Así es 'The First Lady', la serie sobre primeras damas de Estados Unidos que estrena Movistar Plus+

Si las paredes de la Casa Blanca pudieran hablar dirían que las primeras damas de Estados Unidos influyeron en importantes decisiones que se han tomado en su Ala Oeste. Esto es lo que cuenta The First Lady, la serie de antología de Showtime que se ha estrenado en Movistar Plus+.

Con un reparto espectacular encabezado por Viola Davis (La madre del Blues, Cómo defender a un asesino), como Michelle Obama; Michelle Pfeiffer (Maléfica) como Betty Ford; y Gillian Anderson (The Crown, Sex Education) como Eleanor Roosevelt, este drama histórico narra cómo las esposas de los presidentes jugaron un papel muy importante que es desconocido por la opinión pública.

Aaron Cooley, novelista que ejerció como jefe de desarrollo de Joel Schumacher durante más de una década y guionista en plantilla de compañías como Lionsgate, MGM o Netflix, es el creador de la serie; mientras Cathy Schulman, productora ganadora de un Oscar por Crash, hace las tareas de showrunner. La dirección estuvo a cargo de la británica Susanne Bier, ganadora de un Emmy por la miniserie El infiltrado, que recientemente estuvo tras la cámara de todos los episodios de The Undoing.

De qué va

La primera temporada de The First Lady nos deja asomarnos detrás de la cortina para adentrarse en la vida personal y política de Eleanor Roosevelt, Betty Ford y Michelle Obama, las protagonistas de la primera temporada, cuyas historias se entrelazan de manera íntima y orgánica.

Conoceremos sus pasados y el de sus respectivas familias, y las seguiremos desde su juventud cuando trazaron su propio camino a Washington, hasta que se convirtieron en figuras políticas, siguiéndolas también en sus grandes momentos más allá de la Casa Blanca.

Un reparto espectacular

Davis, Pfeiffer y Anderson interpretan a Michelle Obama, Betty Ford y Eleanor Roosevelt en la época en la que sus maridos, Barack Obama (OT Fagbenle, El cuento de la criada), Gerald Ford (Aaron Eckhart) y Franklin Delano Roosevelt (Kiefer Sutherland, 24) fueron presidentes de los Estados Unidos.

Jayme Lawson (The Batman) interpretará a Michelle Obama en su juventud, empezando con su etapa como estudiante de Harvard hasta su matrimonio con Barack Obama en 1992. Kristine Froseth (Looking for Alaska, The Society) dará vida a una joven Betty Ford, desde sus inicios en una academia de ballet y dependienta en unos grandes almacenes de Michigan hasta su matrimonio con Gerald Ford.

También están en el reparto Lily Rabe (American Horror Story) Judy Greer (Kidding), Ellen Burstyn (Alicia ya no vive aquí), Kate Mulgrew (Orange is The New Black), Dakota Fanning (The Great) como Susan Elizabeth Ford, la hija de los Ford. Pamela Adlon (Better Things) será Nancy Howe, secretaria y confidente de Betty Ford.

Cuándo y dónde puede verse en España

El primer episodio de los diez que tendrá esta temporada estará disponible en Movistar Plus+ el 28 de abril y cada jueves habrá uno nuevo. El 30 de junio es la cita con el final de temporada.

