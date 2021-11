Clyde Phillips: "El final de 'Dexter: New Blood' será sorprendente, inevitable y romperá Internet"

Clyde Phillips es el showrunner de 'Dexter: New Blood'

El final que Clyde Phillips, el responsable de las cuatro primeras temporadas de Dexter, había pensado para la serie era ver al protagonista esperando la ejecución por pena de muerte con todos los fantasmas de su pasado detrás del cristal. Poco tenía que decir en aquel momento, porque se fue después de la memorable entrega de Trinity Killer, para muchos, la mejor de todas. Y, por suerte para él, no tuvo nada que ver con el final original, porque no matar al protagonista es lo que le ha permitido volver a Showtime con Dexter: New Blood.

No tuvo nada que ver con todo aquello, pero Phillips no se muestra tímido al manifestar su desacuerdo con lo que ocurrió en aquella nefasta octava temporada, especialmente con su episodio final, y todo lo que hizo Dexter hasta ese último plano como leñador que nos dejó a todos con la boca abierta por la incredulidad. El creador asegura que ese final está en todas las listas de los peores de la historia y uno de sus objetivos con este regreso es quitarnos el mal sabor de boca. Dexter tiene una oportunidad de la que disponen muy pocas series y viene para cambiar su historia.

El reto es ambicioso, pero está seguro de que lo ha conseguido. Sobre eso, la fascinación que nos sigue despertando el personaje después de tanto tiempo, qué fue lo que menos le gustó del final original, cómo ha cambiado la serie en casi 10 años, la vuelta de Debra y el cameo de John Lithgow, SERIES & MÁS tuvo la oportunidad de hablar con Clyde Phillips después del estreno del primer episodio de Dexter: New Blood en Movistar+.

"La serie traicionó el pacto que tenía con la audiencia, porque Dexter ya no vivía según las reglas que lo hacían especial"

¿Por qué crees que Dexter nos sigue fascinando después de tanto tiempo?

Dexter es la serie más vista en la historia de Showtime y el estreno de New Blood marcó un récord y demostró que tenemos unos fans muy fieles, que volvieron a pesar del sabor amargo que pudo dejar el final de 2013. Creo que lo que más atrae a los espectadores es Michael C. Hall. Es un actor extraordinario y verlo actuar es una clase magistral. Pero hay algo que creo que es la clave y es el uso de la voz en off del personaje, porque nos muestra lo vulnerable, lo inseguro y sin vínculos que puede ser. Y porque también la usamos como fuente de humor, y eso aligera la carga de estar viendo a un asesino en serie. Nos reímos con él y nos deja entrar en su mente y eso hace cómplice a la audiencia. Creo que eso es muy atractivo para los espectadores.

Has asegurado, y muchos estamos de acuerdo, que el final original de 'Dexter' está en todas las listas de los peores de la historia, ¿para ti qué fue lo peor de ese final? ¿a qué te refieres cuando dices que fue una traición?

Creo que la serie traicionó el pacto que tenía con la audiencia, porque Dexter ya no vivía según las reglas que lo hacían especial, y dejó de ser un personaje que, a pesar de ser un asesino en serie, le caía bien al espectador. El fallo estuvo en cambiar las reglas de repente y con ello cambiar al personaje, porque se rompió el vínculo del personaje con el espectador, creo que ahí fue donde la serie se vino abajo.

"Queríamos reconocer que han pasado 10 años y en este tiempo las cosas han cambiado, así que hemos querido introducir otros temas"

¿Por qué Dexter no había matado en casi ocho años?

Se dio cuenta de que toda la gente cercana terminaba muerta. LaGuerta, Rita, Deb... Era un rastro de muerte sin fin y quería alejarse de eso. También porque temía que Harrison, su hijo, también tuviese un pasajero oscuro por el trauma heredado. Ambos, Dexter y su hijo, estuvieron rodeados por la sangre de sus madres siendo muy pequeños, ya sabes, Dexter fue encontrado en un contenedor con su madre desmembrada, y Harrison estuvo presente cuando Trinity Killer asesinó a Rita. Tienen ecosistemas internos muy similares y Dexter tenía miedo, por eso se alejó y decidió cambiar de vida.

¿Y qué fue lo que despertó a su pasajero oscuro justo ahora?

