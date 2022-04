Elisabeth Moss: "No tengo problema con la violencia en pantalla, a veces es necesario mostrar algo difícil de ver"

Elisabeth Moss empezó a trabajar en la televisión a los ocho años y desde entonces no ha parado. El reconocimiento le llegó con Mad Men y su consagración con El cuento de la criada, serie en la que inició su carrera como productora y directora, caminos que continúa explorando con éxito en Las luminosas, el nuevo estreno de Apple TV+.

Su carrera suma 14 nominaciones a los premios Emmy, dos estatuillas, y una notable colección de papeles memorables, como Zoey Bartlet en El Ala Oeste de la Casa Blanca, e icónicos como Robin Griffin en Top of The Lake o Cecilia en El hombre invisible. Mujeres que como Peggy Olson y June Osborne son complejas, contradictorias, inconformistas y dispuestas a enfrentarse al sistema o situación que las oprime.

Así es Kirby, el personaje que interpreta en Las luminosas, una archivista en un periódico, que seis años antes de que la conozcamos sufrió un violento ataque que le dejó secuelas psicológicas que distorsionan su realidad. Aunque vive con miedo de volver a cruzarse con su agresor sin saberlo, porque solo recuerda su voz, cuando relaciona su experiencia con un asesinato reciente, decide darle caza con la ayuda de un periodista, y enfrentarse a su pasado para entender su presente.

SERIES & MÁS tuvo la oportunidad de hablar con Elisabeth Moss sobre esta intrigante propuesta y sus diferencias con la superviviente que interpreta en El cuento de la criada. También sobre la representación de la violencia en pantalla, los retos y satisfacciones de combinar la interpretación con la dirección, y cómo ha vivido los cambios de la industria en la última década. Esto es lo que nos contó.

En 'El cuento de la criada' también interpreta a una superviviente que debe lidiar con las secuelas de un trauma, ¿qué le atrajo de 'Las luminosas'?

Me considero muy afortunada porque me envían muy buenos proyectos. De este me atrajo su concepto, me pareció único, algo que no había visto como espectadora. Me pareció una gran oportunidad explorar este personaje, porque es muy diferente de donde está June en la cuarta temporada y en la quinta, que es la que estamos rodando ahora.

Cuando la conocemos, Kirby es alguien que quiere pasar totalmente desapercibida, quiere desaparecer y eso está en el polo opuesto de donde estamos ahora en El cuento de la criada. Me pareció que era un reto pasar de alguien que es una heroína a un personaje que está en el punto de partida y recorrer con ella todo ese viaje.

Creo que lo interesante de esta historia es que no comienza con el incidente traumático sino seis años después. Lo interesante de esto es que en lugar de pasar los primeros tres episodios explicando eso, los pasamos avanzando desde allí. Creo que esa es una de las cosas que distingue a Las luminosas. Hay muchas series que se pasan la mitad de la temporada tratando de averiguar quién es el atacante y lo que pasa justo después, nosotros no, así que hacemos un viaje con Kirby en un punto al que no llegarías hasta la segunda temporada en otra serie. Eso hace su arco muy interesante.

Elisabeth Moss y Wagner Moura en 'Las luminosas'.

La serie parece poner de relieve la importancia de la empatía, de escuchar al otro, ¿cree que ese es uno de los temas de la serie?

Kirby descubre desde el principio que no puede hablar de lo que le pasa porque la gente no lo va a creer y pensará que ese constante cambio solo está en su cabeza. No es tan simple como decir que no quiere hablar de lo que le pasó porque no quiere revivirlo, porque lo que siente es que no tiene ningún control sobre su vida y su realidad cambia constantemente.

Está estancada hasta que encuentra su voz y una manera de hablar de lo que le pasó. Y eso no ocurre hasta que encuentra un aliado. Dan la escucha y ahí es cuando empieza a cambiar, cuando empieza a creer en sí misma. Sí, es importante estar atentos y saber identificar cuando alguien necesita ayuda. Es importante escuchar a los demás todos los días, no sólo a los que sabemos han pasado por una experiencia traumática.

"Queríamos ser honestos, sin rehuir de la violencia, pero sin convertirla en el centro de atención, porque ese no es el tono de la serie"

Qué tuvieron en cuenta a la hora de representar la violencia contra las mujeres en la serie.

