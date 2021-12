Mackenzie Davis: "'Estación Once' es el después de la pandemia, una inspiradora historia de resiliencia"

El estreno de Estación Once en HBO Max no llegó a tiempo para poder tenerlo en cuenta entre las mejores series de 2021, pero tendremos que seguirla de cerca porque se ha colocado en los puestos más altos de la crítica de Estados Unidos. Que sea un relato de la vida después de una pandemia quizá provoque reticencias entre los espectadores, tal como está la situación del covid en la víspera de Navidad, pero esta propuesta subvierte las ideas de lo que podríamos esperar de una historia como esta.

Basada en un libro de Emily St. John Mandel que se desarrolla después de que la llamada gripe de Georgia acabara con el mundo tal y como era conocido, Estación Once sigue a varios personajes en el pasado y un futuro ambientado 20 años después. Una serie inspiradora sobre supervivientes que reconstruyen su estilo de vida, entre los que está "La sinfonía viajera", un grupo de teatro ambulante que va de asentamiento en asentamiento entreteniendo a sus habitantes durante el verano con obras de Shakespeare. Y la comparación con The Leftovers no es casual, porque su creador es Patrick Somerville, guionista de la serie de Damon Lindelof, que con su tercer episodio nos recuerda al memorable capítulo que entonces protagonizó Nora.

Sobre la producción de la serie, el espectacular trabajo de la actriz revelación Matilda Lawler, el papel que puede jugar el arte en tiempos difíciles y cómo abordaron sus personajes, SERIES & MÁS tuvo la oportunidad de hablar con Mackenzie Davis y Himesh Patel, dos de sus protagonistas.

HImesh Patel y Matilda Lawles protagonizan el primer episodio de la serie.

Tenías un reto muy importante en el primer episodio porque Kristen era una niña sola y Jeevan un adulto extraño, ¿cómo trabajasteis para encontrar el tono preciso para esas escenas?

H.P.: Sí, eso fue algo sobre lo que hablamos mucho, porque queríamos intentar ser lo más realistas posibles en una situación excepcional como la que estaban viviendo los personajes. Jeevan tenía un conflicto moral porque sabía que lo correcto era cuidar de esa niña, aunque no la conoce, porque ve que no tiene a nadie más. Jeevan sabe que tiene que hacerse cargo de ella porque imaginar dejarla y que puede pasarle algo sería algo con lo que no podría lidiar. Lo que queríamos es que quedara claro que había un entendimiento entre ellos, que Kristen también era consciente de que él solo quería ayudarla, y los une como una especie de reconocimiento mutuo. Jeevan le pide que confíe en él y a medida que progresa la serie esa petición es como una promesa que se pone a prueba constantemente.

"Creo que lo que hace buena actriz a Kristen también la hace una buena guerrera, y es que tiene buenos instintos, sabe escuchar y no le da muchas vueltas a las cosas". -Mackenzie Davis

A Kristen la conocemos en el pasado, cuando era una niña, ¿cómo trabajaste con Matilda Lawler para crear al personaje?

M.D.: Me incorporé a la serie en septiembre de 2019, así que para cuando empezamos a rodar ya llevaba tiempo hablando sobre el personaje y pensando mucho en Kristen. Tuve la suerte de que cuando volvimos después de la pausa por la pandemia, el primer episodio que rodamos todos juntos fue uno en el que pude estar mucho con Matilda y verla trabajar. Estuvimos como en una especie de campamento intensivo de tres semanas en la que pude ver su dinámica con los actores con los que compartía escena, pero también en las reuniones y fue muy informativo para mí rodar después de haberla visto en acción.

Sin revelar mucho, Kristen se ve obligada a usar su instinto de supervivencia en el segundo episodio, ¿esto tiene que ver con un problema de desconfianza por el pasado del personaje?

M.D.: Creo que lo que la hace buena actriz hace de ella también una buena guerrera, y es que tiene buenos instintos, sabe escuchar y no le da muchas vueltas a las cosas. En ese momento huele una amenaza y lo más importante para ella después de todo lo que ha vivido es proteger a su familia, no va a permitir que nadie le quite eso. Así que hace lo que cree que tiene que hacer siguiendo su intuición.

