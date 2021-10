Crítica: 'The Bite', una sátira de la pandemia con zombis y el sello de los creadores de 'The Good Fight'

'The Bite' convierte una segunda ola de la pandemia de la COVID-19 en un apocalipsis zombi. Movistar+

Durante el confinamiento de 2020 Robert y Michelle King no se conformaron con trabajar en los guiones de la quinta temporada de The Good Fight y la segunda de Evil. Inspirados por la pandemia mundial, se pusieron manos a la obra para crear The Bite, una comedia satírica en la que imaginaron que en la segunda ola de contagios por covid el virus mutaría como una epidemia zombi.

Coproducida por CBS Studios y la plataforma de streaming estadounidense Spectrum, los King escribieron una historia de seis episodios que combinan comedia, terror y la dosis del comentario sobre la actualidad que ya es marca fija de la casa. Y para interpretar a sus personajes consiguieron reunir a un elenco reducido de caras conocidas, encabezado por Audra McDonald, una de las protagonistas de The Good Fight, a la que se unieron Taylor Schilling (Orange is The New Black) y actores de Broadway como Philippa Soo, Michael Urie, Leslie Uggams o Jackie Hoffman.

Como está ambientada en la pandemia, la serie se sirve, por supuesto, de unas justificadas interacciones a través de videoconferencias que facilitaron el rodaje y sus protocolos, como las de Rachel, el personaje que interpreta McDonald, una doctora que atiende a sus pacientes con citas no presenciales. O las conversaciones con su esposo, que está trabajando en Washington. Pero no os preocupéis, que no todo ocurre vía Zoom. También hay escenas con dos personajes en un mismo espacio.

Phillipa Soo y Steven Pasquale, amantes en la ficción y pareja estable en la realidad.

Estas ofrecen un extra añadido, porque gracias a ellas podemos saber quiénes son pareja en la vida real. Rachel (McDonald), por ejemplo, está teniendo un romance mientras su marido está trasladado en Washington. El amante lo interpreta Will Swenson, su marido en la vida real. Y lo mismo ocurre con su marido en la ficción, interpretado por Steven Pasquale, de quien sabemos tuvo un desliz en el pasado con una de sus compañeras de trabajo, que no es otra que Phillipa Soo, con quien comparte vida en la realidad.

The Bite no está al nivel de Evil y The Good Fight, ni tiene las mismas aspiraciones, esta es una sátira desenfadada y combina enredos con un poco de gore gracias a la aparición de los zombis. Es una propuesta entretenida que sabe aprovechar un reparto de lujo y que llega con la promesa de que algunos de los actores con experiencia en Broadway romperán a cantar, porque el año pasado se habían quedado con las ganas de subirse al escenario.

'The Bite' está disponible en Movistar+.

