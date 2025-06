Los mejores aires acondicionados del 2025: tipos y recomendaciones

New Mall Media

New Mall Media

Llega el calor y con él, las noches eternas sin pegar ojo, el ventilador dando vueltas sin lograr refrescar el ambiente y esa sensación pegajosa que te acompaña por toda la casa. Si alguna vez has sentido que el verano se te echa encima y tu hogar se convierte en un invernadero, probablemente ya te hayas planteado dar el paso. Apostar por uno de los mejores aires acondicionados es algo más que una cuestión de comodidad: es cuidar tu descanso, tu bienestar y hasta tu rendimiento diario. No se trata solo de enfriar una habitación, sino de sentir alivio de verdad cuando fuera las temperaturas no dan tregua.

Eso sí, no todos los modelos rinden igual. A la hora de elegir un aire acondicionado de calidad, entran en juego factores como la potencia frigorífica, la eficiencia energética, el nivel de ruido, o si lo necesitas portátil o split. Marcas como Mitsubishi, Fujitsu o LG destacan por su fiabilidad y buen rendimiento incluso en los días más exigentes. En esta selección hemos probado distintos equipos teniendo en cuenta sus características más relevantes, desde la facilidad de instalación hasta cómo se comportan en una ola de calor real. Porque si vas a invertir, mejor hacerlo con la tranquilidad de saber que estás acertando.

Aire acondicionado AEG 6000

El aire acondicionado portátil AEG de la Serie 6000 Comfort asegura un ambiente confortable en tu hogar todo el año. Con la aplicación AEG, controla y ajusta fácilmente sus configuraciones desde cualquier lugar. Su kit de ventana Premium no solo facilita la instalación, sino que también aumenta la eficiencia energética hasta en un 23%. Disfruta de un ambiente fresco y tranquilo gracias a su bajo nivel de ruido de 61 dB(A). Además, su capacidad de refrigeración superior te permite alcanzar la temperatura deseada rápidamente, incluso en un 66% menos de tiempo con el kit de ventana Premium. Y, para una opción más eco-friendly, utiliza el gas sostenible R290.

Características destacadas:

Potencia: BTU 9000

Rendimiento energético: A+.

Funciones extra: deshumidificación.

Funcionamiento: silencioso, ideal para descanso o teletrabajo.

Aire acondicionado Split 1 x 1 - LG Aire acondicionado LG magna Este modelo de LG apuesta por el confort personalizado y el ahorro energético real. Gracias a su función kW Manager, puedes decidir desde la app cuánto quieres gastar y el equipo ajusta automáticamente su consumo. Pero no todo es eficiencia: su sistema Soft Air evita las corrientes molestas y distribuye el aire de forma uniforme, mientras que el detector de presencia adapta el flujo según donde estés o baja el ritmo si no hay nadie en la sala. Y si te preocupa la limpieza, su tecnología Freeze Cleaning elimina hasta el 99 % de bacterias internas sin que tengas que mover un dedo. Características destacadas: Potencia: 2150 frigorías/hora. Eficiencia energética: ajuste del consumo con kW Manager desde la app LG ThinQ. Confort: distribución homogénea con Soft Air y aletas Dual Vane. Limpieza: Freeze Cleaning automático que elimina bacterias y suciedad interna. Tecnología extra: detector de presencia con modo ECO y compresor con 10 años de garantía. Comprar en PcComponentes

cecotec

Esta es la opción perfecta para ti si estás buscando un aire acondicionado Cecotec de split con muchas funcionalidades. El AirClima 24000 es un aire de split que incluye un sistema de refrigeración con una potencia de 6810W y un sistema de climatización de 6870W con bomba de calor. Tiene una práctica pantalla LED intuitiva y sencilla de manejar y un cómodo mando a distancia. Además, cuenta con temporizador 24h, filtro de aire, cinco modos y hasta ocho velocidades. Por si todo esto fuera poco, estos aires acondicionados también incluyen un eficiente sistema deshumidificador para mantener en óptimas condiciones el ambiente de cualquier espacio.

Características destacadas:

Potencia: 24.000 BTU (6000 frigorías) / 6810 W en frío y 6870 W en calor.

Cobertura: hasta 45 m², caudal de aire de 980 m³/h.

Modos y velocidades: 5 modos de uso y 8 velocidades regulables.

Funciones extra: bomba de calor, deshumidificador (43,2 L/día), temporizador 24 h.

Eficiencia energética: A++ en frío / A+ en calor, con gas R32 y motor DC.

Pccomponentes

Finalmente, hemos seleccionado un aire acondicionado Mitsubishi que cuenta con capacidad de enfriamiento y con bomba de calor para que puedas usarlo durante todo el año. Tiene una eficiencia energética A++ y proporciona un alto rendimiento con un consumo bajo. Destaca también que hace muy poco ruido y tiene un diseño compacto que podrás ubicar en cualquier lugar. Además, cuenta con un filtro de aire purificador para mantener los ambientes de cualquier estancia limpios y sanos e incluye también control WiFi.

