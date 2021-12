Los 15 mejores episodios que nos han dejado las series en 2021

Después de la lista de las mejores series y los artículos especiales que dedicamos a destacar lo mejor de 2021, cerramos el año en SERIES & MÁS con un repaso a los mejores episodios que nos han dejado estos 12 meses. Nos pusimos el reto de elegir solo 15 y confesamos que no fue fácil. Seguro que echaréis en falta muchos, pero en lugar de tomarnos esas ausencias señaladas como una crítica a nuestro trabajo, es una prueba de que tuvimos la suerte de disfrutar de un alto nivel de calidad.

Por un 2022 de buenas series, ¡Feliz año!

'Dickinson' 3x07 - 'El futuro nunca habló' (Apple TV+)

El episodio del viaje en el tiempo de la tercera temporada de 'Dickinson'.

Si estáis buscando una nueva serie, dadle una oportunidad a Dickinson porque os va a sorprender. Es divertida, emotiva e ingeniosa. Este episodio de su perfecta y última temporada es una buena muestra de lo que mejor sabe hacer, pues aprovecha la ficción para hacer un homenaje al legado de Emily Dickinson, combinar los momentos íntimos de los personajes dándonos una de las mejores escenas de toda la serie, y jugar con la narrativa incluyendo un viaje en el tiempo para un encuentro con Sylvia Plath.

'El juego del calamar' 1x06 - ' Gganbu' (Netflix)

El mejor episodio de 'El juego del calamar'.

Nunca sabemos cuál va a ser la serie que va a dar la sorpresa. Este año fue esta propuesta que vino desde Corea del Sur y se convirtió sin que nadie pudiese preverlo en el mayor éxito de la historia de Netflix. Este sexto episodio es el mejor de la primera temporada. Su ritmo pausado con el juego aparentemente más sencillo tiene consecuencias inesperadas, pero su impacto es solo fue posible por la construcción de personajes que se hizo hasta llegar allí.

'Euphoria' - 'Los perfectos a m*marla' (HBO Max)

euphoria segundo especial 1

A pocos días del regreso de Euphoria con su esperada segunda temporada, tenemos que recordar uno de los episodios especiales que se emitió el pasado mes de enero. Este, el narrado desde el punto de vista de Jules, nos puso en perspectiva toda la primera temporada de la serie y nos dio piezas de la historia que no habíamos visto. Una fascinante y elocuente exploración de género, identidad y sexualidad desde el punto de vista de una adolescente que se pregunta quién es, al descubrir que la imagen que proyecta es la construcción de lo que cree que los hombres esperan de ella.

'Evil' 2x07 - ' S es para el silencio' (SYFY en Movistar+)

Los tres protagonistas de 'Evil en el episodio 2x06.

Los fans de las series del matrimonio King que aún no se han acercado a Evil deberían ponerle remedio cuanto antes. Se le presta menos atención que a The Good Fight, pero es una propuesta exquisitamente perturbadora que os va a conquistar en cuanto le deis una oportunidad. En este episodio de la segunda temporada, el trío protagonista llega a un monasterio en el que están forzados a hacer voto de silencio durante su estadía, un juego técnico y narrativo que les sale muy bien, porque la serie demuestra que no necesita de la palabra hablada para ser terrorífica y divertida.

'How to... John Wilson' 2x02 - 'Cómo apreciar el vino' (HBO Max)

'How to... with John Wilson'

John Wilson es un documentalista neoyorquino que pasea por su ciudad y en cada episodio combina el enorme material de archivo que ha grabado durante años con su cámara, mientras intenta encontrar respuesta a preguntas como cuál es la forma más justa de repartir la cuenta de un restaurante o por qué la gente cubre los muebles con plástico. El resultado es siempre imprevisible y puede derivar en reflexiones inesperadamente profundas o giros sorprendentes como el de este episodio de la segunda temporada que se convierte en el crossover más loco del año.

'Insecure' 5x09 - ' Fuera, ¿de acuerdo?' (HBO Max)

Las cuatro amigas de 'Insecure'.

En SERIES & MÁS tenemos una cuenta pendiente con Insecure porque nos hemos dejado arrastrar por la actualidad y no conseguimos hacerle un hueco para hablar de ella. La serie de Issa Rae nos ha dicho adiós este año con una quinta temporada que ha sido excepcional y que ha hecho historia en términos de representación. El final fue perfecto, pero este, su penúltimo episodio nos dejó grandes momentos de comedia, quizá los momentos más divertidos de todo el año.

'Luimelia' 4x08 - 'Multiverso' (Atresplayer Premium)

Luisita y Amelia, la gran conjunción.

El último episodio de la cuarta temporada de #Luimelia tenía que estar en esta lista proque fue el cierre perfecto. Le dio sentido a los grandes temas de toda la entrega, tuvo un encuentro de ciencia ficción, momento musical, boda y escena poscréditos. Lo tuvo todo y un poco más. Nos dio lo que esperábamos, pero dejando un gran espacio para la sorpresa y también le hizo un precioso homenaje a los personajes originales de Amar es para siempre. Las puertas del multiverso no las abrió Marvel sino Luisita y Amelia.

'Misa de medianoche' 1x04 - 'Libro IV: Lamentaciones' (Netflix)

El magnífico cuarto capítulo de 'Misa de medianoche'.

