2021, el año en el que las plataformas de streaming reventaron el mercado del cine a golpe de talonario

Son tiempos de cambio para la industria cinematográfica. Spider-Man: No Way Home ha echado un pulso al coronavirus para convertirse en la primera película que supera los 1000 millones de recaudación mundial desde El ascenso de Skywalker en las navidades de 2019. Desgraciadamente, el éxito del evento de Marvel es la excepción en un mercado devastado por la mayor crisis en la historia del sector que ha visto cómo películas como El método Williams, West Side Story o The Matrix Resurrections han funcionado mucho peor de lo esperado. El panorama en el oasis del streaming es radicalmente diferente, con Netflix, Amazon Prime Video y Apple TV+ revolucionando el sector a golpe de talonario. Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, el actor y la actriz más taquilleras del siglo XXI, acaban de estrenarse en las plataformas con No mires arriba. Se abre un nuevo capítulo en la historia de Hollywood con un protagonista claro: el dinero.

En primavera llegó una de esas noticias que funcionan como punta de lanza de una transformación imparable. A cambio de 450 millones de dólares, Netflix se quedaba con las dos siguientes entregas de la saga Puñales por la espalda. Rian Johnson sorprendió a industria y público con una actualización de los relatos de misterio a lo Agatha Christie protagonizada por Daniel Craig. La plataforma de streaming hizo una oferta irrechazable al director y al actor (cada uno de ellos cobrará 100 millones por hacer dos películas, al igual que el productor Ram Bergman) que Lionsgate, el estudio que dio luz verde a la cinta original, era incapaz de igualar.

La primera entrega de la franquicia Puñales por la espalda recaudó en todo el mundo 312 millones de dólares, una cifra extraordinaria para su presupuesto (40 millones) y para una película dirigido a un público adulto y que no estaba basada en ninguna propiedad intelectual. Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr. y Kate Hudson formarán parte de su secuela, cuyo estreno está previsto para otoño de 2022. El gran misterio ahora será descubrir cómo es capaz Netflix de amortizar semejante inversión.

La película más taquillera en la historia del streaming… otra vez

Ryan Reynolds y Dwayne Johnson y Gal Gadot en 'Alerta roja'.

El anuncio de la sorprendente adquisición de la plataforma dirigida por Ted Sarandos llegaba días después de que se hiciera oficial otro millonario acuerdo: Ryan Gosling y Chris Evans se verían las caras en The Grey Man, la adaptación de una novela que provocó una brutal subasta en Hollywood antes incluso de la publicación del libro de Mark Greany. El actor de La La Land será un exagente de la CIA transformado en asesino a sueldo y perseguido por un viejo colega, interpretado por el Capitán América. Anthony y Joe Russo, responsables de las últimas entregas de las aventuras de Steve Rogers y los Vengadores, son sus directores. Ana de Armas y Regé-Jean Page, dos de las estrellas más buscadas de la industria, también participarán en un proyecto que nace con la vocación de ser el 007 de Netflix.

La empresa de Silicon Valley no ha hecho oficial el coste de The Grey Man, pero los expertos apuntan a que superará los 200 millones de dólares que ha costado el mayor éxito cinematográfico del sector en 2021: Alerta roja. La película de acción protagonizada por Dwayne Johnson (cuyo sueldo como productor y actor ha sido de 50 millones), Ryan Reynolds y Gal Gadot generó 282 millones de horas vistas durante sus cuatro primeras semanas en Netflix. Si el incipiente fenómeno de No mires arriba no lo impide, el blockbuster acabará pasará a ser la película más popular en la historia de la plataforma.

Apple TV+, el disruptor inesperado

Leonardo DiCaprio en 'Killers of the flower moon'.

Es de esperar que la marca líder del mercado invierta cifras desorbitadas para confirmar su reinado sobre su competencia más directa, el gigante Disney. La gran sorpresa de esta revolución llega desde Apple TV+, una empresa que no puede competir en número de usuarios pero sí en fondos gracias a los abundantes recursos del gigante liderado por Tim Cook desde 2011. La gran baza de una marca con un catálogo lleno de joyas aún por descubrir por las audiencias más mainstream es Killlers of the Flower Moon, el proyecto más ambicioso en la carrera de Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.

