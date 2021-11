El creador de 'Los Soprano' explica el mítico final de la serie, uno de los mayores misterios de la televisión

Uno de los mayores en la historia de la televisión ha sido resuelto. El creador de Los Soprano había prometido que jamás aclararía lo que pasaba en realidad durante el corte a negro que protagonizó el polémico final del clásico de HBO. Aprovechando el estreno de la precuela que explora la infancia y adolescencia del legendario famoso interpretado por James Gandolfini (Santos criminales), David Chase ha decidido romper 15 años de silencio y resolver la gran incógnita de una vez por todas: Tony Soprano fue asesinado en el restaurante en el que cena junto a su mujer Carmela y sus hijos Tony Jr. y Meadow.

La sorprendente confesión de Chase llegó durante una entrevista con Awards Chatter, el pódcast de The Hollywood Reporter que presenta el periodista Scott Feinberg. "No tenía idea de que causaría tanto... alboroto. Me pareció molesto ver cuánta gente quería ver a Tony asesinado. Querían verlo morder el polvo, ¿sabes? Eso me molestó".

La reacción de la audiencia, que ignoró el resto del episodio final para centrarse exclusivamente en sus abstractos últimos segundos, irritó a su autor. "Lo que pensé es que habían estado siguiendo a este tipo durante siete años sabiendo que es un criminal. No me digas que no lo amas de alguna manera, no me digas que no estás de su lado de alguna manera. ¿Y ahora quieres verlo asesinado? ¿Quieres que se haga justicia? Eres un criminal después de ver esta mierda durante siete años. Me molestó, sí".

David Chase, en el estreno de la precuela de 'Los Soprano'.

El célebre final que HBO emitió el 10 de junio de 2007 no era el desenlace original que había pensado Chase para la serie. "El cierre que tenía en mi mente no era ese. Tampoco pensé en cortar a negro. Había pensado una escena en la que Tony regresa de una reunión en Nueva York en su coche. Al comienzo de cada episodio, él iba de Nueva York a Nueva Jersey, y la última escena podría ser él viniendo de Nueva Jersey a Nueva York para una reunión en la que lo iban a matar", explicó en otro momento de la conversación.

Dos años antes, en 2005, el showrunner cambió de idea "mientras conducía por Ocean Park Boulevard [cerca de Santa Monica, en California] cerca del aeropuerto y vi un pequeño restaurante. Era como una chabola que servía el desayuno. Por alguna razón pensé: "Tony debería ser asesinado en un lugar como ese". ¿Por qué? No lo sé".

La muerte de Tony Soprano no fue el único tema que abordó Chase en su paso por Awards Chatter. Su enfado por la decisión de Warnermedia de estrenar Santos criminales simultáneamente en cines y HBO Max en Norteamérica, las razones para su regreso a la legendaria historia criminal, la tensa relación con James Gandolfini en sus últimos años de vida o su sorpresa ante el legado del clásico de HBO son otras razones para escuchar la sorprendente entrevista con David Chase.

'Santos criminales' se estrena en cines el 5 de noviembre. Todas las temporadas de 'Los Soprano' están disponibles exclusivamente en HBO Max.

