Lo que viene después de 'The Batman': una secuela por confirmar, un spin-off cancelado y otro en marcha.

El éxito incontestable de The Batman ha dado a Warner Bros. un nuevo patio de recreo en el que jugar. El éxito crítico y el excelente arranque en taquilla para una película que podría recuperar su inversión en su segundo fin de semana en los cines garantiza un rico futuro para el universo narrativo puesto en pie por Matt Reeves, conocido hasta ahora sobre todo por sus aportaciones a la saga El planeta de los simios.

El estudio quiere proteger su nueva gallina de los huevos de oro y no quiere dar pasos en falso sobre las siguientes ramificaciones de The Batman, tanto en cine como en series. A pesar de los deseos del director, uno de los spin-off que estaban en marcha, una precuela televisiva de la película sobre el año I del caballero osuro centrada en la comisaría de Gotham, ha sido paralizada de momento. El otro, una serie centrada en el famoso villano el Pingüino, no tiene showrunner todavía. La secuela de la película tampoco está anunciada, pero eso debería cambiar muy pronto.

Os contamos cómo está ahora mismo el universo de The Batman y lo que vendrá tras su éxito en taquilla.

La serie precuela de la película en HBO Max, cancelada

Lejos de las películas de Robert Pattinson, Warner y DC Comics están decididas a seguir explorando el mundo creado por la visión de Reeves. Sin embargo, el director confirmaba en el podcast Happy Sad Confused que finalmente no harán la anunciada serie policiaca sin nombre que iba a explorar el origen de la corrupción en la ciudad de Gotham. A pesar del interés del cineasta en contar ese Year One del Batman de Pattinson desde el punto de vista de los policías corruptos y a modo de precuela de la película que acaba de llegar a los cines, HBO Max y Warner ha rechazado la propuesta y prefiere que el equipo de Reeves desarrolle ideas ambientadas en el Arkham Asylum.

Colin Farrell es el famoso villano el Pingüino en 'The Batman'. Warner Bros.

El spin-off 'The Penguin' busca showrunner

La producción que sí sigue en marcha es el spin-off centrado en Oswald Cobblepot, el Pingüino que interpreta Colin Farrell en su regreso a las historias de superhéroes después de interpretar a Bullseye en el Daredevil de Ben Affleck. La serie explorará cómo el personaje se convierte en una de las fuerzas más peligrosas de la salvaje Gotham. Se desconoce por el momento quién será el showrunner del proyecto.

El Joker, el gran villano de la secuela

[Inicio Spoilers] La aparición de Barry Keoghan (Eternals) en los últimos instantes de The Batman ha hecho saltar las alarmas entre los fans, que ya dan por hecho que el nuevo Joker aparecerá en la hipotética secuela después de coincidir con Enigma en Arkham Asylum, la prisión más peligrosa de Gotham. Keoghan aparece acreditado como "Prisionero no visible de Arkham", pero Matt Reeves ya ha confirmado que es el Joker y que tenía otra escena que se cayó de la versión final del montaje.

"Lo que es interesante es que la razón por la que Joker está en la película es que en realidad había otra escena anterior. La película no es una historia sobre el origen de Batman, aunque sí son sus primeros días, realmente es una historia sobre el origen de los personajes de Rogue's Gallery. Y para mí, creo que es esta idea de que el Joker aún no es el Joker, pero ya tienen esta relación. La escena que no estaba en la película, la escena que precedía a lo que vemos es en realidad es realmente genial y se lanzará en algún momento. Es una escena en la que Batman se está poniendo muy nervioso porque Enigma le está escribiendo", explicó el cineasta a IGN [Fin Spoilers].

