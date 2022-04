'Gaslit' hace justicia con Martha Mitchell, la mujer que destapó el Watergate y cayó en el olvido

El Watergate es el escándalo político más popular del siglo XX. La ficción instaló este hecho histórico en nuestro imaginario, pero de la mítica película Todos los hombres del presidente (1976) a las que vinieron después, todas ignoraron una página de la historia: la de Martha Mitchell, la primera persona que destapó el caso y cuya vida quedó arruinada. Ahora, Starzplay le hace justicia con Gaslit, serie en la que Julia Roberts interpreta a esta importante figura.

Mitchell, conocida ahora como la Casandra del Watergate, fue relegada a los pies de página de la historia. Hoy nos resulta inconcebible que una historia tan atractiva como esta se pasara por alto en todas las versiones ficcionadas que han abordado este caso, pero estas eran producto de su época, y en aquellos tiempos no había interés en poner el foco en las figuras femeninas.

50 años después de que se destapara el caso de corrupción que acabó con el mandato del presidente Richard Nixon, las cosas han cambiado. Netflix tiene pendiente de estreno el documental El efecto Martha Mitchell y el podcast Slow Burn sobre el Watergate de Slate le dedicó el primer episodio de su especial de varias temporadas. Este material fue el punto de partida que tomó Robbie Pickering (Mr. Robot) para crear Gaslit, la serie en la que podremos ver la historia jamás contada sobre un caso del que creíamos saberlo todo.

Quién fue Martha Mitchell

Martha Mitchell era la esposa de John Mitchell, amigo personal de Nixon, su jefe de campaña y fiscal general durante su mandato. Pero también era una personalidad pública que solía aparecer en programas de entretenimiento. Toda una celebridad que, según las encuestas del partido republicano, contaba el 76% de reconocimiento del público, por lo que solía ser el centro de atención en los eventos, robándole el foco a Nixon y a su mujer, Pat.

No era esa la principal razón por la que desde el gobierno no le tenían mucha simpatía. A pesar de tener una mentalidad conservadora y compartir muchas de las ideas del partido de su marido, Mitchell no se mordía la lengua ni se lo pensaba dos veces antes de emitir opiniones en contra del gobierno de Nixon.

Ella fue la primera denunciante en el caso Watergate: la persona que hizo saltar la alarma sobre la implicación de Nixon en el escándalo. No entraremos en detalles, porque esta es la historia que nos contará Gaslit, pero Martha Mitchell fue víctima de una campaña de desprestigio y abusos por parte de la Casa Blanca y de su propio marido. Algo a lo que la prensa no le prestó demasiada atención en el momento, porque pensaron que no daría buenos titulares. O porque la campaña en su contra fue efectiva. O ambas cosas a la vez.

Pero el tiempo le dio la razón. Hoy en día se conoce como el Efecto Martha Mitchell a aquella situación en que los profesionales de la psicología y/o la psiquiatría llegan a la conclusión de que un suceso relatado por su paciente es producto de un delirio o un estado alterado de conciencia, cuando dicho suceso es verdadero.

'Gaslit', la serie que cuenta y reivindica su historia

En este thriller político, Julia Roberts da vida a Martha Mitchell (en uno de los mejores papeles de su carrera), y un irreconocible Sean Penn a John Mitchell, su esposo y empleado leal de Nixon. Dan Stevens (Legion, Downton Abbey), que entró posteriormente como reemplazo de Armie Hammer, interpreta a John Dean, un abogado de la administración que participó en el encubrimiento del escándalo; y Betty Gilpin (GLOW, Roar) es 'Mo' Dean, su esposa.

Junto a Hamish Linklater, Chris Mesina y Patton Oswald, también están en el reparto Shea Whingham (Homecoming, Boardwalk Empire), como G. Gordon Liddy, el enlace de administración de Nixon y líder del grupo que hizo el robo en la sede del Comité Nacional Demócrata; y Allison Tolman en el papel de Winnie McLendon, periodista a la que acude Martha Mitchell y se convierte en su confidente.

En el equipo técnico, Sam Esmail (Mr. Robot) ejerce como productor ejecutivo. Robbie Pickering es el creador, productor ejecutivo y showrunner de un proyecto que, en sus palabras, quiere aportar "humanidad real al tema" para narrar "una historia mucho más rica y cercana que los dramas habituales de la época, centrados en los hombres".

Matt Ross (Captain Fantastic, Silicon Valley) dirige los seis episodios de la miniserie que ha contado con la colaboración de Leon Neyfakh, el creador del podcast en el que se basa, en calidad de consultor.

Dónde y cómo puede verse en España

La miniserie tiene ocho episodios y el primero ya puede verse en Starzplay. Cada domingo habrá uno nuevo, hasta el 12 de junio, día en que estará disponible el último.