Fue una conversación que mantuvimos todas como productoras, directoras y guionistas, y era muy importante para nuestra showrunner. Queríamos ser honestos, sin rehuir de la violencia, pero sin convertirla en el centro de atención, porque ese no es el tono de la serie.

Cuando se hace bien y fiel a la historia, no tengo problema con la violencia en pantalla, a veces es necesario mostrar algo que es difícil de ver. Pero también pienso que depende de la historia que estés contando, y nuestra historia no trataba de eso, sino de una mujer que se debe encontrar la forma de detener a un asesino para evitar que su realidad cambie.

¿Qué es lo más difícil y lo más gratificante de dirigir para usted mientras también está delante de la cámara?

Como productora y directora estoy mucho más involucrada desde el principio y hasta la postproducción, así que diría que lo más difícil es la gestión del tiempo y el compromiso que requiere. La otra cara de la moneda es justo esa, que te involucras mucho más. Como actor sueles tener muchas preguntas, pero cuando estás del otro lado tienes que saber muchas más respuestas. Tienes que abordar la historia desde las perspectivas de los diferentes personajes, porque debes tener respuestas para los actores, y tienes que conocer todos los diferentes elementos de cada escena a la que vas.

Al tener un conocimiento mucho más profundo de los guiones y de la historia creo que eso también me ayuda mucho como actriz. Me da una comprensión más profunda de mi personaje en sí, porque lo estoy abordando desde muchos lugares diferentes, en lugar de hacerlo solo desde mi propia perspectiva.

"Me encanta que hoy no sea noticia que la protagonista de una serie sea una mujer o que haya varias de nosotras detrás de cámaras, pero puedo atestiguar que ese no era el caso cuando empecé en la televisión"

¿Cómo ve el cambio que han vivido las mujeres en la industria desde que hizo 'Mad Men'?

He sido testigo y parte de ese cambio durante los últimos 20-25 años. Recuerdo cuando la gente comenzaba a decir cosas como "Wow, hay tres series con protagonistas femeninas complejas en la televisión". Con Mad Men, por ejemplo, al principio parecía que estaba muy centrada en los personajes masculinos y luego los espectadores empezaron a darse cuenta de que también estaba hablando de las mujeres de la época. Yo he sido testigo y parte de esa evolución.

Me siento muy afortunada de haber llegado a la industria cuando estaba cambiando para nosotras, en el momento en que nuestras historias estaban empezando a ser contadas y escuchadas. Me encanta que hoy no sea noticia que la protagonista de una serie sea una mujer o que haya varias de nosotras detrás de cámaras, pero puedo atestiguar que ese no era el caso cuando empecé en la televisión. Tengo la suerte de seguir los pasos de otras que han dirigido antes que yo, y me hace feliz que hoy haya tantos tipos de historias diferentes que reflejan el mundo que nos rodea. Creo que es algo realmente maravilloso.

Elisabeth Moss en los primeros episodios de 'Las luminosas'.

Cómo se ve cuando echa la vista atrás y se da cuenta de todo lo que ha conseguido

No tiendo a planificar demasiado mi carrera. Nunca he pensado quiero hacer esto a los 30, esto a los 40 y esto a los 50. Nunca he sido así. Siento que eso ha sido algo bueno para mí porque ha permitido que sucedan cosas que quizás nunca podría haber planeado. Ahora mismo me siento muy afortunada porque siento que estoy haciendo lo que más me gusta: actuar y producir y dirigir.

Tengo la suerte de poder hacer eso todos los días y construir una carrera alrededor de ello, de ganarme la vida con ello. Además, puedo trabajar con gente con la que nunca soñé que llegaría a trabajar. Cuando miro mi vida ahora me siento muy afortunada de poder hacer esto cada día, porque sé que es algo que no puedo dar por sentado y que no todos tenemos la misma suerte. Espero poder seguir haciéndolo.

Para terminar, una curiosidad, ¿la taza de 'Godzilla' del primer episodio es simple atrezo o es una pista en la historia?

Hay muchos huevos de pascua en la serie, la taza de Godzilla es uno de ellos. Si la gente vuelve a ver los episodios quizá acabe encontrando detalles que la primera vez le pasaron por alto y descubra que eran más importantes de lo que pensaban. No son indispensables para seguir la trama, pero todos tienen su significado. Todo es muy deliberado, planificado y pensado. Por ejemplo, hay por ahí otra referencia a Godzilla, buscadla cuando tengáis oportunidad.

'Las luminosas' está disponible en Apple TV+.

