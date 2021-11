Las series más esperadas de noviembre de 2021 (estrenos en Amazon, Disney+, Movistar+ y Apple TV+)

Además del esperado episodio de Succession de cada lunes, el penúltimo mes del año se presenta con varios estrenos destacados de series, entre los que encontramos una propuesta coreana de ciencia ficción en Apple TV+, que se suma a la serie protagonizada por Paul Rudd, Will Ferrer y Kathryn Hahn, que también llega a la plataforma. Los fans de la fantasía épica podrán ver la esperadísima adaptación de las novelas de Robert Jordan en Amazon; y los de Marvel tendrán un spin-off de Los Vengadores en Disney+.

Para los nostálgicos hay dos regresos muy diferentes, el de un clásico de Chicho Ibáñez Serrador, y el del asesino en serie que interpretó Michael C. Hall (Movistar+). Por último, un drama basado en la historia real de la mayor epidemia de drogas de Estados Unidos que pone los pelos de punta. Y aunque no las hemos incluido en la selección final, no le perdáis la pista a la temporada final de Dickinson y las nuevas entregas de Tiger King (Netflix) y How to John Wilson (HBO Max).

Estas son las series más esperadas de noviembre.

'Dr. Brain' (Apple TV+)

'Dr. Brain' | Tráiler | Apple TV+

Fecha de estreno: 3 de noviembre

Continuando con el interés por la ficción coreana llega a Apple TV+ Dr. Brain, una serie de seis episodios escrita, dirigida y producida por Kim Jee-woon (Dos hermanas, I saw the devil) y protagonizada por Lee Sun-kyun (Parásitos). Basada en el cómic homónimo de Hongjacga, esta serie de ciencia ficción sigue a un brillante científico cerebral que, tras perder a su familia en un misterioso accidente, intenta resolver lo sucedido haciendo sincronizaciones cerebrales con los muertos para buscar indicios ocultos en sus recuerdos.

'Historias para no dormir' (Amazon Prime Video)

'Historias para no dormir' | Teaser tráiler | Amazon Prime Video Belén Prieto

Fecha de estreno: 5 de noviembre

Amazon celebra el 50 aniversario del estreno de la emblemática serie de Chicho Ibáñez Serrador con un reboot de algunas de sus historias más icónicas. Estos capítulos serán La Broma, reimaginado por Rodrigo Cortés (Luces Rojas); El Doble, convertido en un relato distópico con la pandemia de fondo por Rodrigo Sorogoyen (El Reino); Freddy, un meta homenaje dirigido por Paco Plaza (REC); y El Asfalto, en el que Paula Ortiz (La novia) utiliza el género para denunciar el individualismo de la sociedad y las condiciones de los riders.

'Dexter: New Blood' (Movistar+)

'Dexter: New Blood' | Tráiler | Movistar+

Fecha de estreno: 8 de noviembre

La serie de Showtime vuelve después de casi diez años de la mano de Clyde Phillips, el showrunner original hasta la cuarta temporada, para darle el final que se merece a su protagonista. En los nuevos episodios nos reencontraremos con Dexter, ahora conocido en el pequeño y tranquilo pueblo de Iron Lake como Jim Lindsay. Junto a Michael C. Hall, se ha confirmado el regreso de Jennifer Carpenter y John Lithgow, y nuevas incorporaciones como Clancy Brown (Carnivale, Billions), que interpretará a Kurt Caldwell, el alcalde no oficial de Iron Lake, el villano de la temporada.

'Dopesick: historia de una adicción' (Disney+)

Fecha de estreno: 12 de noviembre

Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, Kaitlyn Dever y Rosario Dawson protagonizan esta miniserie que cuenta la terrorífica historia real de cómo una compañía farmacéutica desencadenó la peor epidemia de drogas en la historia de Estados Unidos. Danny Strong (Empire, Game Change) escribe y Barry Levinson (Rain Man) dirige los episodios que narran la lucha contra la adicción a los opioides en Estados Unidos, desde los puntos de vista de las salas de juntas de las grandes compañías farmacéuticas, una castigada comunidad minera de Virginia, los despachos de la DEA y las investigaciones de la fiscalía.

'The Shrink Next Door' (Apple TV+)

Fecha de estreno: 12 de noviembre

Inspirada en hechos reales (y en un podcast original del mismo nombre), The Shrink Next Door narra la manipulación y explotación durante décadas por parte del psiquiatra Dr. Isaac Herschkopf (Paul Rudd) y su paciente de larga duración Martin Markowitz (Will Ferrell). Acompañan a Rudd y Ferrell en el reparto Casey Wilson, como Bonnie Herschkopf, en el papel de la esposa del psiquiatra; y Kathryn Hahn como Phyllis, la hermana del paciente. Está dirigida por Michael Showalter (La gran enfermedad del amor) y Jesse Peretz (Alta Fidelidad, GLOW), y basada en el guion de la ganadora del Emmy, Georgia Pritchett (Succession).

'La rueda del tiempo' (Amazon Prime Video)

'La Rueda del Tiempo' | Temporada 1 | Amazon Prime Video

Fecha de estreno: 19 de noviembre

Rafe Judkins (Marvel, Agentes de S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove) adapta las novelas de fantasía épica de Robert Jordan, ambientadas en un extenso mundo en el que existe la magia, pero solo algunas mujeres pueden acceder a ella. La historia sigue a Moiraine (Rosamund Pike), cuando llega a la pequeña ciudad de Dos Río, allí se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo con cinco jóvenes, uno de los cuales ha sido profetizado como el Dragón Renacido, el cual salvará o destruirá a la humanidad.

'Ojo de Halcón' (Disney+)

'Ojo de Halcón' | Tráiler | Disney+

Fecha de estreno: 24 de noviembre

La nueva serie de Marvel Studios está ambientada en Nueva York después del Lapso. En ella seguimos al ex-Vengador Clint Barton, alias Ojo de Halcón (Jeremy Renner), que tiene una misión aparentemente simple: reunirse con su familia en Navidad. Kate Bishop (Hailee Steinfeld), una arquera de 22 años que sueña con convertirse en una súper heroína, trabajará junto a él cuando una presencia de su pasado amenaza con echar a perder mucho más que el espíritu navideño.

También te puede interesar...

• Las series de Apple TV+ son magníficas, entonces, ¿por qué nadie esta viéndolas?

• Las mejores películas que nos deja octubre de 2021

• Las 5 mejores series que ha estrenado HBO en 2021 (por ahora)

Sigue los temas que te interesan