Netflix encarga ‘The Residence’, una serie de misterios y asesinatos en la Casa Blanca de Shondaland

La máquina de Shondaland no para de crear y ya sabemos cuál será su próximo proyecto para Netflix. Se trata de The Residence, una serie de misterio y asesinatos que contará con Paul William Davies como showrunner y productor ejecutivo junto a Shonda Rhimes y Betsy Beers. La producción surgió tras el acuerdo al que llegó Davies con la plataforma, que también ha firmado un contrato exclusivo con la productora y marca audiovisual Shondaland.

Basándose en el libro de Kate Andersen Brower The Residence: Inside the Private World of the White House, sus creadores definieron la serie como "una extravagante novela policíaca ambientada en el piso de arriba, en el piso de abajo y en la parte de atrás de la Casa Blanca, y protagonizada por el misceláneo grupo que forma el personal de la mansión más famosa del mundo". A lo largo de sus ya confirmados ocho episodios, The Residence presentará 132 habitaciones y hasta 157 sospechosos, entre los que misteriosamente un día aparece un cadáver. Allí será donde intervendrá el excéntrico detective protagonista, que llega dispuesto a embarcarse en esta intrigante investigación.

The Residence se une a la larga lista de producciones que acumula Shondaland en Netflix, entre las que destacan el exitoso drama de época Los Bridgerton, que regresa el 25 de marzo con su segunda temporada; su spin-off del personaje de la Reina Charlotte; y la recién estrenada miniserie ¿Quién es Anna?.

Después de participar como guionista y productor en la serie de ABC Scandal, Paul William Davies también fue colaboró en el drama For the People, que acumuló dos temporadas y está protagonizado por Regé-Jean Page (Los Bridgerton).

