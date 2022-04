Sophie Rundle: "La temporada 2 de 'Gentleman Jack' es lo que pasa después del cuento de hadas"

Parece mentira que hayan pasado tres años desde que vimos la primera entrega de Gentleman Jack. Afortunadamente, la larga espera ha llegado a su fin, ya se ha estrenado la temporada 2 de la serie en HBO Max y con ella tenemos de vuelta la historia de amor entre las revolucionarias Anne Lister y Ann Walker.

Gentleman Jack se centra en la vida y obra de Anne Lister, una viajera y terrateniente que desafió en el siglo XIX todas las convenciones sociales de lo que se esperaba que hiciera una mujer de su época. En los nuevos episodios, estamos en 1834 con todos los ojos puestos en Lister y Walker después de haber establecido un hogar común en Shibden Hall, decididas a sumar sus propiedades, lo que las convertiría en una pareja poderosa.

SERIES & MÁS ha tenido la oportunidad de hablar con Suranne Jones y Sophie Rundle, las actrices que interpretan a la pareja protagonista, sobre esta segunda entrega en la que su historia explora la relación después del enamoramiento inicial. También nos contaron cómo dialoga la serie con la sociedad actual, lo que más admiran de sus personajes, y algunas curiosidades, como el origen de la característica forma de caminar de Anne Lister.

Cómo prepara su personaje, ¿intenta acercarse lo más posible a la persona real a través de sus diarios?

Suranne Jones: Sally Wainwright, nuestra showrunner, hace el gran grueso del trabajo por nosotras, pero realmente tenemos una gran cantidad de material para investigar. Anne Lister escribió 5 millones de palabras en sus diarios. Escribía a qué hora se levantaba, a qué hora comía, tenía reuniones o iba a la iglesia. Está su día a día muy detallado. El hijo de Sally trabaja descifrando los diarios, así que tenemos a un montón de gente que nos ayuda a tener todo lo que necesitamos y más a nuestra disposición. No solo sobre los personajes, también sobre la época en la que se desarrolla la historia, nuestro equipo es increíble.

"Todavía hay una conversación abierta y lejos de cerrarse sobre los roles de género y lo binario, nuestra serie es muy moderna en ese sentido" Suranne Jones

¿De qué formas creen que la serie dialoga con la sociedad actual?

Suranne Jones: Gentleman Jack es una serie de época muy punk por la forma en la que está rodada, los vestuarios y la música. Creo que Sally ha roto las barreras de lo que entendemos por las series de época, personajes con corsé que no pueden moverse o respirar y nos ha dado licencia para hacerlos reales. Todavía hay una conversación abierta y lejos de cerrarse sobre los roles de género y lo binario, nuestra serie es muy moderna en ese sentido.

La escritura de diarios creo que también es algo muy moderno. Ahora nos dicen que es saludable escribir un diario, meditar, caminar, respirar aire fresco... En el caso de Ann Walker, le recomiendan esas cosas para su salud mental, aunque ese no fuera un concepto de esa época. Aprende francés, pinta, cosas que podríamos hacer cualquiera de nosotros. Escribir su día a día le permitía a los personajes poner en orden lo que les pasaba para seguir adelante, porque muchas personas tenían opiniones sobre ellas, cómo se comportaban y cómo vivían. Eso de alguna manera las mantuvo sanas.

Sophie Rundle: También en lo que significa para las personas descubrir quienes son, cómo se expresan y cómo quieren vivir su vida cuando están fuera de la norma. Creo que todo tiene que ver con la identidad, la sexualidad y la confianza de ser una misma. Al final, Gentleman Jack es una historia muy contemporánea, la diferencia es que nuestros personajes llevan corsé.

La forma de caminar de Anne Lister es muy característica, ¿cómo encontró ese rasgo del personaje?

Suranne Jones: La escena en la que vemos por primera vez a mi personaje se rodó con un dron que me seguía mientras caminaba, así que mi ritmo tenía que ser bastante rápido, porque Sally quería que transmitiera la sensación de que era alguien que quería comerse el mundo. A Sally le gustaba como quedaba y me dijo que caminara más rápido aún. Y así lo dejamos como una característica del personaje.

Luego le dimos el giro al bastón, la inclinación del sombrero. Todo nos dice algo de Anne. El problema ahora es como salir de ahí cuando tengo que interpretar otro personaje, porque ya tengo ese ritmo muy interiorizado. Cuando vuelvo a casa después de rodar, mi marido me dice que camine despacio. Él es alto y tienes las piernas muy largas e incluso él no me puede seguir el ritmo.

Ann Walker y Anne Lister en la temporada 2 de 'Gentleman Jack'. HBO Max

¿Qué es lo que más admiran de sus personajes?

Suranne Jones: Hay mucho que admirar en Anne Lister. Creo que destacaría su espíritu positivo, porque ella tuvo mucho con lo que lidiar. También su inteligencia, estaba ávida de conocimientos. Era como una esponja con todo lo que podía aprender, ya fuera geometría, historia o ciencia. La sociedad le decía que debía hacer costura o preocuparse por estar guapa, esa era la norma entonces, pero Lister bajaba a las minas de carbón, escalaba montañas. Su vida era agotadora, pero ella era incansable.

Sophie Rundle: Creo que para Ann Walker debió haber sido difícil caminar a la sombra de alguien tan excepcional como Anne Lister, porque era realmente brillante. A todos nos gustaría ser como ella, es una especie de superhéroe. Walker era todo lo contrario, era tímida y lidiaba con muchas inseguridades. Por eso admiro su fuerza interior y cómo encontró inspiración en Anne Lister para ser lo suficientemente valiente como para tomar el sacramento, para casarse a su manera y en secreto entre ellas dos de la única forma que podían. Se las arregló para enfrentarse a todas las cosas que se dijeron de ella y fue capaz de decir "esta es la vida que quiero y la voy a vivir".

"Han pasado siglos, pero sigue habiendo paralelismos entre la experiencia de Lister y Walker en 1830 y la de muchos en 2022" Sophie Rundle

¿Qué esperan que conecte más con los espectadores en la temporada 2?

Sophie Rundle: Queremos que la gente disfrute explorando la relación entre Anne Lister y Ann Walker. En la primera temporada fue una historia de amor muy romántica y emocionante, la segunda es lo que pasa después del cuento de hadas, la relación real. Creo que explora lo difícil que fue para estas mujeres vivir su propia verdad, porque es muy difícil elegir vivir fuera de la norma. Creo que la serie está ayudando a la audiencia a entender a qué se enfrentaron, lo difícil que fue para ellas, y también lo difícil que sigue siendo para muchos. Han pasado siglos, pero sigue habiendo paralelismos entre la experiencia de Lister y Walker en 1830 y la de muchos en 2022.

Suranne Jones: Creo que Sally quería explorar lo difícil que fue para una pareja del mismo sexo llegar a las uniones civiles y luego al matrimonio. Una lucha que ha durado años y años y aún continúa. Con nuestros personajes podemos ver lo difícil que era aceptar que no tienes los beneficios de una relación heterosexual, empezando porque no podían tener un documento legal que hiciera oficial su relación, aunque la vivían como tal de puertas para adentro. Hay cosas que las personas heterosexuales dan por sentado y esto fue y sigue siendo muy difícil para muchos. La serie muestra lo valiente que fue su lucha a través de una historia luminosa, hermosa, divertida y muy íntima.

La temporada 2 de 'Gentleman Jack' se estrena el 25 de abril en HBO Max.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan