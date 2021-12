Todas las series que finalizaron en 2021 y nos dijeron adiós para siempre

Los amantes de las series pueden respirar tranquilos. El 2021 no ha sido tan brutal como el pasado año, marcado por las despedidas de historias tan populares como Modern Family, Homeland, The Good Place o Schitt’s Creek. Este año el adiós más traumático ha sido La casa de papel, un fenómeno inédito en la historia de la televisión española. En nivel de impacto en la industria internacional, el final más importante ha sido Pose, la serie que demostró que se habían acabado las excusas para no contratar a intérpretes trans para interpretar personajes trans en la pequeña y la gran pantalla.

Muchos espectadores echarán de menos a Lucifer, otro rescate de Netflix que se convirtió en otro fenómeno de público después de ser cancelada en su cadena original. Los más veteranos lamentarán que no haya más episodios de Shameless y Mom, dos series que se atrevieron a mezclar la comedia y el drama para retratar la vida en los márgenes de Estados Unidos.

Hay finales sorprendentes, decepcionantes, emocionantes y frustrantes en la cosecha de los últimos 12 meses. Si no te gusta algún desenlace, puedes estar tranquilo: como hemos recordado este año con Dexter: New Blood. Que una serie se acabe, no quiere decir que no volvamos a ver jamás sus personajes. Este es nuestro recordatorio a algunas de las series que nos han dejado en 2021 con dos o más temporadas a sus espaldas.

'Shameless'

Jeremy Allen White and Christian Isaiah en el último episodio de 'Shameless'.

La versión estadounidense de Shameless se quedó solo a 5 episodios de igualar las 139 entregas de la serie original británica. 11 temporadas son muchas temporadas para aguantar el ritmo y el nivel, como evidenció en numerosas ocasiones la historia de los Gallagher. Desde su estreno en 2011, hemos visto crecer (literalmente) a integrantes de la familia más pícara de la televisión. Aunque los personajes ya estaban agotados, diez años después de conocerles el cariño por ellos sigue intacto.

La dramedia nunca terminó de superar la desaparición de Fiona de las tramas (una Emmy Rossum que no pudo regresar para el final de la serie, supuestamente, por culpa de las restricciones del COVID). A nivel narrativo lo más inteligente habría sido cerrar la serie de John Wells (un histórico de la televisión gracias a series como Urgencias y El ala oeste la casa blanca) al final de su séptima temporada. Desgraciadamente, ya es tradición que Showtime alargue sus series más populares más de la cuenta. Al menos Shameless fue coherente con su final para Frank Gallagher, el irrepetible patriarca de una familia que siempre se movió al límite.

La última temporada de 'Shameless' se puede ver en Movistar+ y fuboTV. Las 11 temporadas podrán verse en HBO Max a partir del 31 de enero.

'Mom'

Anna Faris fue la gran ausente de la octava temporada de 'Mom'.

La última temporada de Mom estuvo marcada por la marcha repentina de la que fue su protagonista durante sus primeros años: Anna Faris. Ya habían pasado varias temporadas desde que la serie creada por Chuck Lorre se había olvidado de los hijos de Christy para centrarse en la historia de un grupo de mujeres de mediana edad marcadas por su condición de adictas.

Mom será recordada por dos cosas: su capacidad para moverse admirablemente entre la comedia y el drama para hablar de temas (alcoholismo, obesidad, violaciones, sobredosis, violencia doméstica) que rara vez han aparecido en sitcoms y Bonnie Plunkett, una mujer incorregible que dio dos premios Emmy a la siempre maravillosa Alison Janney. Aunque su madre y sus viejas amigas hablaran de ella de forma natural durante su octava temporada, se echó de menos que Faris volviese para el gran final de la serie. Lo peor fue, sin embargo, la extraña decisión de los guionistas de inventarse un dramático giro para Adam en el último momento. No hacía falta.

Actualmente no se puede ver 'Mom' en ninguna plataforma. Sus ocho temporadas llegarán a HBO Max el 31 de enero.

'Pose'

'Pose'.

