'Slow Horses': la mejor serie de espías ha vuelto con nuevos episodios y la temporada 4 tiene una puntuación perfecta

Una serie contemporánea de espionaje clásico protagonizada por Gary Oldman y Kristin Scott Thomas, que además es la más entretenida de la televisión, ¿qué más se puede pedir? Los fans de Slow Horses están de enhorabuena porque acaba de estrenar nueva temporada y quienes ya la han visto entera de principio a fin le han dado un 100% de valoraciones positivas.

La cuarta temporada de la serie de Apple TV+ empieza por lo alto con la explosión (literal) de una bomba que pone en marcha los eventos de esta entrega, un atentado que detona secretos personales, sacudiendo los ya inestables cimientos de La Ciénaga.

Todo ello desencadena una serie de amenazas e investigaciones y en el centro de todo está Frank Harkness (Hugo Weaving), un misterioso y letal antagonista que puede ser el más peligroso de la serie hasta el momento.

'Slow Horses' | Temporada 4

Un fenómeno por mérito propio

A pesar de estar en una plataforma de poco alcance como Apple TV+, esta serie ha sabido conquistar a los espectadores, que se han encargado a título personal de recomendarla.

Temporada a temporada, la serie ha ido convirtiéndose en un pequeño fenómeno gracias al boca a boca, porque si es buena, una historia de espías no necesita artificios. Cuanto más clásica, mejor, y Slow Horses lo sabe bien.

La serie está basada en la premiada serie de novelas Caballos negros (editada en España por Salamandra) escrita por Mick Herron, un autor del que se ha dicho ha revolucionado y modernizado el género con su sentido del humor sarcástico y satírico, y ha sido adaptada por Will Smith, no el polémico último ganador del Oscar, sino un veterano guionista británico, que ganó dos Emmy con Veep y estuvo nominado al BAFTA por The Thick of It.

'Slow Horses'

Oldman interpreta en Slow Horses a Jackson Lamb, que en su escena de presentación se despierta por el sonido explosivo de sus propios gases. Lamb es el irreverente y agente de vueltas de todo a cargo de la Casa de la ciénaga, nombre con el que se conoce el vertedero al que van a parar agentes descartados del MI5 después de haber cometido un error imperdonable en su carrera.

Sus colegas se refieren a ellos con menosprecio como "caballos lentos", la división hazmerreír del servicio secreto británico. En la primera temporada se irán revelando algunos detalles de quiénes eran en el pasado esos agentes relegados y por qué han terminado en la Casa de la ciénaga.

'Slow Horses'.

Está renovada por dos temporadas más

Apple TV+ la renovó por una quinta temporada poco después de haber finalizado la emisión de la tercera.

La quinta entrega adaptará la siguiente novela de la serie literaria Jackson Lamb de Mick Herron, titulada Las reglas de Londres.

9 nominaciones en los Emmy

La serie, cinco veces nominada al Premio BAFTA, recibió este año sus primeras nominaciones en los premios Emmy y es candidata en nueve candidaturas, incluidas las de mejor serie dramática, mejor actor protagonista para Oldman, mejor guion y dirección.

Las tres temporadas emitidas tienen una puntuación de más del 97% en Rotten Tomatoes, y tras su último episodio, estrenado el 27 de diciembre, la serie continúa recibiendo elogios globales tanto de la crítica como del público.