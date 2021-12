Las series canceladas más sonadas de 2021 (y la razón por la que no tendrán más temporadas)

Este año han finalizado y nos han dicho adiós para siempre series como Shameless, que se despidió de sus espectadores después de once años en Showtime. Mom hizo lo mismo tras ocho años de éxito. Lucifer, la serie de FOX que Netflix rescató de su cancelación, cerró después de seis temporadas. Sus creadores tuvieron la oportunidad de explorar a los personajes y tramas durante años, pero no todos pueden decir lo mismo. Por diferentes motivos, series como Cowboy Bebop, Reyes de la noche o Y: El último hombre no volverán con nuevos episodios tras un cierre abrupto e inesperado. Repasamos las cancelaciones más sonadas que nos ha dejado la televisión en el 2021.

'Jupiter’s Legacy' (Netflix)

Tráiler - 'Jupiter's Legacy' - Netflix

Netflix adquirió en 2017 Millarworld. Cuatro años después del acuerdo, llegaba a la plataforma la primera de las adaptaciones de la obra del influyente Mark Millar. Jupiter’s Legacy contaba qué pasaba cuando la primera generación de superhéroes, surgida en los años 30, decidía pasar el testigo a sus hijos para que continuaran con su legado. Sus herederos, ansiosos por demostrar su valía, demostraron que no podían estar a la altura de sus padres. Tampoco lo estuvo la propia adaptación creada por Steven S. DeKnight, guionista de Espartaco: Dioses de la arena y Smallville.

La adaptación fue un espectacular fracaso, siendo cancelada un mes después de su estreno por culpa de sus desorbitados costes (según The Hollywood Reporter, unos 200 millones de dólares), unas críticas desastrosas y el escaso interés del público. Netflix intentó maquillar su decepcionante estreno anunciando que Millar seguiría explorando ese universo narrativo en Supercrooks, aunque sin precisar si algunos de los actores de Jupiter’s Legacy iban a volver a interpretar a sus personajes en la adaptación en acción real de una serie de anime que llegó al servicio de streaming el pasado 25 de noviembre.

'Reyes de la noche' (Movistar+)

'Reyes de la Noche’ - Teaser | Movistar +

El caso de Reyes de la noche es muy diferente al resto de las cancelaciones más sonadas de 2021. La comedia creada por Adolfo Valor y Cristóbal inspirándose libremente en la legendaria rivalidad entre José María García y José Ramón de la Morena tenía previsto empezar a grabar su segunda temporada en septiembre. A finales de junio Movistar+ anunció por sorpresa que no habría continuidad para la serie protagonizada por Javier Gutiérrez y Miki Esparbé. El porqué sigue siendo un misterio. La plataforma había celebrado la reacción inicial de los espectadores, la crítica la había recibido favorablemente y la primera temporada acababa con un final abierto que anunciaba una despiadada guerra entre Paco “el Cóndor” y Jota Montes. Todo apuntaba a su continuidad, tal y como habían anunciado sus propios protagonistas.

Reyes de la noche ha aparecido en muchos rankings como una de las mejores listas del año. Los Feroz, los premios de la Asociación de Informadores de Cine de España, la han nominado en cuatro categorías. Javier Gutiérrez optó al premio Forqué por su reinterpretación o imitación (según a quién preguntes) de José María García. Aún quedaba mucha historia por contar pero, salvo milagro, nunca llegará. Su cancelación sigue siendo un misterio que ha dado pie a numerosas teorías.

'Genera+ion' (HBO Max)

'Genera+ion' | Serie | HBO

Genera+ion fue una de las primeras series en retratar a la generación Z desde el punto de vista de la generación Z. Zelda Barnz no había cumplido los 19 años cuando HBO Max le encargó que se hiciera cargo junto a su padre Daniel Barnz de una ficción que explorara la sexualidad moderna de un grupo diverso de alumnos de instituto de una comunidad conservadora. Bautizada como una respuesta en clave de comedia a Euphoria, la moderna propuesta de los Barnz recibió una respuesta sorprendentemente fría por parte de la crítica estadounidense (la europea, en particular la española, fue mucho más generosa con ella).

La audiencia tampoco debió interesarse demasiado por ella y Genera+ion se acabó convirtiendo en la primera cancelación en la historia de la nueva plataforma de Warnermedia. La naturalidad de su reparto (comandado por un fantástico Justice Smith y con Martha Plimpton como eterna robaescenas), su desprejuiciada mirada al amor y a la identidad y su notable diseño de personajes merecían una segunda oportunidad, especialmente después del evidente ajuste de los guiones de sus 16 episodios para adaptarse a los desafíos de los rodajes en el mundo pandémico. Una pena.

'Y: El último hombre' (FX on Hulu / Star en Disney+)

Las claves de 'Y: el último hombre', la adaptación del cómic apocalíptico donde fallecen los mamíferos con cromosoma Y

La adaptación de la aclamada serie de cómics de Brian K. Vaughan y Pia Guerra recibió la visita de la guadaña cuando todavía quedaban por emitirse tres de los diez episodios de la, salvo rescate inesperado, única temporada de Y: El último hombre. El camino a la pantalla de la adaptación de la historia de un cataclismo que ha acabado con todos los hombres menos uno y en el que las mujeres deben reconstruir el mundo fue un infierno desde el principio.

Los cambios de showrunner (Michael Green y Aida Mashaka Croal dejaron paso a Eliza Clark) y protagonista (Ben Schnetzer sustituyó al inicialmente anunciado Barry Keoghan) fueron los desafíos más visibles de una serie que se enfrentó a una preproducción de seis años y que llegó agotada a la parrilla de FX on Hulu. Los retrasos en el rodaje por culpa del COVID-19 terminaron de condenar a un proyecto que parecía maldito. Los ejecutivos de la cadena decidieron renunciar a una popular propiedad intelectual el 15 de octubre, fecha en la que expiraban los contratos de sus protagonistas. FX debía abonar tres millones de dólares para que sus actores no buscaran nuevas oportunidades laborales. Tras años de problemas, decidieron que no les merecía la pena.

'Cowboy Bebop' (Netflix)

'Cowboy Bebop' | Tráiler | Netflix

El segundo gran fiasco de Netflix llegaría en noviembre: Cowboy Bebop. La versión en acción real y en inglés de la aclamada serie de anime de 1998 fracasó a la hora de capturar la magia de la historia de este anárquico grupo de cazarrecompensas que huyen de sus pasados mientras persiguen por todo el sistema solar a los criminales más peligrosos. Christopher Yost, guionista para Marvel de Thor: El mundo oscuro y Thor: Ragnarok, fue el principal responsable de una adaptación destrozada por la crítica.

The Hollywood Reporter dijo que era “una recreación barata”. Indiewire la bautizó como “un desastre cósmico”. Para Collider fue "una copia incolora y sin alma de una serie de anime emblemática”. Solo una buena respuesta del público hubiera permitido una renovación in extremis para la serie de aventuras protagonizada por John Cho. Nunca llegó y Netflix anunció su cancelación tres semanas después de haber lanzado sus diez episodios de su primera temporada. Finjamos que nunca existió, por el bien de todos los involucrados.

También te puede interesar…

• Informe sobre la paridad de las series españolas en 2021: las guionistas y directoras todavía son minoría

• De 'Big Little Lies a 'Dallas Buyers Club', 8 series y películas para recordar a Jean-Marc Vallée

• Todas las series que finalizaron en 2021 y nos dijeron adiós para siempre

Sigue los temas que te interesan