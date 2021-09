3 de 10

Con la renovación por la temporada 15, actualmente en rodaje, It's Always Sunny in Philadelphia se convirtió en la comedia más longeva de la historia de televisión estadounidense. Y el récord será difícil de superar en las próximas décadas, porque FX la renovó hace unos meses por tres temporadas más. Que sus guiones y actores no hayan sido nominados nunca es una absoluta vergüenza. Y que no se pueda ver en nuestro país también.

No está disponible en España.