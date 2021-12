Así es 'Quédate a mi lado', el adictivo thriller basado en la novela de Harlan Coben que estrena Netflix

Netflix estrena hoy Quédate a mi lado (Stay Close), un adictivo thriller lleno de suspense y tensión que nos plantea hasta qué podemos llegar a desconocer a una persona y su pasado. Basada en una novela de Harlan Coben (creador de Safe y No hables con extraños), la serie tendrá ocho episodios y estará protagonizada por Cush Jumbo (The Good Fight) y Richard Armitage (No hables con extraños).

La historia nos presenta a tres personajes diferentes que aparentemente llevan una vida tranquila. Megan es una madre trabajadora, Ray es un fotógrafo estancado y Broome es un detective incansable, pero una amiga del pasado de Megan vuelve a su vida, revelando una impactante noticia y haciendo saltar por los aires la vida perfecta que habían construido.



La emoción, el suspense más intrigante y los secretos del pasado son la marca personal de Quédate a mi lado, una serie creada por Daniel Brocklehurst y Lawrence Kasdan. En ella conoceremos a un grupo de cuatro personas que, aunque parecen llevar una vida apacible y cómoda, en realidad ocultan más secretos de los que deberían.

Entre los protagonistas está Megan (Cush Jumbo), una madre ocupada con tres hijos; Ray (Richard Armitage), un fotógrafo fracasado que se dedicaba a hacer reportajes y documentales; y Broome (James Nesbitt), un detective que vive frustrado por el caso sin resolver de una persona desaparecida. Un día, una vieja amiga de Megan (Sarah Parish) le comunica una noticia impactante, abriendo la caja de Pandora e invitando al pasado de los tres personajes a volver para atormentarles de nuevo.





Uno de los personajes principales de la serie es Megan, una mujer con aspiraciones que vive una vida feliz junto a su marido Dave y sus tres hijos. Sin embargo, hay algo de ella que nos invita a permanecer distantes, y una vida pasada que ha decidido mantener en secreto. Lo que no suele contar a nadie es su pasado como bailarina en un club nocturno y cómo una serie de circunstancias misteriosas la llevaron a cambiar de identidad y empezar de cero. Todo cambia cuando un hombre muy peligroso regresa a su vida, obligándola a enfrentarse a su pasado y mantener a salvo a su familia.

Por otro lado tenemos a Michael Broome, un hombre que presume de ser buen detective de cara al público, pero al que sigue persiguiéndole el único caso que nunca llegó a resolver. El padre de familia Stewart Green desapareció hace 17 años y Broome nunca ha perdido la fe en encontarle. Todo parece perdido y el caso se cerró finalmente, pero Broome se aferra a la esperanza como un clavo ardiendo. Un día, el joven Carlton Flynn desaparece el mismo día que Stewart fue visto por última vez. La chispa se vuelve a encender en el caso y también en el propio Broome, que ha recuperado las ganas de soñar de nuevo y se ha dado una segunda oportunidad a sí mismo.

Finalmente conoceremos a Ray, el tercero de los protagonistas. Se trata de un fotógrafo de guerra que se ha convertido en un paparazzi a sueldo. Desde que su prometida Cassie decidió abandonarle, nunca ha vuelto a ser él mismo. Sufre el trastorno de estrés postraumático, capaz de causarle desmayos y hacer que su memoria no sea del todo fiable. Los hombres que desaparecen están relacionados con él, y Ray comienza a preguntarse si él podría estar relacionado con su desaparición. Poco a poco, intentará reconstruir lo sucedido y se dará cuenta de que él tiene la llave de la verdad y que la única forma de conocerla será enfrentándose antes a su pasado.



Quédate a mi lado es una serie basada en la novela best-seller de Harlan Coben, que también participa tras las cámaras como productor ejecutivo junto a Nicola Shindler (Happy Valley, Years and Years, It's A Sin) y Daniel Brocklehurst, y el productor Richard Fee. Los ocho episodios que la componen surgieron a partir del guion firmado por el mismo productor Daniel Brocklehurst y Lawrence Kasdan, y están dirigidos por Daniel O’Hara y Lindy Heymann.

El reparto lo lideran Cush Jumbo, James Nesbitt y Richard Armitage, y lo completan los actores Sarah Parish, que interpreta a Lorraine; Daniel Francis, como Dave Shaw; Bethany Antonia, en el papel de Kayleigh Shaw; Tallulah Byrne, que hace de Laura Shaw; Dylan Francis, como Jordan Shaw; Jo Joyner, como Erin; y Eddie Izzard, en el papel de Harry Sutton; entre otros.

