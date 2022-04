De 'Better Call Saul' a 'Tokyo Vice': Las mejores series que nos ha dejado abril de 2022

En nuestro repaso de fin de mes, recordamos cuáles han sido las series más destacadas que nos ha dejado abril en las plataformas de streaming y canales españoles. De esta manera, tendréis tiempo de recuperar lo que hay que ver antes de que llegue mayo con los estrenos pendientes para entrar en los competidos Emmy de este año.

En este listado encontraréis una entretenida historia clásica de espionaje en el MI5 que nos trajo Apple TV+; la The Undoing británica de Netflix a cargo de David E. Kelley; el principio del fin en Movistar Plus+ de una de las mejores series de actualidad; la mejor serie de la última tirada de ficciones basadas en hechos reales que llegó a Disney+; y un thriller a la japonesa dirigido por Michael Mann que estrenó HBO Max.

Seguidle también la pista a los títulos que nos han llegado en los últimos días del mes, como Heartstopper, las segundas entregas de The Flight Attendant y Muñeca rusa; la vuelta de Barry con su tercera temporada; Las luminosas con Elisabeth Moss; Gaslit, la serie sobre el Watergate con Julia Roberts; y La ciudad es nuestra, lo nuevo de David Simon.

'Slow Horses' (Apple TV)

Con paso lento, pero seguro, Apple TV+ sigue diseñando un catálogo que en términos de calidad se está convirtiendo en la envidia de sus competidores. Cada mes tiene un estreno destacado, y el de abril ha sido este entretenido thriller de espionaje protagonizado por Gary Oldman y Kristin Scott Thomas.

Basada en la premiada serie de novelas Caballos negros de Mick Herron, autor que ha revolucionado y modernizado el género con su sentido del humor, esta historia de agentes proscritos del MI5 cuenta con un reparto sólido y el buen hacer que para esto tienen los británicos. La satisfacción está garantizada en seis episodios.

• Crítica: 'Slow Horses', espionaje clásico con Gary Oldman al mando de unos agentes proscritos del MI5

'Anatomía de un escándalo' (Netflix)

'Anatomía de un escándalo' | Temporada 1 | Netflix

David E. Kelley (Big Little Lies, The Undoing) y Melissa James Gibson (guionista de series como House of Cards o The Americans) son los responsables de esta miniserie basada en la novela homónima de Sarah Vaughan, que narra cómo la vida privilegiada de Sophie, esposa de un poderoso político, se desmorona cuando estalla un escándalo y él es acusado de un delito estremecedor.

Sienna Miller, Michelle Dockery y Rupert Friend encabezan el reparto de una propuesta a la que podríamos ponerle muchas pegas, pero si lo que queremos es entretenimiento, cumple con creces. Parte thriller psicológico, parte drama judicial, varios giros bajo la manga, un buen elenco y solo seis episodios que nunca superan los 48 minutos.

• Crítica: 'Anatomía de un escándalo', la 'The Undoing' británica de Netflix

'Better Call Saul' (Movistar Plus+)

Quién nos iba a decir cuando anunciaron este proyecto, que la precuela de Breaking Bad con premisa de comedia descacharrante se convertiría en una de las mejores series de su época. Pero así ha sido. Después de dos años de espera, y el susto que nos llevamos con los problemas de salud de Bob Odenkirk, por fin ha regresado Better Call Saul a nuestras pantallas.

Y lo ha hecho con los niveles de excelencia que nos tiene acostumbrados, con el lenguaje visual más rico de la televisión, siempre dispuesta a superarse y con una generosidad infinita para sorprendernos. La única mala noticia es que en verano tendremos que decirle adiós a Jimmy y a Kim.

• Crítica: 'Better Call Saul' temporada 6, un regreso excepcional de cara al final

'The Dropout' (Disney+)

'The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes' | Miniserie | Disney+

De Quién es Anna a WeCrashed, las series basadas en hechos reales sobre grandes tecnológicas y estafadores millonarios que protagonizaron portadas y luego cayeron en desgracia han sido tendencia en los primeros meses de 2022. De todos estos estrenos, The Dropout es la mejor serie de todas. Con mucha diferencia.

Amanda Seyfred (firme candidata a los Emmy) está espectacular como Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, compañía que desarrolló una máquina capaz de realizar múltiples pruebas analíticas a partir de una sola gota de sangre, lo que permitía detectar multitud de enfermedades, incluido el cáncer. Su empresa, valorada en ocho mil millones de euros estaba destinada a cambiar la industria de la medicina, pero con el tiempo se descubrió que todo era una gran estafa. Imprescindible y entretenida.

• Crítica: 'The Dropout', una siniestra historia real y una serie muy entretenida

'Tokyo Vice' (HBO Max)

'Tokyo Vice' | Tráiler VO | HBO Max

Inspirada libremente en el libro de memorias homónimo del periodista estadounidense Jake Adelstein, en el que relata su experiencia trabajando durante 12 años como reportero criminal en Tokio, donde se atrevió a indagar en los asuntos de los yakuza y la relación de los medios con la Policía Metropolitana.

Este drama retrata el descenso del protagonista a los bajos fondos de la capital japonesa a finales de los años 90, donde nada ni nadie es realmente lo que parece. Ansel Elgort (West Side Story) y Ken Watanabe encabezan el reparto de esta serie rodada en localizaciones de Tokio, que tuvo a Michael Mann detrás de las cámaras del primer episodio.

• Crítica: 'Tokyo Vice', Michael Mann se luce en un estiloso thriller a la japonesa que exige tanto como promete

