Wagner Moura: "'Las luminosas' habla de feminicidios, mujeres siendo asesinadas por ser mujeres"

Tras dar vida a icónicos personajes, como Pablo Escobar en la serie Narcos o el Capitán Nascimento de Tropa de Élite, Wagner Moura protagoniza ahora Las luminosas, la serie de Apple TV+ ambientada en los años 90, en la que interpreta a un periodista y comparte pantalla con Elisabeth Moss.

Moura da vida en Las luminosas a Dan Velázquez, un periodista de investigación del Chicago Sun Times, que colaborará con el personaje interpretado por Moss, una superviviente de un asesino en serie conectado con el caso en el que está trabajando. Dan la ayudará a descubrir la verdad y a entender su pasado para recuperar su presente.

SERIES & MÁS habló con el actor brasileño, periodista de formación, sobre su preparación para interpretar este personaje, la violencia de género como uno de los temas de la serie y cómo fue su primera experiencia en un proyecto liderado por mujeres detrás de cámaras.

¿Cómo se preparó para el papel de Dan?

Dirigí dos episodios de Narcos: México y durante la investigación me impresionó mucho descubrir la cantidad de periodistas que fueron asesinados porque estaban investigando a los carteles de la droga. Yo venía de hacer eso cuando empecé a hacer Las luminosas. Me gradué como periodista y me hizo feliz poder interpretar uno, así que para el papel me preparé hablando con periodistas, algunos son mis mejores amigos, gente que se graduó conmigo en la universidad.

Hablé con ellos, básicamente, sobre la diferencia entre ser un periodista ahora y ser un periodista en los años 90, que es cuando se desarrolla la historia. También leí mucho sobre periodismo de investigación, porque eso es Dan, un periodista del Chicago Sun Times que sigue dos o tres historias al año, pero lo hace a fondo y con un gran trabajo de seguimiento.

Ahora mismo el periodismo está en una situación muy difícil, con los líderes mundiales desacreditando el trabajo de los periodistas, la gente obteniendo las noticias a través de redes sociales, la propagación de noticias falsas y con periodistas siendo asesinados sólo por la naturaleza de su trabajo. Es una profesión que admiro y respeto.

"Harper mata a las mujeres en la serie porque se siente pequeño ante ellas, la serie toca un tema social muy importante"

Hay un episodio en el que Dan revisa con Kirby varias imágenes de mujeres asesinadas, ¿qué pensó al verlas teniendo en cuenta los casos de violencia de género que se producen actualmente?

Las luminosas habla de muchas cosas, de cómo superar un trauma, de la vida de una superviviente, pero también habla de feminicidios, mujeres siendo asesinadas por ser mujeres. Harper mata a las mujeres en la serie porque se siente pequeño ante ellas, la serie toca un tema social muy importante que tristemente es una realidad ahora mismo en muchas partes del mundo. Soy una persona muy política y me enorgullece que este sea uno de sus temas.

Elisabeth Moss y Wagner Moura en 'Las luminosas'.

¿Cuál cree que es el mensaje que 'Las luminosas' quiere dejar a su audiencia?

Creo que hay muchas maneras de leer la serie. Si te gusta la ciencia ficción puedes verla con esa mirada. Si te gustan las ficciones sobre periodismo clásico también. Si prefieres las historias de crímenes, misterio y asesinos en serie, tienes esa otra puerta de entrada. Si eres una persona socio-política, también tienes un tema muy importante sobre la mesa. La forma en que yo la veo, y la forma en que me gusta conectar con las series, independientemente del género, es a través de los personajes.

En nuestro caso es a través del personaje de Kirby, que es una mujer que sobrevivió a una situación traumática y lucha para recuperar el control de su vida. Es muy poderoso su punto de vista, porque cuando ella está confundida lo estamos nosotros y vemos el mundo a través de su mirada y su experiencia. Creo que es algo con lo que todos podemos conectar, incluso con esos cambios tan desconcertantes en su realidad, porque pueden ser interpretados como metáfora de una situación post traumática.

"Yo también he dirigido, pero lo que Elisabeth Moss hizo en esta serie es impresionante, es una de las personas más talentosas que he conocido en mi vida"

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Elisabeth Moss en escena y como directora?

Fue increíble. Lizzy dirigió los episodios cinco y siete. Me encantó trabajar con ella como directora. Una de las cosas que más me gusta de la serie a nivel personal es la relación entre Dan y Kirby, porque son dos seres humanos que pueden reconocer en el otro las heridas y el sufrimiento. Disfruté mucho compartiendo escena con ella desde el principio, pero después, me sorprendía mucho el hecho de que estaba muy presente ante la cámara y al mismo tiempo tenía una comprensión de todo el proceso, porque estaba dirigiendo. Yo también he dirigido, pero lo que Elisabeth Moss hizo en esta serie es impresionante, es una de las personas más talentosas que he conocido en mi vida.

¿Había trabajado en algún otro proyecto con tanta presencia femenina detrás de la cámara?

Nunca había estado en un proyecto producido, escrito y dirigido sólo por mujeres y la experiencia fue impresionante. Me siento muy feliz de haber formado parte de esto porque son grandes profesionales y Elisabeth Moss es una de las mejores actrices del mundo. Me siento muy orgulloso de haber formado parte de un proyecto liderado por mujeres y muy orgulloso de la serie y su resultado.

'Las luminosas' está disponible en Apple TV+.

