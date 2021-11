Calendario de series y películas: los estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon y Movistar+

Nos adentramos en el ecuador del mes y comenzamos una semana más, de la mano de las últimas novedades y estrenos de series y películas que llegan entre el 15 y el 21 de noviembre a plataformas y canales como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Movistar+, y Apple TV+.

Entre los títulos que llegan esta semana destacan series como el live action del anime de culto Cowboy Bebop (Netflix); la serie de fantasía de Amazon La rueda del tiempo; el regreso de Star Trek: Discovery con su tercera temporada; o la película de Lin-Manuel Miranda para Netflix Tick, tick... Boom!.

Lunes, 15 de noviembre

'Yellowjackets' - Temporada 1 (Movistar+)

'Yellowjackets' | Tráiler VO | Movistar+

La vida de un grupo de exitosas jugadoras de fútbol cambiará para siempre cuando se conviertan en las únicas supervivientes de un accidente de avión. Todas ellas acabarán en la más profunda y salvaje naturaleza de Ontario.

Miércoles, 17 de noviembre

'Tiger King' - Temporada 2 (Netflix)

'Tiger King' | Tráiler Temporada 2 | Netflix

Entre los propietarios de grandes felinos destaca Joe Exotic, un excéntrico personaje que se dedica a la cría de tigres en cautividad. Sin embargo, los animalistas no se lo pondrán fácil a la gente como él, tratando de poner fin al tipo de actividades que realizan. Continúa la atractiva saga sobre los más infames propietarios de grandes felinos de Estados Unidos. La tensión y la repentina fama conseguida se añaden a la situación y la situación se caldea aun más. La fama repentina y la atención no deseada de las autoridades caldean el ambiente y desvelan secretos alucinantes.

'Riverdale' - Temporada 6 (Movistar+)

Los protagonistas de 'Riverdale'. Movistar+

Cuando no ha pasado ni un año desde que vimos a sus protagonistas por última vez, Riverdale está de regreso, con una sexta entrega en la que ha pasado el tiempo. Los personajes se han convertido en adultos de provecho y aunque llevan vidas separadas, aún les unirán los misterios que quedan por resolver.

Jueves, 18 de noviembre

'Star Trek: Discovery' - Temporada 3 (Netflix)

'Star Trek: Discovery'. Netflix

Después de seguir al Comandante Burnham al agujero de gusano en el final de la segunda temporada, los nuevos episodios nos sitúan en un prometedor aterrizaje. La tripulación del U.S.S. Discovery ha llegado a un futuro desconocido y deberán afrontar una época de incertidumbre mientras intentan devolver la esperanza a la Federación.

'Earwig and the Witch' - Película (Netflix)

'Earwig y la bruja' | Tráiler | Netflix

Adaptando la novela homónima de Diana Wynne, esta película será el primer largometraje de animación por ordenador de Studio Ghibli. En la película se cuenta la historia de Earwig, una niña huérfana que tendrá que defenderse frente a una pareja de visitantes.

'La vida sexual de las universitarias' - Temporada 1 (HBO Max)

'La vida sexual de las universitarias' | Tráiler | HBO Max

Esta serie gira en torno a cuatro compañeras de habitación y estudiantes de la prestigiosa universidad New England Essex. La protagonista es Kimberly, una chica cariñosa, ambiciosa y que deberá estar preparada para lo que la universidad le depara académicamente. Allí se dará cuenta de que realmente no está preparada para lo que el New England Essex le tiene reservado en el ámbito social.

Viernes, 19 de noviembre

'Cowboy Bebop' - Temporada 1 (Netflix)

'Cowboy Bebop' | Tráiler | Netflix

Basada en la serie anime de Sunrise Inc. que se convirtió en un fenómeno mundial, Cowboy Bebop narra la historia de Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine y Radical Ed, un estrambótico grupo de cazarrecompensas que escapan del pasado mientras persiguen por todo el sistema solar a los criminales más peligrosos del universo.

'La rueda del tiempo' - Temporada 1 (Amazon Prime Video)

'La Rueda del Tiempo' | Temporada 1 | Amazon Prime Video

Basada en la popular saga literaria de fantasía de Robert Jordan, la serie se ambienta en un extenso y épico mundo en el que existe la magia y únicamente algunas mujeres pueden acceder a ella. Moiraine es la protagonista, miembro de una organización femenina muy poderosa que se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo con cinco jóvenes muy misteriosos.

'Tick, tick... Boom!' - Película (Netflix)

tick, tick...BOOM! | Tráiler en inglés| Netflix

Basada en el musical autobiográfico de Jonathan Larson, la película cuenta la historia de Jon (Andrew Garfield), un aspirante a compositor de obras teatrales que trabaja de camarero en Nueva York mientras escribe Superbia, que espera que sea el próximo gran musical americano y lo que finalmente le dé su gran oportunidad.

'Harriet la espía' - Temporada 1 (Apple TV+)

'Harriet la espía'. Apple TV+

Harriet es una niña de once años que sueña con ser escritora. Extrovertida y muy curiosa, siempre quiere saberlo todo y para conseguirlo, se pondrá manos a la obra, espiando a todo el mundo y anotando todo lo que sabe de ellos.

'Rumbo al infierno' - Temporada 1 (Netflix)

'Rumbo al infierno' | Tráiler | Netflix

En esta historia, unas entidades etéreas de origen desconocido empiezan a condenar al infierno a determinados individuos. Estos hechos sobrenaturales desatan el caos, mientras que la influencia de la organización religiosa la Nueva Verdad va en aumento. Pero algunas personas albergan sospechas sobre las actividades de este grupo y deciden investigar qué tipo de implicación tienen en los misteriosos sucesos.

'Vida perfecta' - Temporada 2 (Movistar+)

'Vida Perfecta' | Temporada 2 | Movistar+ Belén Prieto

La serie se adentra en la vida de tres mujeres que, habiendo superado la treintena, están en plena crisis existencial. Una de ellas es María (Leticia Dolera), una dentista calculadora que, cuando está a punto de ejecutar su plan de vida, este se va al traste, obligándola a dejase llevar comete una verdadera locura.