La factoría liderada por Ryan Murphy decidió homenajear con Pose a la letra más ignorada históricamente en el colectivo LGTB+. Por primera vez, se estrenaba una serie con un reparto mayoritariamente trans. La producción original de FX repitió algunos de los tics habituales de su creador (un tono desigual, el subrayado de sus intenciones, el desigual rácord emocional de sus personajes de un episodio a otro), pero funcionaba como una emocionante, empática y a menudo vibrante carta de amor a una comunidad infrarepresentada en la cultura popular.

A lo largo de sus irregulares tres temporadas el cariño por sus personajes y el grito desesperado en busca de dignidad y amor decantaba la balanza a favor de una serie histórica. La siempre cálida presencia de Blanca, los episodios centrados a Pray Tell y la robaescenas Elektra y su estupendo final (con un guiño / dardo a Sexo en Nueva York incluido) salvaron la peor entrega de una serie que en su temporada final se transformó por momentos en una innecesaria fantasía capitalista.

'Pose' está completa en HBO. Netflix tiene en su catálogo dos de sus tres temporadas.

'Superstore'

Los protagonistas de la comedia 'Superstore'.

Temporada a temporada, la aparentemente inofensiva mirada a la vida de los empleados de unos grandes almacenes se fue convirtiendo en uno de los lugares más felices de la televisión. Siguiendo los pasos de referentes como The Office y Parks & Recreation, Superstore encontró su propia personalidad con unos personajes muy bien construidos y un fantástico elenco coral que aprovecha cada una de sus escenas y que sobrevivió a la marcha de America Ferrara. Durante sus seis años en antena, hay varios elementos en la comedia creada por Justin Spitzer que ya forman parte de su legado, como las características transiciones entre escenas, el retrato de la burocracia, las reuniones para organizar el día y su interés por temas sociales, algo muy pertinente por sus precarias condiciones laborales y que no ha aparecido históricamente en las sitcoms estadounidenses.

'Superstore' está completa en Netflix. Amazon Prime Video tiene en su catálogo cinco de sus seis temporadas.

'Brooklyn Nine-Nine'

'Brooklyn Nine-Nine' Netflix

La brutal crisis de relaciones públicas de la policía en Estados Unidos surgida a raíz del asesinato de George Floyd aceleró el final de una brillante comedia que quizás debería haber cerrado las puertas de la comisaría 99 de Nueva York cuando Fox canceló la serie al final de su quinta temporada y NBC aprovechó para quedarse con ella y dar luz verde a tres temporadas adicionales. En su octava y última entrega, la serie creada por Dan Goor y Michael Schur (nombre clave de la comedia contemporánea en Estados Unidos con series como The Office, Parks & Recreation y The Good Place) intentó hacer justicia a sus personajes mientras abordaba con sus mejores intenciones una polémica tan extradiegética como insalvable. Fue una temporada irregular y por momentos incómoda, pero su fantástico desenlace (con un último golpe de Halloween para despedirse para siempre de la pandilla) nos recordó lo mucho que íbamos a echar de menos a Peralta, Holt y compañía. ¡Nine-Nine!

Las siete temporadas primeras temporadas de 'Brooklyn Nine-Nine' se pueden ver en Netflix. La última está disponible en Movistar+.

'Venga Juan'

'Venga Juan' | Tráiler | HBO Max

Pocas series consiguen despedirse con su mejor temporada. Venga Juan, la tercera y última entrega de la comedia creada por Diego San José, pone a prueba a un pletórico Javier Cámara que es capaz de encontrar miseria y humanidad en uno de esos personajes que marcan para siempre la carrera de un actor. La caída de Juan Carrasco en las redes de la corrupción fue el final perfecto para una salvaje propuesta original de TNT (rescatada para su traca final por HBO Max) que se atrevió a retratar la cara B de la política en España como pocas obras lo habían hecho antes. Sin necesidad de recurrir a siglas ni nombres concretos, San José ha firmado su obra más redonda con un certero e implacable retrato de la clase política española. Con su cierre se confirma que la trilogía de Juan Carrasco es la mejor comedia española de los últimos años. En la pequeña o en la gran pantalla.

