Las mejores películas que se han estrenado en salas de cine en febrero de 2022

Después de recordar las mejores series que nos dejó febrero, ha llegado la hora de hablar de las películas. En el repaso a los estrenos más destacados del segundo mes del año destacan ante todo las grandes favoritas de esta edición de los Óscar, además de un fascinante y adictivo documental de Netflix llamado El timador del Tinder que se ha quedado fuera del quinteto únicamente por el excelente nivel de los estrenos en salas del mes. Estas son las mejores películas que se estrenaron en España en febrero de 2022.

'Licorice Pizza' (Salas de cine)

Clip en exclusiva de 'Licorice Pizza', la última película de Paul Thomas Anderson

Lo divertida y placentera que es Licorice Pizza hace que muchos se atrevan a calificarla como inocua o inofensiva, cuando en ella están las obsesiones sociales y políticas que siempre han estado en el cine de Paul Thomas Anderson. Todo ese desencanto está envuelto de una forma tan brillante, divertida y arrebatadora. El director hace correr a sus personajes sin sentido, porque así se encuentran hasta que finalmente se encuentran. Nosotros les seguimos en esos maravillosos planos secuencia marca de las primeras películas del director, y acompañados por la excelente selección musical. Uno pasa más de dos horas junto a Alana y Gary -unos excelentes y carismáticos Alana Haim y Cooper Hoffman que deberían haber sido nominados al Oscar-, pero pasaría otras tres, porque su desencanto lo hemos vivido todos. Porque todos hemos corrido bien sin saber hacia dónde.

• Crítica: ‘Licorice Pizza’, Paul Thomas Anderson enamora con una luminosa mirada a la confusión juvenil

'Flee' (salas de cine)

Tráiler de 'Flee', nominada a tres Oscar

Flee es una impactante película que utiliza a su antojo las posibilidades de las técnicas de la animación y el documental para contar la inspiradora y triste historia de Amin, un refugiado afgano y homosexual que comparte por primera vez con el mundo su devastadora travesía desde las calles de Kabul hasta Copenhague. Su camino a la libertad (para ser, amar y vivir) tiene un peaje a pagar que el fascinante sujeto transmite de forma precisa y dolorosa en un relato que sirve para encapsular parte de la experiencia de los refugiados y que al mismo tiempo resulta profundamente universal (Daniel Mantilla).

• ‘Flee’: así se hizo el documental sobre un refugiado afgano que ha hecho historia en los Oscar

'La hija oscura' (Salas de cine)

Un sólido ejercicio de dirección en el que Gyllenhaal encuadra con elocuencia los anhelos, la curiosidad y la vergüenza que se alternan bullentes en el interior de cada una. La hija oscura es un juego constante de dualidades que funcionan como espejo y contrapunto: dos muñecas, dos niñas que las corroen, Nina y Leda en el presente, Nina y la Leda del pasado... Una aliteración que se manifiesta en un montaje en el que el presente evoca imágenes del pasado. Y, como la piel de una naranja que se convierte en serpiente, poco a poco se nos va revelando el origen de su melancolía. De un sentimiento de culpa que creía superado. Una culpa compleja y contradictoria como ella misma, porque surge tanto del hecho cometido, como del placer que sintió al cometerlo sin experimentar culpabilidad (Valentina Morillo).

• Crítica: 'La hija oscura', un fascinante retrato de los desafíos identitarios de la maternidad

'Drive my car' (Salas de cine)

Un juego de ficción dentro de la ficción con la que Hamaguchi muestra la vigencia de los clásicos para hablar de nosotros. Las largas escenas de ensayos de Tío Vania, con una de las actrices actuando en lengua de signos, son preciosas y emocionantes, y muestran el dominio narrativo del director y guionista japonés. Cuando la película se eleva y emociona es cuando poco a poco, a fuego lento, se fragua la especial relación entre el protagonista y la persona que conduce el coche que da título al filme. Drive my car exige mucho al espectador. Es una película pausada, a veces incluso demasiado. Con un ritmo particular, pero en el que uno poco a poco acaba conquistado y hasta arrebatado por la belleza de sus imágenes, como esas dos manos que fuman juntas en un lugar donde antes no estaba permitido (Javier Zurro).

• Crítica: ‘Drive my car’, la joya de Hamaguchi que puede dar la sorpresa en los Oscar

'Coda' (Salas de cine)

La fórmula casi perfecta de un guion tan familiar como eficaz (la trama romántica entre los adolescentes es el único pero y sigue siendo un relleno superfluo que no aporta nada especial al relato) y el extraordinario trabajo de su reparto (desde los personajes secundarios a la revelación de una protagonista, Emilia Jones, destinada a grandes cosas en Hollywood) elevan una de las películas más cálidas de la temporada. Como propuesta feel-good es mucho más disfrutona y honesta que su rival en los Oscar, El método Williams. El problema de CODA aparece cuando la interpretas dentro de su contexto. La dramedia de Sian Heder deja un mensaje más agridulce como último fenómeno del cine independiente estadounidense. Es desconcertante que una película que un gran estudio de Hollywood hubiera hecho en los años 90, y que ya se había hecho en Francia siete años antes, pueda ser vista en 2021 como lo más potente de un festival como Sundance, considerado durante décadas como la casilla de las grandes promesas del nuevo cine indie (Daniel Mantilla).

• Crítica: 'CODA', Hollywood se apropia y mejora la fórmula de 'La familia Bélier'

