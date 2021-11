Todo lo que tienes que saber de 'Santos Criminales', la película que explora los orígenes de 'Los Soprano'

Los nostálgicos están de enhorabuena. Casi quince años después de la emisión del controvertido corte a negro que ponía punto final a la historia de mafiosos que creó el concepto de televisión de prestigio, el espíritu de Los Soprano regresa con una precuela que explica los orígenes del legendario Tony Soprano. Sin el fallecido James Gandolfini al frente de la producción, la responsabilidad recae en los hombros de su propio hijo, Michael Gandolfini. Dos viejos conocidos del clásico de HBO, el director Alan Taylor y el creador David Chase, vuelven a la peligrosa Nueva Jersey para seguir explorando la mitología de la, para muchos, mejor serie de la historia de la televisión. El resultado, Santos criminales, acaba de estrenarse en los cines españoles.

Dos historias conviven en la precuela de Los Soprano: la infancia y adolescencia de Anthony Soprano, y la batalla moral y criminal de Dickie Moltisanti, su tío y principal influencia masculina después de que su padre ingrese en prisión. El entorno es un personaje más de Santos criminales. En 1967, Newark (Nueva Jersey), se enfrenta a una de las épocas más tumultuosas de su historia. Los disturbios por la persecución a los afroamericanos en un momento clave para la lucha por los derechos civiles de su comunidad y las guerras entre gangsters por hacerse con el control de las calles se acaban cruzando en una tensión racial que enfrenta a afroamericanos e italoamericanos.

Un proyecto de otra época

'Santos criminales' se ha estrenado solo en cines en España.

Hay que remontarse a los años 70 para encontrar el origen de lo que se acabó convirtiendo en la película que llega ahora a las salas. Nada más acabar sus estudios en la escuela de cine, Chase intentó vender una película ambientada en 1967 y protagonizada por cuatro jóvenes blancos que se apuntaron voluntariamente a la Guardia Nacional para evitar ser enviados al frente en Vietnam. Su destino fue, finalmente, los disturbios raciales que asolaron Newark, Nueva Jersey, en la misma época. La falta de experiencia del futuro guionista y director hicieron que el proyecto se quedara en tierra de nadie.

Cuarenta años después, Chase recuperó esa idea y la cruzó con una popular marca que WarnerMedia deseaba seguir explotando. "Estaba interesado en Newark y en la vida en Newark en ese momento. Solía ir allí todos los sábados por la noche a cenar con mis abuelos, pero lo que más me interesaba era la infancia de Tony. Quería explorar eso”, confesó a la revista Total Film.

Buscar a un nuevo Tony Soprano

Michael Gandolfini es la viva imagen de su padre.

Encontrar al actor adecuado para interpretar a Tony Soprano no fue un proceso tan inmediato como puede llevar a pensar la participación en la producción del hijo de James Gandolfini. Después de forjarse como actor en otra serie de HBO como The Deuce (Las crónicas de Times Square), Michael Gandolfini pasó una serie de castings hasta que Taylor y Chase sintieron que era la mejor opción para el personaje. El joven no había visto nunca la serie que convirtió a su padre en un rostro reconocible en todo el mundo. Su fichaje por Santos criminales se convirtió en una forma de “decir hola y adiós” a su padre, al que perdió cuando tenía solo catorce años.

Durante el rodaje, el director insistió en asegurarse que, a pesar del asombroso parecido físico entre los dos, su interpretación no se pareciera demasiado a la de su padre. Cuando nos reencontramos con él, el joven Tony es solo un niño, no el temible mafioso en el que se acabaría convirtiendo. Para el personaje, la verdadera influencia paterna en su juventud es Dickie Moltisanti, el tío al que admira y cuya influencia será clave para que el impresionable adolescente se acabe convirtiendo en uno de los más temibles jefes de la mafia de Nueva Jersey. Alessandro Nivola (La gran estafa americana, Disobedience) fue el elegido para dar vida a un personaje que nunca apareció en Los Soprano a pesar de que la serie sí hacía varias referencias a su nombre.

Guiños a los fans

Tony Soprano y su madre.

Tony no es el único personaje que aparece por partida doble en la serie de televisión y en su precuela cinematográfica. Vera Farmiga (Expediente Warren), Corey Stoll (House of Cards), Billy Magnussen (Noche de juegos) y John Magaron (Orange is the new black) se meten en la piel de la madre de Tony, Junior Soprano o los inconfundibles Silvio y Paulie. Quien estuvo a punto de repetir personaje fue Edie Falco. La inolvidable Carmela Soprano grabó escenas para el prólogo de Santos criminales, pero se quedaron finalmente en la sala de montaje. "Hubo cierta confusión sobre la mejor manera de empezar la película”, reconoció el director. “Probamos algunas cosas y esa fue una de ellas. Al final usamos un arranque muy diferente, pero esa no fue siempre la idea ".

Estreno en cines… solo en España

Santos criminales se estrena en exclusiva en salas de cine en nuestro país. Para desgracia de Chase, no ha sido el caso en Estados Unidos y Canadá. Al igual que el resto de producciones de Warner Bros. en 2021, la película ha tenido un estreno simultáneo en cines y en HBO Max. El creador de Los Soprano ha criticado abiertamente la decisión del estudio. “Creo que es [una decisión] desagradable”, contó al pódcast Awards Chatter.

“Intenté explicárselo. No hagáis esto con esta película porque venimos de una serie de televisión y vais a colocarnos de nuevo en televisión a la vez que estrenamos en cines. Les dije: Si estás sentado en casa y ves que hay una película de 'Los Soprano' que puedes ver en el cine o en tu casa y para verla en salas tienes que ir al centro comercial, aparcar tu coche… , ¡al diablo, la verás en la televisión, y vimos la serie en la tele! Creo que nos ha hecho mucho daño”. Los números respaldan la teoría de Chase. De su presupuesto de 50 millones de dólares, la producción solo ha recuperado 11 en los cines de su país.

El futuro de la familia Soprano

El poster de 'Santos criminales'.

Vivimos en la era de las propiedades intelectuales y los universos narrativos. Es ingenuo pensar que WarnerMedia dejará pasar la oportunidad de seguir explotando una de las marcas más prestigiosas en la historia de la televisión. El misterio es el formato en el que regresará Los Soprano. La desastrosa taquilla local de Santos criminales se ha visto compensada con unos datos “enormes” en HBO Max, según la plataforma y el propio Chase. Los datos son privados, pero habrían ayudado a revitalizar también el consumo de la serie original en el servicio de streaming.

“Ahora quieren que haga otra serie de Los Soprano desde que termina la película hasta que comienza la serie”, explica Chase, antes de dejar clara su falta de interés en ese concepto. “Yo haría una película más”. Aunque está deseando volver a trabajar con el showrunner, el propio Michael Gandolfini tiene reservas sobre el futuro de su relación con el personaje que marcaría para siempre la vida y carrera de su difunto padre. “No estoy demasiado interesado en interpretar a Tony cuando tenga 30 años. Creo que si hay una historia interesante después de esta película, podemos seguir explorando algo sobre Tony en su juventud. Después de eso, nos habremos vuelto demasiado mayores”.

'Santos criminales' se puede ver ya en los cines españoles. Próximamente se podrá ver en HBO Max.

