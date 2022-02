Oscar 2022 a la Mejor Película Documental: nominadas, favorita y lo que debes saber de la categoría.

Dos películas parecen disputarse el Oscar a la Mejor Película Documental: Summer of Soul, una retrospectiva musical sobre un evento sociocultural clave para la comunidad afroamericana de finales de los años 60, y Flee, la historia de un refugiado afgano y homosexual que busca un hogar en la Dinamarca de hoy mientras intenta superar la traumática huida de su país. El 27 de marzo descubriremos qué película sigue los pasos de Lo que el pulpo me enseñó, la última ganadora en la categoría.

En la última década la rama de documentalistas de la Academia ha acostumbrado a dejar fuera de las nominaciones a las películas que llegaban como favoritas a la víspera del anuncio de las candidaturas. Entre las víctimas ilustres destacan Apollo 11 (un espectacular trabajo de archivo con material inédito de la inolvidable misión espacial), Jane (la mirada a la vida y obra de la famosa primatóloga Jane Goodall), ¿Quieres ser mi vecino? (la primera película en explorar la figura del icono de la televisión infantil Fred Rogers, interpretado en Un amigo extraordinario por Tom Hanks) y Descansa en paz, Dick Johnson (la entrañable historia de una mujer que hace todo lo posible por mantener el recuerdo de su padre de 86 años vivo para siempre). Este año los votantes se controlaron y el único favorito que se quedó finalmente fuera de las candidaturas fue Rescate en las profundidades, el nuevo documental de los oscarizados directores de Free Solo.

A continuación, repasamos, de más a menos opciones de ganar el Oscar, el estado de la carrera en la categoría de Mejor Película Documental.

1. 'Summer of Soul'

'Summer of Soul' | Tráiler | Disney+

Questlove, nombre artístico de Ahmir Thompson, es un viejo conocido de los Oscar. El músico trabajó como director musical de las dos últimas entregas de los premios de la Academia, llegando a aparecer en escena en la infame gala de 2021 como el DJ que amenizaba la ceremonia. Este año volverá al Dolby Theatre en calidad de nominado y director de Summer of Soul. Desde su presentación en el Festival de Sundance del pasado año, donde se llevó los codiciados premios del público y el Gran Premio del Jurado, quedó claro que sería uno de los grandes documentales de 2021.

Summer of Soul revisita el Festival Cultural de Harlem de 1969, un evento emblemático que celebró la historia, cultura y moda afroamericanas en un momento en que la comunidad seguía luchando por sus derechos en las calles. Los grandes momentos de ese evento sociocultural fueron filmados durante seis semanas y en un paraje a tan solo 160 kilómetros al sur de Woodstock, pero poco después el material quedó enterrado en un cajón hasta que Questlove decidió viajar al pasado para hablar de la importancia de la historia en nuestro bienestar social.

En momentos tan difíciles para todo el mundo, Summer of Soul se erige como testimonio del poder sanador de la música en tiempos revueltos, tanto pasados como presentes. En el documental adquirido por Searchlight y Disney+ se pueden ver además actuaciones inéditas de gigantes de la música como B.B. King, Nina Simone, Sly & the Family Stone, Gladys Knight & the Pips y Stevie Wonder, entre otros. La película de Questlove funciona al mismo tiempo como concierto y como una reivindicación histórica de un evento que obliga a mirar la historia, la cultura, la moda y la música negras, lidera las apuestas para hacerse con el Oscar… salvo que los votantes prefieran evitar que Flee acabe sin premios el 27 de marzo.

Summer of Soul está disponible en Disney+.

2. 'Flee'

Tráiler de 'Flee', nominada a tres Oscar

Algunas películas nos ayudan a entendernos mejor como sociedad. Es el caso de Flee, la historia de un refugiado afgano y homosexual que acepta compartir sus extraordinarias vivencias con un viejo compañero de instituto en Copenhague siempre y cuando éste respete una única condición: su imagen no puede aparecer en ningún momento. Ante un desafío que parecía insalvable, al director danés Jonas Poher Rasmussen se le ocurrió una idea que entierra para siempre la noción de que la animación y el documental son géneros cinematográficos, cuando en realidad no son más que otro tipo de herramientas para contar historias. El resultado es una de las películas más importantes de los últimos años y la primera producción en la historia de los Oscar que ha recibido tres nominaciones como mejor película en las categorías de documental, ficción y animación.

“En el proceso de contar estas historias íntimas, siempre intento explorar nuevas formas y enfoques para compartir la narración. Busco formas de retorcer el formato de la película, para que encaje con la historia que se cuenta. He trabajado con recreaciones teatrales y con híbridos de ficción y documental”. Con Flee se vio obligado a adentrarse en nuevos caminos para poder contar el viaje emocional que necesitaba hacer llegar al mundo: la animación. “Mi objetivo es crear una narrativa convincente y atractiva para dar a los testimonios que tan generosos han sido conmigo la plataforma que merecen”, explica el director. “La animación hizo que Amin se sintiera cómodo para contar su historia, pudiendo utilizar su voz real en la película, pero manteniendo el anonimato”.