'Vota Juan', 'Vamos Juan' y 'Venga Juan' están disponibles en HBO Max.

'La casa de papel'

'La casa de papel' | Temporada 5 Volumen 2 | Netflix

El final de la serie española más importante de la historia tuvo dos mitades claramente diferenciadas. La primera parte pasó a ser una serie de acción ensordecedora que dejó en un segundo plano los personajes, giros de guion y conflictos en favor de una sucesión de tiroteos y explosiones que resultaba casi insoportable. La traca final de La casa de papel recuperó todos los ingredientes que convirtieron al thriller de Atresmedia y Netflix en un fenómeno mundial. Da igual que la mayoría de las cosas que veamos en pantalla no tengan mucha lógica a estas alturas. Lo que importa de verdad es que el mago ejecute bien sus trucos. Echaremos de menos al Profesor, un personaje inolvidable que en el gran clímax se revela como una respuesta española a Walter White. La serie debería haber terminado antes (41 episodios fueron demasiados), pero el equipo de Álex Pina supo recordarnos a tiempo por qué nos habíamos enamorado de ella en primer lugar.

Todas las temporadas de 'La casa de papel' están disponibles en Netflix.

'Vida perfecta'

'Vida Perfecta' | Temporada 2 | Movistar+ Belén Prieto

Con la segunda y última temporada de Vida perfecta, Leticia Dolera se atrevió a meter el dedo en la llaga para hablar de un tema que apenas ha aparecido en la ficción española: la depresión posparto de una madre que se da cuenta de que no quiere a su hijo como el mundo que se espera que lo haga. El pulso a la madurez de una eterna Peter Pan y los problemas de una madre y esposa que no parece asimilar que quizás su matrimonio no sea tan moderno como le gustaría completan este retrato de mujeres imperfectas que ansían la felicidad y la paz mental aunque no sepan cómo alcanzarlas. Es una pena que Dolera y su coguionista Manuel Burque se despidan tan pronto de unos personajes reconocibles que estaban lejos de agotarse. Lo que está claro es que la directora y actriz tiene un punto de vista atrevido y original que la ficción española necesita en estos tiempos. Hasta la vista, Leticia.

Las dos temporadas de 'Vida perfecta' están disponibles en Movistar+.

Otras series que nos dejaron en 2021 (y dónde se pueden ver)

• A.P. Bio (completa en Movistar+ y dos temporadas en fubotv)

• American Gods (Amazon Prime Video)

• Atípico (Netflix)

• Betty (HBO Max)

• Bosch (Amazon Prime Video)

• Buenas chicas (Netflix)

• Dear white people (Netflix)

• F is for family (Netflix)

• Feel Good (Netflix)

• Goliath (Amazon Prime Video)

• Hanna (Amazon Prime Video)

• Lucifer (Netflix)

• Luis Miguel ( Netflix)

• MacGyver (tres temporadas de cinco en Amazon Prime Video y última temporada en Movistar+)

• Narcos México (Netflix)

• NCIS: Nueva Orleans (dos de siete temporadas en MiTele)

• On My Block (Netflix)

• Perdidos en el espacio (Netflix)

• Prodigal Son (HBO Max y Movistar+)

• La reina del sur (cuatro de cinco temporadas en Netflix)

• Special (Netflix)

• Supergirl (HBO Max)

• The Bold Type (cuatro temporadas en Movistar+ y tres en Amazon Prime Video, de cinco)

• The Sinner (tres de cuatro temporadas en Netflix)

• The Walking Dead: World Beyond (una temporada en Amazon Prime Video y otra en Movistar+, de dos)

• Todo va a ir bien (Movistar+)

• Wynonna Earp (Movistar+)

• Younger (última temporada en Movistar+)

También te puede interesar...

• Mackenzie Davis: "'Estación Once' es el después de la pandemia, una inspiradora historia de resiliencia"

• ‘Encanto’, una preciosa película musical con la que Disney te transporta a Colombia

• Crítica: 'Aquellos maravillosos años', así se reimagina un clásico, la serie de Disney+ es un sí

Sigue los temas que te interesan