Características destacadas:

Potencia: 2150 frigorías / 3.2 kW (ideal hasta 27 m²).

Rendimiento energético: A++ en refrigeración, A+++ en calefacción.

Calidad del aire: filtros enzimático y desodorizante incluidos.

Funcionamiento: silencioso, ideal para descanso o teletrabajo.

Hisense-1

Como primera alternativa hemos escogido el aire acondicionado Hisense Eco que ofrece un rendimiento muy eficiente y cuenta con una clasificación energética A++. Además de permitirte enfriar cualquier estancia, este modelo cuenta con función de deshumidificador y con calefacción. Estos aires acondicionados se instalan en la pared de forma cómoda segura y te permiten controlar de manera precisa la temperatura y crear ambientes confortables mientras ahorras energía. Cuenta con un modo smart que ajusta la temperatura de forma automática y que permite programar que si ésta baja de 8 grados el sistema se active en modo calefacción.

Características destacadas:

Potencia: 12.000 BTU, ideal para estancias de tamaño medio.

Tecnología: inverter 2018 con bomba de calor y deshumidificador.

Eficiencia energética: clasificación A++ y uso de gas ecológico R32.

Funciones: i-FEEL, Super Cooling, modo Smart y reinicio a 8 °C.

Instalación: diseño tipo Split de pared, discreto y fácil de controlar.

Comfee aire acondicionado

El aire acondicionado portátil Comfee es un refrigerador de aire 3 en 1 que ofrece funciones de refrigeración, deshumidificación y ventilación, con ruedas integradas para fácil traslado entre habitaciones. Potente y silencioso, con capacidad de refrigeración de 5000 BTU / 1,4 kW / 1200 frigorías, adecuado para habitaciones medianas. Incorpora funciones inteligentes como "Reinicio Automático" y "Temporizador de 24H". Además, consume poco y gasta menos energía gracias a su potente compresor y refrigerante R290 respetuoso con el medio ambiente, con un GWP un 98% inferior a otros refrigerantes.

Características destacadas:

Capacidad de refrigeración: 1200 frigorías (5000 BTU / 2,3 kW).

Área recomendada: hasta 78 m³ (habitaciones medianas).

Nivel sonoro: solo 47 dB, ideal para dormir o trabajar.

Eficiencia energética: clase A, con refrigerante natural R290.

Fácil de mover: ruedas integradas y diseño compacto.

Cecotec force clima 95

Este es un aire acondicionado portátil de Cecotec para estancias de hasta 25 m². Gracias a sus 9000 BTU de potencia y su función de bomba de calor, puedes usarlo tanto en verano como en invierno.

Su tecnología Soundless reduce el nivel de ruido y las vibraciones, lo que lo convierte en una opción cómoda para el hogar. Incluye mando a distancia, pantalla LED, cuatro modos de uso (ventilador, refrigeración, deshumidificación y noche) y dos velocidades.

Características destacadas:

Potencia: 9000 BTU (adecuado para estancias de hasta 25 m²).

Funciones: refrigeración, calefacción, deshumidificación, ventilador y modo noche.

Eficiencia energética: clase A y gas ecológico R-290.

Control: mando a distancia, pantalla LED, temporizador de 24 horas.

Extras: tecnología Soundless, función de oscilación y triple sistema de seguridad.

aire-acondicionado-split fujitsu

El Fujitsu ASY25UI-KN es un aire acondicionado split 1x1 con bomba de calor que destaca por su diseño elegante, su bajo consumo y su rendimiento eficiente durante todo el año.

Ofrece una climatización silenciosa y efectiva tanto en verano como en invierno, incluso en zonas con temperaturas exteriores extremas. Su rejilla optimizada distribuye el aire de forma más suave y homogénea, mientras que su adaptador WiFi de serie te permite controlarlo desde cualquier lugar con la app AIRSTAGE.

Características destacadas:

Potencia: 2150 frigorías (ideal para estancias medianas).

Tecnología: bomba de calor y aire acondicionado en un solo equipo.

Conectividad: incluye WiFi y control desde app móvil AIRSTAGE.

Diseño: elegante, compacto y silencioso.

Rendimiento: eficiente incluso con temperaturas exteriores de hasta 50 °C.

aire-acondicionado-kesser

Si buscas un modelo split eficiente, silencioso y fácil de usar, el KESSER® 9000 BTU/h es una opción a tener muy en cuenta. Es perfecto para habitaciones medianas y destaca por su tecnología inverter y su clase energética A++ en refrigeración.