“Quería que estos episodios, y estas experiencias, cobraran vida a través de escenas en lugar de cabezas parlantes. La animación lleva este tipo de narración a otro nivel en cuanto a las posibilidades creativas para contar su vida anterior”, argumenta el danés. La mayoría del metraje de Flee emplea la animación convencional en color y en dos dimensiones para mostrar sucesos reales del pasado de Amín. Para los eventos más traumáticos de su pasado, desde la devastadora huida de Moscú siendo víctimas del tráfico de personas a la repentina desaparición de su padre, Rasmussen recurre a una puesta en escena gris, abstracta y gráfica que intenta capturar las consecuencias de esos momentos en la mente y los recuerdos de su sujeto protagonista.

Flee se puede ver actualmente en cines. El 27 de marzo llegará a Movistar+.

3. 'Attica'

'Attica'.

En 2010 Stanley Nelson ganó dos Emmy por Freedom Riders, la fascinante historia de un autobús que se recorrió Estados Unidos en los años 70 para luchar por los derechos civiles de los negros. En Attica ha vuelto a viajar en el tiempo a la misma época para contar otra historia sobre los conflictos de las minorías raciales del país.

El 9 de septiembre de 1971, los reclusos del centro penitenciario de Attica se rebelaron y se hicieron con el control de la prisión durante cinco días. El documental de Nelson es la crónica este violento motín (el más mortífero en Estados Unidos hasta entonces) que enfrentó a los prisioneros, la mayoría negros y latinos, y a las fuerzas del orden. Este documental cuenta con el testimonio de expresos, periodistas y mediadores, pero también con imágenes de archivo para revivir esta revuelta en la que los presos estuvieron muy cerca de conseguir su objetivo y mejorar sus condiciones.

El infame episodio de Attica ha aparecido en historias tan populares como Tarde de perros y Orange is the new black como símbolo de la rebelión. El documental de Nelson nos ayuda a entender qué hay detrás de esas imágenes que han pasado a la historia para contar, por ejemplo, cómo los presos también se estaban rebelando contra años de brutalidad de los guardias, hacinamiento y comida en mal estado. Uno de los entrevistados en el documental es Clarence Jones, ahora un hombre de 89 años que entonces participó en las negociaciones con los reclusos. "Nunca olvidaré Attica", dice en un momento del documental. Gracias a esta película, esos recuerdos son entendidos como nunca antes.

Attica está disponible en Movistar+.

4. 'Escribiendo con fuego'

'Escribiendo con fuego'.

Hay que viajar hasta la India para descubrir la historia detrás de Escribiendo con fuego, un documental estrenado en España en Filmin. Sushmit Ghosh y Rintu Thomas siguen los pasos de las reporteras de Khabar Lahariya, el primer y único medio de comunicación del país que está integrado por mujeres dalit, la casta más baja del país. El objetivo de estas mujeres es crear un periodismo democrático y crear una sociedad más justa.

El documental arranca con el testimonio de una mujer que ha sido violada en numerosas ocasiones por un grupo de hombres. Khabar Lahariya es nuestra única esperanza, denuncia el marido de la víctima. Pero hay muchas más historias por contar: asesinatos, corrupción policial y política, minería ilegal, violación de los derechos humanos, entre otros sucesos que deben salir a la luz. Las reporteras tampoco se acobardan al cubrir en primera persona el ascenso del BJP (Partido Popular Indio), que amenaza con aumentar la opresión e intolerancia en el país. A la vez, las periodistas de Khabar Lahariya se encuentran en un momento de transición hacia lo digital, lo cual exigirá nuevos retos, pero también mayor visibilidad.

La misma edición del Festival de Sundance que Summer of Soul arrasaba entre los documentales locales, Escribiendo con fuego se reveló como una de las grandes películas de la sección reservada al cine internacional. Grosh y Thomas se llevaron el Premio del Público y el Premio Especial del Jurado, sus primeros reconocimientos antes de la veintena de galardones que les siguieron durante los próximos meses.

Escribiendo con fuego está disponible en Filmin.

5. 'Ascension'

'Ascension'.

La película de Jessica Kingdon explora la persecución del “sueño chino”, presentando una visión contemporánea de una China que da prioridad a la productividad y la innovación por encima de todo. El documental se llevó los premios más importantes del jurado del Festival de Tribeca. Meses después se pudo ver en la Casa Encendida de Madrid, aunque la película todavía no tiene distribuidora o plataforma en España.

Según el espacio madrileño, “el documental retrata el capitalismo en China en todos los niveles de su funcionamiento, desde la mina más cruda hasta las formas de ocio más enrarecidas. La película está estructurada en tres partes, ascendiendo a través de los niveles de la estructura capitalista: trabajadores que dirigen la producción industrial, la clase media que entrena y vende a los consumidores y las élites que se deleitan en un nuevo nivel de disfrute hedonista. Al subir los peldaños de la escala social China, vemos cómo cada nivel apoya y hace posible el siguiente, mientras reconocemos que el sueño chino contemporáneo sigue siendo una fantasía elusiva para la mayoría”.

Ascension no está disponible en España y todavía no tiene fecha de estreno.

Ganará: Flee

Podría ganar: Summer of Soul

Debería ganar: Flee

Debería haber estado nominada: Rescate en las profundidades