El pasajero oscuro de Dexter es muy poderoso, es parte intrínseca de su ser. Se fue a eso pequeño y tranquilo pueblo del estado de Nueva York que no supera los 2500 habitantes evitando la tentación y lo hizo hasta que le fue posible. Cuando conoce a Matt, este no es de entrada la persona más simpática, sin embargo, Dexter intentó no inmiscuirse y mantenerse alejado. Entonces, se ve obligado a llevarle el rifle a su fiesta y allí se entera de que es responsable de la muerte de cinco personas inocentes, y que se salió con la suya porque su padre tiene dinero. Eso despierta a su pasajero oscuro que le grita tan fuerte que no puede ignorarlo, hasta que finalmente sucumbe.

"Harry no tenía que haber entrenado a su hijo para ser un asesino. Eso es abuso infantil"

Julia Jones y Michael C. Hall en 'Dexter New Blood'.

¿Por qué elegiste un lugar como Iron Lake para ambientar esta temporada?

El tema central de New Blood es la relación entre Dexter y Harrison, pero queríamos reconocer que han pasado 10 años y que en este tiempo las cosas han cambiado. Así que hemos querido introducir otros temas, como protagonistas indígenas, también hablamos del cambio climático, del acoso escolar, de la crisis de opioides, tiroteos en las escuelas y también violencia contra la mujer. Esta última parte es paradójica, porque tenemos que mostrar esa violencia en pantalla, pero la serie la condena rotundamente y la resolución os dejará satisfechos.

Debra ha vuelto como la consciencia de Dexter, ¿en qué se diferencia del papel que ocupaba Harry?

Harry era un personaje interesante porque era muy complejo que cometió algunos errores cruciales, porque no tenía que haber entrenado a su hijo para ser un asesino. Eso es abuso infantil. Dexter debería haber ido a terapia o haber sido institucionalizado, cualquier cosa menos lo que hizo. Con Debra hemos traído profundidad, porque no interpreta a su guía ni su mentor, si no a su propia consciencia, esa pieza en el cerebro que tenemos todos, y que está siempre haciéndole preguntas para que se plantee cosas y se asegure de estar haciendo lo correcto.

"Lo único que puedo contar de John Lithgow es que aparecerá en un flashback"

Debra es la voz de la consciencia en 'Dexter: New Blood'.

¿Cómo fue la experiencia de tener a Jennifer Carpenter de vuelta?

Es una actriz fabulosa con una gran presencia, queríamos que estuviera en la serie porque aunque el personaje está muerto es muy importante para Dexter. Recuerdo que en las primeras temporadas Dexter dijo algo así como "si fuera capaz de amar, amaría a mi hermana" y eso dice mucho de su relación. Tener a Jennifer en el set fue maravilloso, su presencia lo elevaba todo. A veces teníamos que recordarnos que ella no es real y que había cosas que no podía hacer, porque se nos olvidaba. Michael y ella se divirtieron mucho juntos. El rodaje lo realizamos en condiciones difíciles, con nevadas y heladas y ella nos calentó mucho.

"Sobre si el final es definitivo, solo puedo decir que con Dexter nunca decimos nunca"

¿Qué nos puedes adelantar de la aparición de John Lithgow?

John Lithgow es mi amigo y le pregunté si quería participar en la serie por un día. En esta época es difícil mantener secretos, porque en Internet al final se sabe todo. En una entrevista por su nominación por Perry Mason le dijeron que habían oído que estaría en el revival de Dexter y él dijo que sí, que había sido genial verme a mí, a Michael y a Jennifer. En realidad, nos habría gustado mantener la sorpresa de la vuelta de Jennifer Carpenter y de John Lithgow hasta que hubieseis podido verlos en pantalla, pero no pudo ser, y al final hizo que os interesarais aún más, así que no salió tan mal. Su presencia fue todo un evento, el día que iba a rodar vinieron al set actores que no tenían que trabajar ese día para verlo, además de gran actor es una persona encantadora. Lo único que puedo contar es que aparecerá en un flashback.

Has dicho que el final será sorprendente, ¿dirías también que será definitivo?

Realmente disfruté mucho haciendo la temporada. Justo pude ver el episodio final terminado esta mañana y es el mejor guion que he escrito. Y Marcos Siega dice que es lo mejor que ha dirigido nunca. Me mantengo en lo que dije, creo el final de Dexter: New Blood es sorprendente, inevitable y que romperá Internet. Es realmente hermoso. Sobre si el final es definitivo, solo puedo decir que con Dexter nunca decimos nunca.

Los nuevos episodios de 'Dexter: New Blood' están disponibles los lunes en Movistar+.

