet ('Mare of Easttown')





Mejor actor en serie limitida o tv movie

Murry Bartlett ('The White Lotus')

Oscar Isaac ('Secretos de un matrimonio')

Michael Keaton ('Dopesick: Historia de una adicción')

Ewan McGregor ('Halston')

Evan Peters ('Mare of Easttown')





Mejor equipo de especialistas de acción en serie

'Cobra Kai' (Netflix)

'Falcon y el Soldado de Invierno' (Disney+)

'Loki' (Disney+)

'Mare of Easttown' (HBO)

'El juego del calamar' (Netflix)