Mackensie Davis interpreta a Kristen en 'Estación Once'.

En ese mismo episodio Kristen revive sus traumas mientras está en el escenario y eso hace más intensa su interpretación, ¿es un método con el que estás de acuerdo como actriz?

M.D.: Cada quien hace lo que siente que tenga que hacer para transmitir honestidad, pero en mi caso personal no lo considero saludable para mí. Además, no creo que pudiera confiar en ello, ¿qué pasaría si me acostumbro a ese atajo y un día no me funciona y no tengo más recursos? Creo que es mejor entender de dónde viene el personaje, porqué piensa lo que piensa y hace lo que hace en lugar de intentar meter mi propia vida para darle sentido.

"El arte siempre sobrevive. No importa cuán sombría sea la situación, siempre encontraremos la forma de seguir creando de cualquier manera que podamos". -Himesh Patel

A nivel de producción, ¿qué es lo que tenéis más ganas de que veamos los espectadores?

M.D.: Sin duda, La sinfonía viajera. Toda la parte técnica y creativa de esta caravana ambulante de artistas que podía transformarse en un escenario es realmente emocionante. Me gustan los detalles prácticos y saber todo el trabajo que hay detrás es increíble.

H.P.: Nuestra diseñadora de producción es increíble, ver lo que era capaz de hacer con cosas prácticas y que fuera creíble para los personajes en el mundo en el que vivían fue un placer enorme.

Hablando de La sinfonía viajera, ¿crees que el arte realmente puede desempeñar un papel importante en tiempos difíciles, como los que plantea la serie o lo ocurrido en nuestro 2020?

H.P.: Sí, un papel muy importante, porque el arte sobrevive a todo y hacerlo, compartirlo y conservarlo es una necesidad humana. El arte siempre sobrevive. No importa cuán sombría sea la situación, siempre encontraremos la forma de seguir creando de cualquier manera que podamos. Creo que eso era lo que hacíamos mientras estuvimos encerrados el año pasado, por supuesto, teníamos la ventaja de que Internet y la televisión seguían funcionando, pero la gente estaba encontrando formas de hacer que el teatro también pudiera continuar sin tener la audiencia presente. Creo que eso es realmente inspirador y una muestra de nuestra resiliencia.

"A pesar de que escaseen algunas comodidades, hay mucha humanidad en cada esquina, de eso nunca habrá escasez y creo que eso es hermoso". -Mackenzie Davis

¿Cómo creéis que será recibida esta serie que habla sobre una gran pandemia justo antes de Navidad cuando quizá el espectador prefiera evadirse de la realidad?

H.P.: Estación Once es una historia esperanzadora y con suerte verán algo inspirador en el corazón de la serie.

M.D.: Puede ser triste por momentos, pero Estación Once es el después de la pandemia, una inspiradora historia de resiliencia que nos muestra lo que pasaría si ocurriera algo mucho peor de lo que hemos vivido. Y lo que vemos es una historia hermosa sobre una comunidad que se forjó de la nada después de haber perdido a seres queridos, pero encontrando a otros por el camino. A pesar de que escaseen algunas comodidades, hay mucha humanidad en cada esquina, de eso nunca habrá escasez y creo que eso es hermoso.

La serie empieza con una memorable escena en la que un actor sufre un infarto mientras está interpretando su papel, ¿qué es lo más extremo que os ha pasado mientras estabais en un escenario o en un rodaje?

H.P.: Tuve un pequeño percance cuando hice mi primera obra en el West End hace unos cuatro años. Es difícil de explicar, pero mi personaje empezaba dentro de un saco de dormir y en la noche del estreno hubo un fallo técnico y estuve colgando en el saco en la parte superior del escenario durante la totalidad del acto. El director aún me lo recuerda cada vez que me ve.

M.D.: Yo una vez derramé un plato de sopa encima de Jeff Daniels. Aún siento vergüenza.

H:P.: ¿A propósito?

M.D.: Gracias por la ayuda, Himesh.

Los nuevos episodios de 'Estación Once' están disponibles los jueves en HBO Max.

