Los estrenos de HBO Max en abril de 2022: todas las series, películas y documentales

HBO Max ha anunciado los estrenos de series, películas y documentales que llegarán a su catálogo durante el mes de abril. Entre todas las novedades, destacar los estrenos de Tokyo Vice, que cuenta con el propio Michael Mann (Miami Vice), y La ciudad es nuestra, la nueva miniserie de David Simon y George Pelecanos, que estarán de vuelta por Baltimore tras The Wire; los regresos de éxitos como The Flight Attendant, Barry o Gentleman Jack; el documental Animales fantásticos: Una historia natural, que profundiza en lo mitológico del universo de mágico de las novelas de J.K. Rowling, y la llegada a la plataforma de streaming tras su paso por cines de Santos criminales, la precuela de Los Soprano.

Las series de HBO Max en abril de 2022

Los estrenos destacados del mes

'Tokyo Vice' - Temporada 1 (8 de abril)

'Tokyo Vice' | Tráiler VO | HBO Max

Inspirándose libremente en el relato de no ficción contado en primera persona por el periodista estadounidense Jake Adelstein, este drama criminal seguirá los pasos de la Policía Metropolitana de Tokio, narrando el descenso de Adelstein (Ansel Elgort) a los bajos fondos de Tokio cubiertos de neón de finales de los años 90. Filmado en localizaciones de la propia ciudad de Tokio, este relato supondrá el regreso tras las cámaras de Michael Mann, creador original de Miami Vice, que se une al guionista de Oslo J.T. Rogers para contar un relato en el que quedará claro que nada ni nadie es realmente lo que parece.

'La ciudad es nuestra' - Miniserie (26 de abril)

'La ciudad es nuestra' | Teaser | HBO Max

David Simon (The Deuce, The Wire) y George Pelecanos (The Deuce) regresan a Baltimore para narrar el auge y la caída de la Fuerza Especial de Rastreo de Armas del Departamento de Policía. Allí se mostrarán la corrupción y el colapso moral que se sufrió en una ciudad estadounidense donde las políticas de prohibición de las drogas y los arrestos masivos se defendieron a toda costa.

Otros estrenos destacados del mes

'The Flight Attendant' - Temporada 2 (22 de abril)

'The Flight Attendant' | Temporada 2 | HBO Max

La azafata de vuelo Cassandra Bowden (Kaley Cuoco) se despierta en su habitación de hotel con la resaca de la noche anterior y se da cuenta de que un cuerpo sin vida yace a su lado. Temerosa de llamar a la policía, continúa con su mañana como si nada hubiese ocurrido, reuniéndose con los demás operarios en el aeropuerto e incluso con el FBI, que la interroga sobre sus acciones en Dubai. Incapaz de recordar exactamente lo que ha sucedido, comienza a preguntarse si es posible que sea ella la responsable del asesinato. Después de la primera tanda de capítulos, Cassie está viviendo su mejor vida en Los Ángeles mientras trabaja como agente de la CIA en su tiempo libre. Sin embargo, una asignación en el extranjero la lleva a presenciar un asesinato sin darse cuenta, y la lleva a enredarse en otra intriga internacional.

'Barry' - Temporada 3 (25 de abril)

'Barry' | Temporada 3 | HBO Max

Barry (Bill Hader) es un asesino a sueldo que descubre su vocación de actor durante una misión en Los Ángeles. A partir de ahí tendrá que decidir si debe dedicarse a lo que se le da bien pero no le motiva, o dejarse llevar por su sueño y meterse en el mundillo de la interpretación. En esta nueva temporada, el protagonista intenta desenredarse del mundo de los asesinatos por encargo y sumergirse por completo en la actuación, pero salir es complicado y aunque ha eliminado muchos de los factores externos que lo empujaron hacia la violencia, pronto descubre que no eran las únicas fichas en el tablero.

'Gentleman Jack' - Temporada 2 (26 de abril)

'Gentleman Jack' | Temporada 2 VO | HBO Max

Basándose en la historia real de Anne Lister (Suranne Jones), Gentleman Jack sigue los pasos de una mujer decidida con espíritu emprendedor en mitad del siglo XIX. Después de regresar a Halifax, la protagonista decidió casarse con Ann Walker (Sophie Rundle) y seguir sumando propiedades, estableciendo un hogar común y llamando la atención de todos por su vida amorosa poco convencional. Durante estos nuevos episodios, Anne Lister seguirá causando revuelo y acaparará todas las miradas en un Halifax al borde de la revolución, avanzando como puede en una época donde no termina de encajar y negándose a pasar desapercibida, incluso aunque esta decisión pueda suponer una provocación y un peligro.

Todos los estrenos del mes

'Wellington' - Temporada 4 (1/04)

'El deshielo' - Temporada 1 (1/04)

'El informante' - Temporada 1 (1/04)

'Torres de Malory' - Temporada 1 (1/04)

'La Brea' - Temporada 1 (12/04)

'Riverdale' - Temporada 4 (15/04)

'El bebé' - Temporada 1 (25/04)

'Mayans M.C.' - Temporada 4 (25/04)

'Made for love' - Temporada 2 (29/04)

'Pares y nones' - Temporada 2 (29/04)

Las películas de HBO Max en abril de 2022

El estreno destacado del mes

'Santos criminales' (5 de abril)

Dirigida por Alan Taylor, esta precuela de la aclamada serie que encumbró a HBO Los Soprano se centra en la juventud de Tony como gángster en Nueva Jersey. Escrita por David Chase (creador de la serie original), la película aterriza en streaming tras su paso por las salas de cine durante el pasado 2021.

Todos los estrenos del mes

'The Way Back' (11/04)

'Tenet' (23/04)

Los documentales y programas de HBO Max en abril de 2022

'Animales fantásticos: Una historia natural' - Documental (2 de abril)

Stephen Fry en 'Animales fantásticos: Una historia natural'. HBO Max

Presentado por Stephen Fry, este documental profundiza en lo mitológico del universo de mágico de las novelas de J.K. Rowling, incluyendo a dragones, sirenas y unicornios, y examinando a toda clase de bestias del mundo natural como monos verdes, narvales y manatíes. Fry viaja alrededor del mundo para aprender sobre estos animales, charlando con expertos sobre dinosaurios en Utah y viajando al lago Ness en Escocia. Por el camino, Stephen conversará con la creadora del Mundo Mágico, J.K. Rowling, para hablar de las fuentes de inspiración que se esconden detrás de las criaturas que conocemos en Harry Potter y Animales Fantásticos, mientras también se reúne con el supervisor de efectos visuales Christian Manz, que ha prestado su talento a varias películas del Mundo Mágico, dando vida a innumerables criaturas.

Todos los estrenos del mes

'Chequeando' - Programa (1/04)

'One True Singer' - Programa (1/04)

