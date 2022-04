Bad Bunny será el nuevo superhéroe de Marvel 'El Muerto', primer protagonista latino en una película

Después de dar el salto a la pantalla en series como Narcos: México, Benito Antonio Martínez Ocasio, también conocido por su nombre artístico Bad Bunny, ha sido escogido para ser 'El Muerto', el nuevo superhéroe de Marvel que tendrá su propia película, programada para el 12 enero de 2024.

Así lo confirmó Sanford Panitch, presidente de Sony Motion Pictures Group, en el CinemaCon, la reunión anual que celebran los propietarios de salas de cine en Las Vegas. Esta elección del cantante como El Muerto será historia para Marvel, ya que sería la primera vez que un actor latino protagoniza una película de acción en vivo de la franquicia de superhéroes.

El Muerto, también conocido en los cómics como Juan-Carlos Estrada Sánchez, es un personaje que practica la lucha libre y que heredó de su padre unos poderes sobrehumanos a los que accede cada vez que se pone su máscara. Gracias a los cómics, sabemos que el personaje ha llegado a enfrentarse con el mismísimo Spider-Man, y que su actitud le posicionaría como un antihéroe.

El propio trapero, que ha encabezado las listas de éxitos en todo el mundo a través de su música, expresó su entusiasmo cuando se confirmó que él sería el protagonista, diciendo que para él, "dar vida a El Muerto es simplemente increíble y muy emocionante" y agregando que desde pequeño siempre se ha considerado un fanático de la lucha libre.

El futuro del universo de Spider-Man de Sony Pictures

La nueva película El Muerto se encadenaría a la lista de producciones enlazadas con el personaje de Spider-Man, que después del éxito de Spider-Man: No Way Home y las historias adyacentes de Venom y Morbius, se prepara para la secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse, que ha retrasado su fecha de lanzamiento de diciembre de 2022 a junio de 2023.

Además de estos títulos, los próximos proyectos de Sony y Marvel incluyen la película Madame Web, una aventura protagonizada por Dakota Johnson que se estrenará en 2023; y el largometraje Kraven the Hunter, dirigido por Aaron Taylor-John (Animales nocturnos), que también llegará a los cines en 2023.

