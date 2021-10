5 razones para ver 'Evil', la serie más sorprendente y turbia de los creadores de 'The Good Fight' S&M

Robert y Michelle King, los responsables de joyas de la corona como The Good Wife y The Good Fight, tienen otra serie en emisión un poco menos conocida, pero si le dais la oportunidad se convertirá en uno de vuestros mejores descubrimientos del año: Evil. Si aún no habéis entrado en el oscuro y retorcido mundo de esta serie, este es el mejor momento de hacerlo, porque SYFY estrena esta noche su esperada segunda temporada.

Evil comparte con las series insignia del matrimonio King todas las señas de identidad de la pareja creativa: personajes memorables, química entre sus actores, atractivos casos de la semana, conexión con la actualidad y un inteligente sentido del humor. En cuanto crucéis el umbral de este cóctel de drama, misterio y terror, Evil se convertirá en una de vuestras imprescindibles. Os contamos qué la hace tan irresistible.

Mike Colter y Katja Herbers son David y Kristen en 'Evil'.

Es la 'Expediente X' del siglo XXI: ciencia vs. religión

Katja Herbers (Westworld) y Mike Colter (Luke Cage) interpretan a Kristen y David. Ella es una psicóloga forense y él un seminarista a las puertas del sacerdocio, que junto a Ben (Aasif Mandvi) investigan sucesos extraños para la Diócesis de Nueva York. Su misión es comprobar si están ante posibles milagros y posesiones que requieren exorcismo o son situaciones que tienen una explicación lógica o científica.

Sus dos protagonistas tienen una química incontenible

Con la tensión sexual entre Kristen y David se podría dar luz a todo Madrid. La química entre los dos personajes es absurda de lo potente que es y se mantiene viva a través de sus fantasías personales y, por supuesto, la tentación de lo prohibido. Evil es una serie escandalosamente sexy.

Personajes extraordinariamente complejos

Más allá de la idea de la tentación y el pecado carnal, las contradicciones de los protagonistas de esta serie, incluidos Ben o la madre de Kristen, son apasionantes. Es casi como si la idea del Mal fuera un virus contagioso frente al que deberían estar atentos para que no desajuste sus brújulas morales. Y alguno de ellos, como queda demostrado en el impactante final de la segunda temporada, no lo consiguen.

'Evil' | Temporada 2 | Calle 13

La ambigüedad de los secundarios es estelar

El que se presenta al principio como el gran villano de la serie es Leland Townsend, interpretado por un actor al que este tipo de papeles le vienen como anillo al dedo: Michael Emerson (Perdidos).

Es un enigmático personaje que se comporta como un enviado del mismísimo Satán que contamina todo lo que toca. También destaca Orson Leroux, otro personaje que tendrá un arco que afectará la vida de los protagonistas, y cuya influencia se alargará hasta la segunda temporada y, Sheryl, el desconcertante personaje de la madre de Kristen.

Los actos mundanos son los que dan más miedo

Evil es una serie muy inquietante, y por su tono de terror sobrenatural y los temas que plantea, cuesta creer que haya emitido su primera temporada en un canal generalista como CBS (en la segunda pasó a Paramount+). Que Kristen tenga cuatro hijas pequeñas genera muchas veces una atmósfera escalofriante que siempre invita a temer lo peor.

Pero cuando Evil da más miedo no es en las escenas que involucran supuestos demonios, fantasmas o posesiones, es, precisamente, cuando el supuesto Mal proviene de actos cotidianos y decisiones tomadas por los personajes. En ese sentido son muy efectivos los episodios 1x04 y 2x06, pero el mal rollo os recorrerá el cuerpo en las dos temporadas.

La temporada 2 de 'Evil' se estrena hoy, 18 de octubre, a las 22:00 h. La primera está disponible bajo demanda.

