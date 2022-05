Michelle MacLaren: "En 'Las luminosas' mis influencias van de 'Los hombres del presidente' a 'Seven'"

Las luminosas, la serie que protagoniza Elisabeth Moss en Apple TV+, combina exploración del trauma, thriller, ciencia ficción periodismo clásico y realidades distorsionadas. Una estimulante historia de juegos narrativos escrita, producida y dirigida por mujeres, entre las que se encuentra Michelle MacLaren, una de las directoras más talentosas del panorama televisivo.

Ganadora de dos premios Emmy, la realizadora canadiense ha dirigido episodios en Breaking Bad, The Walking Dead, Game of Thrones, Westworld, Better Call Saul o The Leftovers, un impresionante y versátil currículum que incluye las mejores series de la última década, y al que ahora suma esta producción que representa un nuevo reto por su mezcla de géneros.

SERIES & MÁS tuvo la oportunidad de hablar con MacLaren sobre sus influencias en el estilo de dirección de la serie, cuáles fueron los principales retos del engranaje narrativo de Las luminosas, el criterio que siguieron para mostrar la violencia en pantalla y su opinión sobre la mirada femenina al narrar historias.

Elisabeth Moss y Wagner Moura en 'Las luminosas'.

¿Cuáles son los principales retos de llevar a la pantalla un libro que fue éxito de ventas?

Hace un tiempo hice una serie que se llamaba Juego de tronos con la que aprendí que con las adaptaciones tienes que dejar de lado los libros y abrazar los guiones. Si estás demasiado influenciado por el material original en contraposición a la historia que estás contando, puede ser un poco peligroso.

Yo trato de dejar de lado lo que traigo sabido de casa y centrarme en lo que estamos haciendo en la serie. Hay ciertos detalles o inspiración que pueden venir del material original, por supuesto, pero siento que hay que centrarse es en los guiones y confiar en los guionistas.

¿Cómo se consigue que el público se sienta intrigado cuando ya sabe quién es el asesino desde el principio?

Es un reto mantener al público interesado y comprometido cuando estás contando historias tan pesadas, porque nuestra serie trata principalmente sobre el trauma. Creo que el misterio, los cambios en la realidad de Kirby, son una metáfora de las secuelas que le ha dejado el trauma, aunque no lo entendamos así desde el principio.

De hecho, la historia es muy ambigua, y eso es intencional por nuestra parte, para intrigar al espectador y hacer que se pregunte qué está pasando. Y así, mientras estás involucrado tratando de averiguar lo que está pasando, también te involucras emocionalmente con los personajes y su experiencia. Al menos, eso es lo que esperamos.

"Quería que los elementos fantásticos, por así decirlo, no se sintieran como tales, sino muy anclados en la realidad, por eso elegí un estilo de dirección poco estilizado"

En historias como esta, ¿cómo encuentra el equilibrio entre evitar confundir al espectador y sobreexplicarle las cosas?

El publico actual es muy sofisticado. Tuvimos muchas conversaciones sobre cuánto revelamos cuánto nos reservamos y si nos pasamos o nos quedamos cortos en cada sentido. Es un equilibrio delicado. Por mi parte, quería que los elementos fantásticos, por así decirlo, no se sintieran como tales, sino muy anclados en la realidad, por eso elegí un estilo de dirección poco estilizado para revelar los cambios de la realidad.

Junto con las otras dos directoras, decidimos hacerlo así para que el público pudiera identificarse con el sentimiento de desorientación y descontrol, pero sin que pareciera algo sobrenatural, que pudieras preguntarte qué harías si te sintieras así.

¿Cuáles fueron sus principales referencias para el estilo de dirección de 'Las luminosas'?

He tenido el privilegio de trabajar en muchos géneros diferentes, pero esta serie es una combinación de varios y eso fue muy, muy atractivo para mí, porque era algo que no había hecho antes. En Las luminosas mis influencias van de Los hombres del presidente a Seven, son muy variadas y me encantó poder combinarlas coherentemente para contar esta historia tan intensa y, espero, también entretenida.

"Es importante mostrar algo de violencia, porque no podemos sanearla: se trata de un acto violento. Lo que sí evitamos es que se sintiera gratuita"

En los dos primeros episodios parece haber optado por no mostrar violencia gráfica en pantalla, ¿fue algo intencionado?

Fue intencional, sí. Esta historia no era sobre el acto violento en sí, sino sobre el daño emocional después de que se produce, el trauma como resultado del mismo. Sin embargo, es importante mostrar algo de violencia, porque no podemos sanearla: se trata de un acto violento. Lo que sí evitamos es que se sintiera gratuita.

Elisabeth Moss en los primeros episodios de 'Las luminosas'.

Es la primera vez que coincide con Elisabeth Moss, ¿cómo fue su experiencia trabajando con ella?

Lizzy es increíble. Lo es. Es brillante y es una persona maravillosa. Como actriz tiene la capacidad de aportar matices increíbles en sus interpretaciones y en general es una gran colaboradora. Como directora, para mí fue muy divertido trabajar con ella porque le gusta probar muchas cosas diferentes. También dirige dos episodios y es excelente detrás de la cámara, tuve la suerte de conocerla en varias facetas diferentes, también como productora. Tiene mucho talento.

"Es inevitable que haya un punto de vista femenino en 'Las luminosas' cuando está basada en una novela escrita por una mujer, adaptada por otra, dirigida por ellas y producidas por otras tantas"

Como directora, ¿qué importancia tiene para usted la mirada femenina al contar una historia?

No me considero una directora, sino una directora que resulta ser una mujer. Siento que puedo contar cualquier tipo de historia, porque ese es mi trabajo. Dicho esto, todos los que participamos en un proceso creativo aportamos lo que somos, y yo soy una mujer. Así que creo que es inevitable que haya un punto de vista femenino en Las luminosas cuando está basada en una novela escrita por una mujer, adaptada por otra, dirigida por ellas y producidas por otras tantas.

Sin embargo, nuestro protagonista podría haber sido también un hombre, porque un trauma así le podría pasar a cualquiera, pero esta historia en concreto es sobre un hombre que ataca a mujeres que tienen un futuro prometedor. Esa es la historia específica que estamos contando y nos centramos en las consecuencias emocionales que se producen, pero espero que pueda ser empoderante e inspirador para todos.

'Las luminosas' está disponible en Apple TV+.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan