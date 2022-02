Consigue dos meses gratis de Disney+ con esta oferta que no podrás dejar escapar

La oferta de Disney+ que no podrás dejar escapar

Ahora puedes conseguir tu plan anual de suscripción a Disney+ con 2 meses completamente gratis. No puedes perder esta oportunidad.

Disney+ es reconocida mundialmente como una de las plataformas de streaming más completas y populares. En ella podremos encontrar ciento de contenido exclusivo de Disney, Pixar, National Geographic, Star y más servicios. Además, esta plataforma dispone de contenido para toda la familia. Grandes y pequeños se divertirán a lo grande con las películas y series disponibles en esta maravillosa plataforma de streaming.

Durante estos días Disney+ nos ofrece una oferta irresistible. Al contratar la suscripción anual de la plataforma obtendremos 2 meses de servicio completamente gratis. Además, el plan anual disminuye considerablemente el costo mensual del servicio. Abonarás la suscripción una sola vez, y te olvidarás por completo del dinero. Es una oportunidad fantástica para cualquiera.

En Disney+ no solo encontrarás el mejor contenido exclusivo en películas, series y cortometrajes, sino que también podrás disfrutar de estrenos que no te puedes perder. Desde Pam y Tommy y Los Proud hasta Glee y The Guardian, todo lo encontrarás en esta fabulosa plataforma de streaming. Además, los más pequeños también podrán divertirse a lo grande con las clásicas películas de Disney y Pixar. Todos en casa amarán la nueva plataforma de streaming.

Pam & Tommy llega a Stars

Las mejores películas y series están en Disney+

Desde que nació Disney+ ha ido posicionándose como una de las mejores plataformas de streaming del mundo. Esto es debido a la gran variedad y cantidad de contenido disponible en el servicio. Junto a ello, con la suscripción anual a Disney+ podremos disfrutar de estrenos únicos cada semana. Como la serie de Star Wars 'The Mandalorian'. Ya nunca más volverás a tener ratos de ocio sin nada que hacer, con monotonía. Estarás deseando que finalice el día para poder sentarte en el sofá a disfrutar de todo el contenido de Disney+.

The Mandalorian serie original de Disney+

¡No esperes más para obtener tu suscripción anual a Disney+ con 2 meses completamente gratis! Es una oportunidad inigualable. Además, puedes contratar la suscripción ahora mismo, desde la comodidad de tu casa, toda tu familia te lo agradecerá. Tus fines de semana estarán llenos de diversión y sorpresa, no te cansarás de pasar horas y horas delante del TV, disfrutando de contenido exclusivo. ¡Compartirás momentos inolvidables con toda tu familia!

¿Ya conocías Disney+ con anterioridad? Aprovecha esta oferta y sumérgete en todo un mundo de magia y entretenimiento, al mejor precio.