Los largos monólogos de la serie se convirtieron en memes y bromas recurrentes en Twitter, pero esta personal propuesta de Mike Flanagan deja poso. Podemos hacer muchas bromas sobre las cuasi eternas disertaciones de personajes con profundas crisis existenciales, porque sus elaboradas reflexiones filosóficas y metafísicas que esperan desentrañar los más grandes misterios del universo, se prestan a ello. Pero nunca una "turra" había tenido tanta recompensa, como la del final de este episodio. La resolución en la escena de la barca es magistral.

'Master of None' 3x04 - 'Moments of Love, capítulo 4' (Netflix)

Naomi Ackie se roba la temporada en 'Master of None'.

Esta tercera entrega de Master of None fue un remake apócrifo de Secretos de un matrimonio de Bergman, que como nueva propuesta y no una mera copia, quizá aporta más que el que vimos en HBO con Jessica Chastain y Oscar Isaac. Su tono es distinto al de las temporadas que protagonizó Aziz Ansari, y por ello no convenció mucho a sus seguidores, pero este cuarto episodio protagonizado por Naomi Ackle funciona como una historia independiente y es, indiscutiblemente, uno de los mejores del año.

'Mythic Quest' 2x06-2x07 - '¡Trasfondo!' y 'Peter' (Apple TV+)

Episodios 6 y 9 de la temporada 2 de 'Mythic Quest'.

Como ya hizo en la primera temporada, Mythic Quest volvió a sorprendernos con un magnífico episodio autoconclusivo, pero en este caso centrado en la versión joven de uno de los trabajadores de la compañía, cuando empezaba su carrera profesional en los años 70. Pero esta vez da un paso más y lo complementa con el siguiente, en el presente. Peter le da más valor a Trasfondo y justifica su existencia más allá del recurso y el juego metatextual. Preciso en los momentos de comedia, agudo en la exploración de los personajes y profundamente conmovedor en su progresión dramática. Tiene entidad propia, pero no puede apreciarse en su justa medida sin el previo, y ninguno de los dos por sí solo sin el resto.

'Para toda la humanidad' 2x10 - 'El Gris' (Apple TV+)

El emocionante final de la temporada 2 de 'Para toda la humanidad'.

El final de la segunda temporada de Para toda la humanidad fue épico, emocionante e inolvidable. Un final de temporada perfecto. Las historias personales se conectaron con lo que estaba en juego a gran escala en esta historia espacial alternativa, para dejarnos momentos muy impactantes de los que no podemos decir más, solo recordaros que veais la serie en cuanto podáis.

'Reservation Dogs' 1x06 - 'Cacería' (Disney+)

Episodio 'Hunting' de 'Reservation Dogs'.

Reservation Dogs es una de esas sorpresas con las que no contábamos, y que nadie se debería perder. Es una serie que por sus características particulares no se parece a ninguna otra, una propuesta diferente con mucho corazón, encanto y sentido del humor. Este episodio se centra en Willie Jack en un día en el que va de cacería con su padre por primera vez desde la muerte de Daniel. Un episodio emotivo que tiene algunos momentos divertidos, pero que inevitablemente hará que, como a Willie Jack, alguna lágrima os eche a perder la pintura de guerra.

'Solo asesinatos en el edificio' 1x07 - 'El chico del 6B' (Disney+)

Imagen del sexto episodio de 'Solo asesinatos en el edificio'.

Con este, el de Evil y el episodio de Ojo de Halcón centrado en Maya este año coincidieron en pantalla tres historias que demostraron el poder del silencio que nos recuerdan que se puede contar mucho con la imagen sin necesidad de recurrir a la exposición y el diálogo. El de la serie que vimos en Disney+ tuvo, además, la particularidad de centrarse en un personaje muy secundario, lo que le permitió explorar a los protagonistas desde otro punto de vista. Fue un logro técnico y narrativo.

'Succession' 2x10 - 'All The Bells Say' (HBO Max)

Uno de los mejores momentos de la temporada 3 de 'Succession'.

La tercera temporada de la serie estrella de HBO Max tenía ante sí el difícil reto de superar el nivel del final de su segunda entrega, y vaya si lo consiguió. A partir del divertido episodio centrado en la junta de accionistas, hay varios que podrían estar en esta lista por diferentes razones, pero nos quedamos con el último, porque fue sorprendente, emocionante e impactante y tuvo dos de las mejores escenas del año, la de la foto que acompaña este texto y la perfecta secuencia final.

'Yellowjackets' 1x01 - 'Piloto' (Movistar+)

Melanie Lynskey brilla, como siempre, en 'Yellowjackets'.

Esta serie de Showtime ha sido una de las últimas sorpresas que nos tenía reservadas 2021. En menos de una hora, Yellowjackets nos presenta en su primer episodio a más de diez personajes, incluidos los cuatro centrales que, además, están interpretados por parejas de actrices en edad adolescente y su versión adulta. También introduce tres líneas temporales y deja sentadas las intrigantes bases de los misterios de la temporada, con una última escena impactante que nos deja con ganas de más. Lo incluimos en esta lista porque nos recuerda el placer de ver un buen piloto y nos hace valorar lo difícil que es conseguirlo.

