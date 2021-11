Así es 'Dan Brown: El símbolo perdido', la serie que contará los orígenes de Robert Langdon

La obra del célebre escritor Dan Brown regresa a la pantalla el próximo 19 de diciembre de la mano de Movistar+. En este caso se trata de la serie Dan Brown: El símbolo perdido, una producción que estrena un nuevo episodio cada domingo.

Basándose en la obra best seller del autor, la serie y thriller de misterio y aventuras se remonta a los inicios de Robert Langdon, el reconocido profesor de la Universidad de Harvard experto en simbología. Los episodios nos cuentan las primeras misiones del protagonista, al que ya conocemos por las películas El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios.

Dan Dworkin y Jay Beattie son los escritores y productores ejecutivos de la serie y el propio Dan Brown también participa en las labores ejecutivas.

Los primeros pasos del conocido protagonista

En la serie veremos una versión rejuvenecida de Robert Langdon. Movistar+

La serie de ficción tomará las riendas de la historia que una vez protagonizó Tom Hanks, recuperando la esencia del personaje, que tendrá que resolver toda clase de acertijos y puzles. En esta ocasión nos trasladamos al pasado, viviendo junto a él sus primeras aventuras antes de convertirse en el experto al que todos conocemos.

Robert Langdon (Ashley Zukerman) es un profesor de universidad especializado en semiótica y será invitado a participar en una investigación de un crimen. Sin embargo, de repente se verá envuelto en una enrevesada conspiración a nivel mundial.

Un día, su mentor y amigo Peter Solomon (Eddie Izzard), el director del Instituto Smithsonian, es misteriosamente secuestrado, y Robert tendrá que ponerse manos a la obra para encontrarle. El protagonista tendrá que emprender una carrera contrarreloj para descifrar una serie de enigmas y sumergirse en una conspiración con tintes masónicos. Además, en medio de la investigación volverá a encontrarse con Katherine (Valorie Curry), la hija de Peter y el vínculo más cercano para seguir la pista a su padre.

Ambos se armarán de su propio saber y de una dosis de sangre fría para rescatar a Salomon y evitar que uno de los secretos mejor guardados de la Historia caiga en las manos equivocadas.

El equipo técnico

Dan Brown: El símbolo perdido está protagonizada por Ashley Zukerman (Succession), que interpreta al joven Robert Langdon; Valorie Curry (House of Lies, The Following), en el papel de Katherine Solomon; Sumalee Montano (The Casagrandes) como la directora de Seguridad de la CIA Inoue Sato; Rick González (Arrow, Rush), en el papel de Nuñez, un humilde guarda de seguridad del museo que se convierte en aliado indispensable de la investigación; Eddie Izzard (Hannibal), como Peter Solomon; y Beau Knapp (El pájaro carpintero), que hará del enigmático y violento antagonista Mal’akh, miembro de los francmasones.

Se trata de una producción de CBS Studios junto a Imagine Television Studios y Universal Television, una división de Universal Studio Group. Además, se distribuye internacionalmente por ViacomCBS Global Distribution Group. Dan Dworkin y Jay Beattie son los escritores y productores ejecutivos de la serie. Dan Brown (autor de El Código Da Vinci), Brian Grazer, Ron Howard, Samie Kim Falvey, Anna Culp, John Weber y Frank Siracusa también son productores ejecutivos junto a Dan Trachtenberg, que también dirige el primer episodio.

'Dan Brown: El símbolo perdido' se estrena en Movistar+ el 19 de diciembre.

También te puede interesar...

• Sarah Steele: "La clave del éxito de las series de los King es que escriben pensando en sus actores"

• Las claves de ‘La Fortuna’ de Alejandro Amenábar en Movistar+, la serie española más esperada del año

• 'Vida Perfecta' finalizará con el estreno de su segunda temporada, que ya tiene fecha en Movistar+

Sigue los temas que te interesan