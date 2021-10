Lolita: "Mi madre no entendía de política, lo que hacía era llevar el nombre de España con orgullo"

Lola Flores vuelve a ser trending topic 25 años después de su muerte. Otra vez. Meses después de un comentado anuncio que recuperaba su imagen y su leyenda para reivindicar una vida "con mucho acento", La Faraona es la protagonista de una serie documental de Israel del Santo (El Palmar de Troya) que recuerda y celebra la vida y obra de una artista irrepetible. Horas antes del estreno del primero de los cuatro episodios de Lola en Movistar+, SERIES & MÁS habló en exclusiva con Lolita y Rosario Flores.

"No baila, no canta, pero no se la pierdan". Una de las revelaciones que hace Lola es que esa legendaria cita que escribió el New York Times para explicar el talento de la jerezana en realidad nunca existió. No es la única, aunque la verdadera fuerza de la producción no reside en los secretos que revela, sino en el espectacular fondo de archivo, la fuerza atemporal de su viaje al estrellato y el nivel de sus entrevistados.

Nadie ha querido perderse este repaso al legado de la artista, desde Rosalía a C. Tangana pasando por Nathy Peluso, Ara Malikian, Mala Rodríguez, María Peláe, Miguel Poveda y Silvia Pérez Cruz, entre otros. El testimonio más emocionante pertenece, sin embargo, a sus hijas, dos artistas que consideran que "siempre es un buen momento" para reconocer el legado de la "única e irrepetible" Lola Flores.

¿Por qué pensasteis que ahora era el momento adecuado para hacer un repaso a la vida y obra de vuestra madre?

Rosario: Ahora mismo con los medios que tenemos, por internet, mi madre está vivita, vivita, vivita. No tienes que dar más que a un botoncito para que salga Lola Flores. [Es el momento adecuado] por eso y porque ha inspirado a muchísima gente joven que sale en el documental contando cómo se han sentido influenciados por ella. Creo que es un icono universal y que se merecía un documental para que la gente que no la conoció mucho sepa cómo fue de única e irrepetible.

Lola lo contó prácticamente todo en vida. ¿Os habéis llevado alguna sorpresa preparando el documental?

Lolita: Hemos visto imágenes que no habíamos visto nunca y sí que nos ha impresionado mucho ver cómo ella empezaba de joven. Ella contó casi todo lo que había pasado en su vida en sus memorias. Casi todo, claro, que siempre se queda uno con algo dentro.

Rosario: Hay imágenes maravillosas. Vais a reír, vais a llorar… vais a tocar a Lola Flores un poquito más y se va a conocer mejor cómo era, cómo respiraba, cómo vivía… Era un torbellino de color. Nadie habla como hablaba Lola. Va a dar mucha alegría y mucha energía a todo el que se acerque al documental.

Lola era muy generosa con sus fans y con los medios. ¿De dónde creéis que venía esa decisión de ser tan abierta con su vida?

Rosario: Eso no era algo estudiado. Le salía así. No habrá otra como ella, y lo que la hacía especial ni se puede estudiar ni se puede aprender.

Lolita: Tú no puedes ir al supermercado a comprar un kilo de talento. Puedes comprar un kilo de tomates, pero un kilo de talento no. Luego ese talento se puede perfeccionar y se puede pulir, pero si no lo tienes, no te sirve de nada.

Rosario Flores. Lino González

Las dos habéis seguido sus pasos en los escenarios, cada una a su forma. ¿Cuál fue la gran lección profesional que os dejó vuestra madre?

Rosario: Lo primero fue que teníamos que ser buenos seres humanos. Mi madre era un ser humano excepcional. Luego nos enseñó a sentir el arte por todos los costados, a darlo todo y dejarlo absolutamente todo en el escenario. Aprendimos de ellas a ser auténticas con el arte y con la vida.

El documental explora la legendaria imaginación de Lola. Ella misma llega a decir que las mentiras pasan a convertirse en verdad cuando ellas las contaba. ¿Cómo era Lola como narradora de historias?

Lolita: A ella no le gustaba contar mentiras. Lo que pasaba es que ella solía maquillar las cosas, para que no fueran a lo mejor tan duras, para darle más gracia o para darle esa cosa andaluza que Lola tenía. Ella decía que las mentiras se convertían en verdad porque a lo mejor decía “me va a salir una película en Argentina” y luego al tiempo le salía una película en Argentina. Pero ella no era una mujer mentirosa, todo lo contrario. Era una mujer que a veces metía la pata por decir las verdades.

Sin llegar a caer en la contradicción, Lola sabía moverse entre la modernidad y la tradición a su antojo. Insistió en casarse por la iglesia pero también en firmar uno de los primeros acuerdos de separación de bienes en España. ¿Creéis que Lola fue una mujer adelantada a su tiempo?

Lolita: Fue una mujer muy moderna.

Rosario: Era una mujer libre y adelantada a su tiempo. Ella estaba con la juventud, le gustaba lo que fuera nuevo, se adaptaba a los nuevos tiempos, no la paraba nadie…

Lolita: Cuando firmó la famosa separación de bienes es porque siempre se reunía con gente muy inteligente. Ella siempre intentó reunirse con personas que estuvieran por encima de ella intelectualmente o que supieran más de lo que iba a pasar para ella enterarse y hacer sus composiciones de lugar. Era una mujer muy inteligente, aunque la gente no lo crea.

Lolita. Lino González

El segundo episodio habla de cómo Lola fue una embajadora de España en un momento de la Dictadura. ¿Creéis que ella se sintió utilizada por el régimen en algún momento o realmente era al revés y fue ella quien se aprovechó de la situación?

Rosario: Ella estaba por encima del bien y del mal. Era una mujer para la que su política era el amor y cuidar a los seres humanos. Su política era su cante, su baile y su alegría.

Lolita: Ella era muy española, pero de política no entendía. Lo que hacía era llevar el nombre de España con muchísimo orgullo y dignidad por todo el mundo. Entendía de arte y de ser española, que se le llenaba la boca por cualquier sitio al que fuera.

¿Creéis que hoy sería posible que surgiera una estrella como Lola Flores?

Rosario: Lola Flores habrá una y nada más. Habrá gente muy buena, pero ahí no se parten peras con nadie. Es muy difícil que surja otra como ella.

El primer episodio de 'Lola' ya está disponible en Movistar+.

También te puede interesar...

• Ana Rosa, Toñi Moreno... las claves del 'true crime' sobre el caso Wanninkhof del que todo el mundo habla

• Toñi Moreno: "A Dolores Vázquez le destrozamos la vida entre todos"

• Así se hizo 'El tiempo que te doy', una de las series españolas originales de Netflix más prometedoras

Sigue los temas que te interesan