Además, puedes programarlo fácilmente con su temporizador de 24 h o controlarlo a distancia desde tu móvil si le añades el módulo WiFi opcional. También incluye función deshumidificadora y un modo noche pensado para dormir a gusto.

Características destacadas:

Potencia: 9000 BTU/h (2600 W).

Eficiencia energética: A++ en frío, A+ en calor.

Funciones: refrigeración, calefacción, deshumidificador, modo noche, temporizador 24h.

Control: mando a distancia LCD + opción de control por app móvil (módulo WiFi opcional).

Extras: kit completo con unidad interior/exterior, tuberías, cableado y soporte de pared.

6_Mitsubishi funcion inverter

Este modelo destaca por su eficiencia energética (A+++ en frío y A++ en calor), un funcionamiento ultrasilencioso (solo 18 dB) y una calidad del aire sobresaliente gracias a los filtros avanzados que incorpora.

Con una estética cuidada en blanco mate, WiFi integrado y funciones como la autolimpieza o el control por app, es una opción muy completa si buscas confort, ahorro y un equipo que no dé problemas. Además, se adapta bien a espacios hasta 30 m².

Características destacadas:

Potencia y eficiencia: 3.010 kcal en frío y 3.440 kcal en calor. SEER 8,7 (A+++), SCOP 4,7 (A++).

Silencio total: 18 dB en modo Quiet, ideal para dormir o trabajar sin molestias.

Filtros avanzados: Plasma Quad incluido de serie y opción V-Blocking para neutralizar virus y alérgenos.

Control total desde el móvil: WiFi integrado y app MELCloud con programación horaria.

Mantenimiento sencillo: sistema Self-Clean que evita moho y malos olores, además de instalación optimizada.

Con un aire acondicionado en casa o en la oficina podrás disfrutar de un ambiente fresco y confortable durante todo el año. Ya no tendrás que preocuparte por las altas temperaturas veraniegas ni por el frío de los meses de invierno. Escoge un modelo que se adapte a tus necesidades y disfruta del clima perfecto en todas tus estancias. ¿Cuál vas a elegir?

Guía para comprar un aire acondicionado y preguntas frecuentes

Con un aire acondicionado en casa o en la oficina podrás disfrutar de un ambiente fresco y confortable durante todo el año. Ya no tendrás que preocuparte por las altas temperaturas veraniegas ni por el frío de los meses de invierno. Escoge un modelo que se adapte a tus necesidades y disfruta del clima perfecto en todas tus estancias. Pero antes de tomar una decisión, ¿qué tal si le echas un vistazo a las siguientes preguntas frecuentes? Así terminarás de disipar todas tus dudas.

¿Cómo puedo determinar la capacidad adecuada de frigorías para mi espacio?

La capacidad de frigorías necesaria para la habitación depende de factores como el tamaño de la estancia, la altura del techo, la exposición al sol y el nivel de aislamiento. Como regla general, se recomienda calcular unas 100 frigorías por metro cuadrado para una habitación con condiciones estándar. Sin embargo, es importante considerar estas variables para determinar la capacidad óptima y asegurar un rendimiento eficiente del aire acondicionado.

¿Qué significa la tecnología Inverter y cómo beneficia a mi consumo de energía?

La tecnología Inverter ajusta continuamente la velocidad del compresor del aire acondicionado para mantener una temperatura constante en lugar de encenderse y apagarse repetidamente. Esto no solo proporciona un enfriamiento más uniforme y confortable, sino que también reduce el consumo de energía al evitar los picos de energía asociados con los modelos tradicionales. Como resultado, los aires acondicionados con tecnología Inverter son más eficientes y pueden ayudarte a ahorrar en tus facturas de electricidad.

¿Cuál es la importancia de los filtros de aire en un aire acondicionado?

Los filtros son fundamentales para mejorar la calidad del aire interior al capturar partículas de polvo, alérgenos y otros contaminantes. Esto no solo promueve un ambiente más saludable, sino que también ayuda a mantener limpios los componentes internos del aire acondicionado, prolongando su vida útil y reduciendo la necesidad de mantenimiento. Es importante verificar con regularidad y limpiar o reemplazar los filtros según las indicaciones del fabricante para garantizar un rendimiento óptimo del equipo.

¿Cuáles son las características importantes que se deben considerar?

Además de la capacidad de enfriamiento y la tecnología Inverter, es importante considerar características adicionales de los aires acondicionados que puedan mejorar la comodidad, como los modos de funcionamiento (como el modo de sueño o el modo de ahorro de energía), la conectividad Wi-Fi para control remoto, y las funciones de autolimpieza o deshumidificación. También es importante tener en cuenta la reputación de la marca, la garantía del producto y la disponibilidad de servicios de soporte técnico. Al evaluar estas características adicionales, puedes encontrar un aire acondicionado que se adapte a tus necesidades y preferencias.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.