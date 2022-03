Este es el motivo por el que Disney+ te va a cobrar dos veces

La confusión está servida debido a un error en el cobro de la renovación anual de Disney+. Se ha procedido a descontar 69,99€ de la cuenta de los suscriptores, lo cual ha llevado a muchos de ellos a pensar que se había cobrado 20€ menos por algún tipo de reducción en los costes. Pero la realidad es que el precio sigue siendo 89,90€ al año. Entonces, ¿qué ha pasado?

Aunque la plataforma de streaming, hace un mes, tenía una promoción de precio reducido, de nuevo volvieron a su tarifa inicial de 8,99€ al mes, es decir, 89,90€ al año. La anomalía es que en este mes, se está realizando un cobro de 69,99€ por la tarifa anual, pero esto ha sido un mero error de Disney.

Para ponerle solución a este lío, se ha hecho un segundo cobro de 19,91€ para igualar la diferencia y que cada suscriptor pague su tarifa completa, lo cual da como resultado dos cobros, que, si no se observa con detalle, puede hacer que muchos usuarios crean que les han pasado la factura dos veces. También cabe la posibilidad de que aún no te hayan pasado el segundo pago y pienses que vas a pagar menos esta vez.

Dada esta situación, para tranquilizar a quienes están suscritos, Disney+ ha enviado una notificación en la que explican lo ocurrido:

“Por culpa de un error de facturación, vamos a procesar tu renovación anual en dos cobros: uno de 69,99€ y otro de 19,91€ […] El importe total es el mismo; no tienes que hacer nada, nosotros nos encargamos de todo.”

También aprovechaban para pedir disculpas por la confusión. Aunque, como ellos mismos explican, este error no supone ninguna alteración en el precio ni en el servicio anual, pues quienes se suscriban podrán seguir accediendo al gran catálogo de Disney+.

Cabe recordar que dentro de él se incluyen contenidos exclusivos como estrenos de películas y series de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars o documentales de National Geographic, además de clásicos de toda la vida y opción de crear hasta cuatro perfiles con una suscripción.

Así que si eres uno de los que han recibido un cobro de 69,99€, no te ilusiones, porque no se trata de una rebaja o una promoción, simplemente es un error de Disney+ y en poco tiempo te harán llegar dicha notificación y cobrarán el restante para que se cumpla la tarifa habitual establecida, pero no pagarás ni un euro más de lo normal.