La plataforma desembolsará más de 200 millones para que el neoyorquino lleve a la pantalla un superventas de David Grann, Los Asesinos de la Luna: Petróleo, Dinero, Homicidio y la Creación del FBI. El thriller de época nos llevará hasta el Oklahoma de los años 20 para contar cómo la muerte de un grupo de nativos de la tribu de Osage inició una compleja investigación del recién creado FBI que marcaría para siempre la historia de la poderosa organización liderada por el siniestro J. Edgar Hoover. Se desconoce si la película se estrenará también en salas o sólo en la plataforma. Apple TV+ estrenará en enero Macbeth, la nueva película de Joel Coen, después de un paso testimonial por los cines en los principales mercados del planeta.

El servicio de streaming de Apple también aspira a encontrar su propio Bond con Argylle. La empresa también pagará una cifra cercana a los 200 millones de dólares por la adaptación de una novela de misterio de Ellie Conway que, al igual que The Grey Man, provocó una guerra de pujas antes de su salida al mercado. Matthew Vaughn, director de Kingsman: Servicio secreto y X-Men: Primera generación, contará la historia del espía más importante del mundo mientras se ve envuelto en una peligrosa aventura. Henry Cavill será el protagonista, aunque estará acompañado por un rostro de famosos secundarios que incluirá el debut como actriz de la cantante Dua Lipa.

Scorsese y Vaughn estarán acompañados en el escueto pero selecto catálogo de Apple por el quién es quién de Hollywood, incluyendo a Ridley Scott (Kitbag, su película sobre Napoleón con Joaquin Phoenix y Jodie Comer), Peter Farrelly (The Greatest Beer Run Ever, su esperado regreso después arrasar en los cines y en los Oscar con Green Book), Antoine Fuqua (Emancipation, un thriller protagonizado por Will Smith), Adam McKay (Bad Blood, la reunión del director con Jennifer Lawrence después de No mires arriba) y Dexter Fletcher (Ghosted, donde el salvador de Bohemian Rhapsody dirigirá a Chris Evans y Ana de Armas en una comedia de aventuras y romance).

Todos quieren su trozo del pastel

Chris Pratt, protagonista y productor de 'The Tomorrow War'.

Hasta Peacock, el todavía renqueante servicio de streaming de NBC Universal, está dispuesta a despilfarrar millones y millones con la esperanza de encontrar su hueco en un sector saturado. Peacock y Universal pagarán 400 millones de dólares a cambio de tres secuelas de El exorcista dirigidas por David Gordon Lee (responsable del popular regreso de la marca Halloween), producidas por Jason Blum (el rey del terror en Hollywood en las últimas décadas) y protagonizadas por Leslie Odom Jr. y Ellen Burstyn, la madre de la película estrenada hace casi 50 años por William Friedkin. La idea es estrenar la primera película en cines, mientras que las dos continuaciones se verían exclusivamente en la plataforma.

Amazon Prime Video, una marca mucho más consolidada que Apple o Peacock, está probando con una estrategia diferente a la competencia. Su apuesta estrella es El señor de los anillos, la serie de televisión que expandirá el universo creado por J. R. R. Tolkien y adaptado hace ya veinte años por Peter Jackson. En el campo del cine, la gran apuesta de Amazon por el momento es la adquisición de títulos ajenos, especialmente a partir de la crisis de las salas por culpa del COVID-19. Sin remordimientos, Borat, película film secuela, La guerra del mañana o El rey de Zamunda acabaron en su fondo de armario a pesar de que nacieron como proyectos destinados a la gran pantalla. La siguiente compra que verá la luz es la cuarta entrega de la saga Hotel Transylvania, un producto de éxito asegurado por el que la empresa habría pagado unos 100 millones de dólares a Sony. No sabemos cuál será el siguiente gran proyecto de las plataformas. Solo hay una cosa que está clara: costará muchísimo dinero.

