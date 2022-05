El estreno de la película que Will Smith rodó con Apple TV+ antes de su incidente en los Oscar se retrasa a 2023

Apple TV+ retrasa el estreno de 'Emancipation', la película de Will Smith.

A principios de abril nos preguntábamos qué haría Apple TV+ con la nueva película de Will Smith, Hacia la libertad (título español para Emancipation), después de la incesante polémica en la que se vio atrapado el actor afroamericano tras agredir a Chris Rock en plena gala de los Oscar minutos antes de hacerse con la estatuilla al Mejor Actor por su trabajo en El método Williams.

Aunque la plataforma de streaming no ha confirmado por el momento una nueva fecha de estreno, Variety ha adelantado que la película finalmente retrasará su llegada hasta algún momento de 2023.

En el mes de marzo la propia Apple TV+ anunciaba a los medios que antes de que acabara 2022 se podría ver en su plataforma la película de Antoine Fuqua sobre un esclavo fugitivo atraviesa los pantanos de Luisiana en un tortuoso viaje para escapar de los propietarios de las plantaciones que casi lo matan.

El reciente escándalo de su protagonista y el temor a que su polémica con Chris Rock opacara la campaña de promoción de la millonaria producción serían las dos razones principales para el retraso, pero el director de Training Day sigue trabajando en el montaje de la película.

Muchos expertos apuestan porque el intérprete volvería a estar de vuelta en la conversación de la temporada de premios por la primera película de su carrera en abordar la problemática de la esclavitud.

Hace años el príncipe de Bel-Air se convirtió en noticia cuando se hizo público que Quentin Tarantino le había ofrecido el papel protagonista de Django desencadenado, pero Smith rechazó dar vida al personaje al considerar que en realidad no era el protagonista de la historia.

Una de las grandes apuestas de Apple TV+

Hacia la libertad estaba destinada a ser una de las grandes apuestas de Apple en la próxima temporada de premios, la primera después de que se convirtiera en la primera plataforma de streaming en ganar el Oscar a la Mejor Película gracias a CODA.

A pesar de que el drama de época de Fuqua se cae de la carrera por el momento, la empresa tiene en el horizonte las nuevas películas de Peter Farrelly (Yo me encargo de la cerveza), Ridley Scott (Napoleón) y Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon).

Las dos últimas no tienen garantizado su estreno este año. Cha Cha Real Smooth, la dramedia de Cooper Raiff que triunfó en Sundance, se estrenará este mes de junio.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan